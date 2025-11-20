“명품백 아니다”…日 첫 여성 총리가 멘 ‘그 가방’, 품절 대란

다카이치 사나에 일본 총리. 일본 총리실 공식 유튜브 채널 ‘Prime Minister‘s Office of Japan’ 캡처

‘사나에 도트’로 불리는 하마노 피혁공예의 ‘그레이스 딜라이트 도트’ 가방. 하마노 피혁공예 홈페이지

다카이치 사나에 일본 총리. 일본 총리실 제공

일본 최초의 여성 총리인 다카이치 사나에 총리가 애용하는 가방이 ‘품절 대란’을 일으키고 있다.취임 후 첫 출근길은 물론 주요 공식 석상마다 다카이치 총리가 직접 들고 나타난 검은색 토트백은 주문이 몰리면서 지금 주문해도 10개월 뒤에야 받을 수 있다.20일 외신에 따르면 이른바 ‘사나에 도트’로 불리는 해당 제품은 일본 토종 가죽 브랜드 ‘하마노 피혁공예’의 ‘그레이스 딜라이트 도트’ 모델이다. 가격은 소비세 포함 13만6400엔(약 127만원)으로, 현재 전 색상이 품절된 상태다.하마노는 공식 홈페이지를 통해 “다카이치 총리가 당사 제품을 든 모습이 보도된 직후 주문이 쇄도해 공장의 한 달 치 생산량이 이틀 만에 소진됐다”며 “현재 접수된 주문량만 약 10개월 치 생산분에 해당해 지금 주문해도 내년 8월 말 이후에나 배송이 가능하다”라고 밝혔다.다카이치 총리의 가방이 화제가 된 이유는 단순히 가격이나 디자인 때문만이 아니다. 통상 국가 정상들은 보좌관이 가방을 대신 들어주지만, 다카이치 총리는 서류 봉투가 들어가는 넉넉한 크기의 가방을 직접 들고 다니며 ‘일하는 총리’의 이미지를 각인시켰다.지난 18일(현지시간) 미국 뉴욕타임스(NYT)는 다카이치 총리의 가방에 대해 “마거릿 대처 전 총리 이후 가장 강렬한 정치적 핸드백”이라고 평가했다.‘철의 여인’으로 불리는 대처 전 영국 총리는 늘 가방을 들고 다니며, ‘로너 런던’의 사각형 모양 핸드백을 자신의 아이콘으로 삼았다.다카이치 총리는 롤모델로 대처 전 총리를 꼽아왔으며, 지난달 집권 자민당 총재 선거 당시에는 대처 전 총리가 애용했던 푸른색 정장을 자주 입었다. 영국 BBC는 다카이치 총리를 두고 ‘일본판 철의 여인’이라고 하기도 했다.유승하 인턴기자