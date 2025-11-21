[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 22일
입력 2025 11 21 01:21 수정 2025 11 21 01:21
쥐
48년생 : 운이 길한 날이다.
60년생 : 가족의 사랑 받는다.
72년생 : 이사, 이동에 좋은 날이다.
84년생 : 마음의 안정이 중요하다.
96년생 : 상황 판단에 유리한 날이다.
소
49년생 : 의견의 일치를 본다.
61년생 : 전진하면 행운 있다.
73년생 : 매사 순조롭게 정리된다.
85년생 : 운세가 상승한다.
97년생 : 그간 노력해 온 일에 성과 있다.
호랑이
50년생 : 뜻밖의 기쁨이 생긴다.
62년생 : 가정에 행운이 들어오겠다.
74년생 : 안정을 찾으니 기쁘다.
86년생 : 노력한 만큼 성과가 있다.
98년생 : 도와주는 사람이 나타난다.
토끼
51년생 : 이익과 재물을 얻는다.
63년생 : 지지부진하던 일을 끝낸다.
75년생 : 희망은 행운을 부른다.
87년생 : 노력한 만큼의 대가가 있다.
99년생 : 뜻대로 움직여도 좋은 결과 있다.
용
52년생 : 사람을 가려 사귀어라.
64년생 : 근심이 없는 날이다.
76년생 : 가는 곳마다 길운이 따른다.
88년생 : 친구와 함께하면 길하다.
00년생 : 이동에 행운이 따른다.
뱀
53년생 : 바깥에서 활동하라.
65년생 : 가정의 근심 곧 해결.
77년생 : 뜻하지 않은 행운이 찾아든다.
89년생 : 남의 말에 넘어가기 쉽다.
01년생 : 안정을 취함이 좋겠다.
말
54년생 : 약속만 지킨다면 행운 있다.
66년생 : 내 가정은 내가 지켜라.
78년생 : 오곡이 풍성하니 즐겁다.
90년생 : 배우는 자세로 임하라.
02년생 : 하는 일이 상승세를 탄다.
양
43년생 : 막혔던 일이 풀린다.
55년생 : 바라던 소원이 이루어진다.
67년생 : 무난한 하루가 된다.
79년생 : 소신대로 행하면 길하다.
91년생 : 윗사람의 말에 귀 기울여라.
원숭이
44년생 : 작은 소원이 이루어진다.
56년생 : 활력이 넘치는 하루.
68년생 : 행운이 다가오는 날이다.
80년생 : 일이 잘 해결된다.
92년생 : 마음이 온화해야 길하다.
닭
45년생 : 잃는 것만큼 얻는 것도 있다.
57년생 : 모든 일에 대길하다.
69년생 : 노력의 대가를 얻는다.
81년생 : 명예가 함께 한다.
93년생 : 기쁨이 하늘을 찌른다.
개
46년생 : 양보하면 행운 있다.
58년생 : 지출은 있으나 즐겁다.
70년생 : 본분을 지켜라.
82년생 : 만족스러운 날이다.
94년생 : 매사에 여유가 필요하다.
돼지
47년생 : 재수가 아주 좋은 날이다.
59년생 : 욕심 때문에 어려움이 생긴다.
71년생 : 마음의 안정을 찾는다.
83년생 : 계획대로 추진된다.
95년생 : 지인의 도움을 받는다.
