[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 26일

입력 2025 11 26 02:51 수정 2025 11 26 02:51
48년생 : 재물운이 상승한다.

60년생 : 어렵게 온 기회를 활용하라.

72년생 : 허풍은 곤란을 초래한다.

84년생 : 오랜 체증이 가시는구나.

96년생 : 그동안 노력한 일에 성과가 있다.



49년생 : 부수입이 있겠다.

61년생 : 겸손하면 횡재수가 있다.

73년생 : 마음대로 잘 풀린다.

85년생 : 하루가 즐겁겠다.

97년생 : 이사, 이동은 유리하다.

호랑이

50년생 : 주머니 사정이 좋아진다.

62년생 : 새로운 일을 도모해 보라.

74년생 : 주변의 신뢰를 얻겠다.

86년생 : 협동정신이 필요하다.

98년생 : 기다리던 소식이 오겠다.

토끼

51년생 : 작은 투자로 큰 소득을 얻는다.

63년생 : 액이 사라지고 복이 온다.

75년생 : 인정에 이끌리지 마라.

87년생 : 유대 관계에 행운 온다.

99년생 : 여가를 즐겨라.



52년생 : 현실에 안주하면 진보가 없다.

64년생 : 부업에서 이득 있겠다.

76년생 : 명예운이 들어온다.

88년생 : 성실하면 소득 있겠다.

00년생 : 매사 심사숙고하라.



53년생 : 애먹던 일이 사라진다.

65년생 : 새것을 취하라.

77년생 : 결과가 비교적 좋겠다.

89년생 : 현실에 충실하면 길하다.

01년생 : 자신있게 추진하면 행운 온다.



54년생 : 먹을 복이 있다.

66년생 : 서서히 운이 상승한다.

78년생 : 좋은 일이 생기겠다.

90년생 : 유리한 일만 생긴다.

02년생 : 성공이 눈앞에 보인다.



43년생 : 복이 찾아든다.

55년생 : 근심 있지만 결국 잘 풀린다.

67년생 : 속 끓이던 일들이 해결된다.

79년생 : 적극적으로 움직이면 길하다.

91년생 : 능률이 오르는 날이다.

원숭이

44년생 : 외부 활동이 유리하다.

56년생 : 목표를 가지고 전진하라.

68년생 : 주변 사람이 도와준다.

80년생 : 어려운 만큼 보람도 크다.

92년생 : 운이 열리고 있으니 염려 마라.



45년생 : 우연한 기회로 안정 찾는다.

57년생 : 하루가 무난하다.

69년생 : 마음놓고 일 추진하라.

81년생 : 근심이 생기나 사라진다.

93년생 : 행운이 들어온다.



46년생 : 마음이 편안한 날.

58년생 : 계획은 검토 후에 행하라.

70년생 : 하루가 즐겁겠다.

82년생 : 경사가 있겠다.

94년생 : 양보가 미덕이다.

돼지

47년생 : 변동은 신중히 하라.

59년생 : 밖으로 움직여야 길하다.

71년생 : 살림이 넉넉하다.

83년생 : 만사가 형통하다.

95년생 : 지인의 도움 받는다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
