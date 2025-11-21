[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 22일

48년생 : 운이 길한 날이다.60년생 : 가족의 사랑 받는다.72년생 : 이사, 이동에 좋은 날이다.84년생 : 마음의 안정이 중요하다.96년생 : 상황 판단에 유리한 날이다.49년생 : 의견의 일치를 본다.61년생 : 전진하면 행운 있다.73년생 : 매사 순조롭게 정리된다.85년생 : 운세가 상승한다.97년생 : 그간 노력해 온 일에 성과 있다.호랑이50년생 : 뜻밖의 기쁨이 생긴다.62년생 : 가정에 행운이 들어오겠다.74년생 : 안정을 찾으니 기쁘다.86년생 : 노력한 만큼 성과가 있다.98년생 : 도와주는 사람이 나타난다.토끼51년생 : 이익과 재물을 얻는다.63년생 : 지지부진하던 일을 끝낸다.75년생 : 희망은 행운을 부른다.87년생 : 노력한 만큼의 대가가 있다.99년생 : 뜻대로 움직여도 좋은 결과 있다.52년생 : 사람을 가려 사귀어라.64년생 : 근심이 없는 날이다.76년생 : 가는 곳마다 길운이 따른다.88년생 : 친구와 함께하면 길하다.00년생 : 이동에 행운이 따른다.53년생 : 바깥에서 활동하라.65년생 : 가정의 근심 곧 해결.77년생 : 뜻하지 않은 행운이 찾아든다.89년생 : 남의 말에 넘어가기 쉽다.01년생 : 안정을 취함이 좋겠다.54년생 : 약속만 지킨다면 행운 있다.66년생 : 내 가정은 내가 지켜라.78년생 : 오곡이 풍성하니 즐겁다.90년생 : 배우는 자세로 임하라.02년생 : 하는 일이 상승세를 탄다.43년생 : 막혔던 일이 풀린다.55년생 : 바라던 소원이 이루어진다.67년생 : 무난한 하루가 된다.79년생 : 소신대로 행하면 길하다.91년생 : 윗사람의 말에 귀 기울여라.원숭이44년생 : 작은 소원이 이루어진다.56년생 : 활력이 넘치는 하루.68년생 : 행운이 다가오는 날이다.80년생 : 일이 잘 해결된다.92년생 : 마음이 온화해야 길하다.45년생 : 잃는 것만큼 얻는 것도 있다.57년생 : 모든 일에 대길하다.69년생 : 노력의 대가를 얻는다.81년생 : 명예가 함께 한다.93년생 : 기쁨이 하늘을 찌른다.46년생 : 양보하면 행운 있다.58년생 : 지출은 있으나 즐겁다.70년생 : 본분을 지켜라.82년생 : 만족스러운 날이다.94년생 : 매사에 여유가 필요하다.돼지47년생 : 재수가 아주 좋은 날이다.59년생 : 욕심 때문에 어려움이 생긴다.71년생 : 마음의 안정을 찾는다.83년생 : 계획대로 추진된다.95년생 : 지인의 도움을 받는다.