“말도 안 된다”…올해 외식비 상승률 1위, 삼계탕도 냉면도 아니다

칼국수. 픽사베이

삼계탕. 픽사베이

김밥. 픽사베이

외식 물가가 빠르게 상승하는 가운데 대표적인 서민 음식인 칼국수의 평균 가격이 1만원에 육박하며 소비자들의 부담이 가중되고 있다.23일 한국소비자원 가격정보포털 ‘참가격’에 따르면 지난달 서울에서 소비자 선호 8개 외식 메뉴의 평균 가격은 지난해 12월보다 3.44% 올랐다.이 가운데 칼국수는 9385원에서 9846원으로 4.91% 오르며 가장 높은 상승률을 기록했다. 칼국수 가격은 10년 전인 2015년 10월 6545원 대비 50.44%가량 올랐다.칼국수 가격의 가파른 오름세는 밀가루 등 원재료 가격 상승이 영향을 미친 것으로 분석된다.2022년 2월 러시아-우크라이나 전쟁 발발 이후 밀가루 가격은 꾸준히 상승해왔다. 밀가루 소비자물가지수는 2021년 12월 108.47(2020년=100)에서 2022년 138.17까지 뛰었다.이 지수는 지난해 12월 137.43, 지난달 135.33 등으로 130선에서 움직이고 있다.칼국수에 이어 두 번째로 많이 오른 품목은 삼계탕이었다. 삼계탕값은 지난해 12월 1만7269원에서 지난 10월 1만8000원으로 4.23% 올랐다.삼계탕 평균 가격은 2017년 6월 1만4000원, 2023년 1월 1만6000원, 지난해 7월 1만7000원으로 꾸준히 올랐으며 올해 8월 1만8000원 선을 돌파했다.평균 가격은 2만원에 못 미치지만 토속촌, 고려삼계탕, 논현삼계탕 등 유명 삼계탕 전문점들은 ‘기본 삼계탕’ 한 그릇을 2만원에 판매하기도 한다.나머지 6개 외식 메뉴의 가격 상승률은 김밥(3500→3646원) 4.17%, 김치찌개 백반(8369원→8577원) 3.72%, 냉면(1만2000원→1만2423원) 3.53%, 비빔밥(1만1192원→1만1577원) 3.44%, 짜장면(7423원→7654원) 3.11% 순이다.지난해 2만원을 넘어선 삼겹살 1인분(200g) 가격은 2만282원에서 2만673원으로 1.93% 오르는 데 그쳤다.외식 물가는 재료비와 인건비, 임대료, 전기·가스비 등 에너지 비용, 수입 원재료에 영향을 미치는 환율 상승까지 겹치면서 크게 오르고 있다. 특히 칼국수와 삼계탕은 인건비 영향이 크게 작용했다는 분석이다.권대현 한국물가정보 선임연구원은 “칼국수, 삼계탕 등 수타면이나 재료 손질에 수작업이 많이 필요한 품목일수록 인건비 상승의 영향을 크게 받아 외식비가 더욱 가파르게 오르는 경향을 보인다”라고 설명했다.유승하 인턴기자