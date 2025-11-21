logo
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 22일

입력 2025 11 21 01:21 수정 2025 11 21 01:21
48년생 : 운이 길한 날이다.

60년생 : 가족의 사랑 받는다.

72년생 : 이사, 이동에 좋은 날이다.

84년생 : 마음의 안정이 중요하다.

96년생 : 상황 판단에 유리한 날이다.



49년생 : 의견의 일치를 본다.

61년생 : 전진하면 행운 있다.

73년생 : 매사 순조롭게 정리된다.

85년생 : 운세가 상승한다.

97년생 : 그간 노력해 온 일에 성과 있다.

호랑이

50년생 : 뜻밖의 기쁨이 생긴다.

62년생 : 가정에 행운이 들어오겠다.

74년생 : 안정을 찾으니 기쁘다.

86년생 : 노력한 만큼 성과가 있다.

98년생 : 도와주는 사람이 나타난다.

토끼

51년생 : 이익과 재물을 얻는다.

63년생 : 지지부진하던 일을 끝낸다.

75년생 : 희망은 행운을 부른다.

87년생 : 노력한 만큼의 대가가 있다.

99년생 : 뜻대로 움직여도 좋은 결과 있다.



52년생 : 사람을 가려 사귀어라.

64년생 : 근심이 없는 날이다.

76년생 : 가는 곳마다 길운이 따른다.

88년생 : 친구와 함께하면 길하다.

00년생 : 이동에 행운이 따른다.



53년생 : 바깥에서 활동하라.

65년생 : 가정의 근심 곧 해결.

77년생 : 뜻하지 않은 행운이 찾아든다.

89년생 : 남의 말에 넘어가기 쉽다.

01년생 : 안정을 취함이 좋겠다.



54년생 : 약속만 지킨다면 행운 있다.

66년생 : 내 가정은 내가 지켜라.

78년생 : 오곡이 풍성하니 즐겁다.

90년생 : 배우는 자세로 임하라.

02년생 : 하는 일이 상승세를 탄다.



43년생 : 막혔던 일이 풀린다.

55년생 : 바라던 소원이 이루어진다.

67년생 : 무난한 하루가 된다.

79년생 : 소신대로 행하면 길하다.

91년생 : 윗사람의 말에 귀 기울여라.

원숭이

44년생 : 작은 소원이 이루어진다.

56년생 : 활력이 넘치는 하루.

68년생 : 행운이 다가오는 날이다.

80년생 : 일이 잘 해결된다.

92년생 : 마음이 온화해야 길하다.



45년생 : 잃는 것만큼 얻는 것도 있다.

57년생 : 모든 일에 대길하다.

69년생 : 노력의 대가를 얻는다.

81년생 : 명예가 함께 한다.

93년생 : 기쁨이 하늘을 찌른다.



46년생 : 양보하면 행운 있다.

58년생 : 지출은 있으나 즐겁다.

70년생 : 본분을 지켜라.

82년생 : 만족스러운 날이다.

94년생 : 매사에 여유가 필요하다.

돼지

47년생 : 재수가 아주 좋은 날이다.

59년생 : 욕심 때문에 어려움이 생긴다.

71년생 : 마음의 안정을 찾는다.

83년생 : 계획대로 추진된다.

95년생 : 지인의 도움을 받는다.
