“면접 없이 서류만 보고 간호사 뽑는다”…파격 채용절차 도입하는 ‘국내병원’ 어딜까

안동병원 전경. 안동병원 제공

안동병원의 개편된 신규간호사 채용 절차. 안동병원 제공

안동의료재단 안동병원이 내년부터 대면 면접 과정 없이 오직 서류 심사로만 신규간호사를 채용한다.최근 안동병원은 2026년도 신규간호사 채용부터 대면 면접을 전면 생략하고, 심층 서류심사 체계를 시범 도입한다고 밝혔다. 대면 면접 생략은 의료기관 채용에서 사실상 최초 사례다.병원에 따르면 올해 신규간호사 지원자는 약 1600명이다. 이 중 안동 외 거주 지원자는 1384명(88.4%)이다.안동병원은 전체 지원자 중에서 타 지역 거주자가 88.4%를 차지한다는 점을 고려해 교통, 숙박비 등 사회적 비용을 줄이고, 평가 공정성을 강화하기 위해 대면 면접을 생략한다고 설명했다.대면 면접은 심층 서류평가로 대체된다. 지원자가 제출한 자료를 바탕으로 지원자의 강점과 병원 기여 가능성을 정량적이고 근거 기반으로 확인해 능력과 전문성을 평가할 방침이다.병원은 지원자가 제출한 자료의 신빙성을 검증하고 재단 기여도를 객관적으로 평가하기 위해 채용심사위원회를 구성할 예정이다.병원은 대면 면접 전형은 표준화된 답변이나 기계적인 코칭 등 비본질적인 요소가 개입될 수 있고, 외모나 이미지에 따른 편견이 발생할 수 있다는 한계를 고려해 이 같은 결정을 내렸다고 설명했다.안동병원 강신홍 이사장은 “지원자의 능력과 전문성을 중심으로 공정하게 평가할 수 있는 방식이 필요하다고 판단해 심층 서류평가를 시범 도입하게 됐다”며 “2026년도 신규간호사 채용에 우선 적용한 후 효과성을 검증해 향후 확대 여부를 검토할 예정이다”고 밝혔다.최종범 인턴기자