[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 26일

48년생 : 재물운이 상승한다.60년생 : 어렵게 온 기회를 활용하라.72년생 : 허풍은 곤란을 초래한다.84년생 : 오랜 체증이 가시는구나.96년생 : 그동안 노력한 일에 성과가 있다.49년생 : 부수입이 있겠다.61년생 : 겸손하면 횡재수가 있다.73년생 : 마음대로 잘 풀린다.85년생 : 하루가 즐겁겠다.97년생 : 이사, 이동은 유리하다.호랑이50년생 : 주머니 사정이 좋아진다.62년생 : 새로운 일을 도모해 보라.74년생 : 주변의 신뢰를 얻겠다.86년생 : 협동정신이 필요하다.98년생 : 기다리던 소식이 오겠다.토끼51년생 : 작은 투자로 큰 소득을 얻는다.63년생 : 액이 사라지고 복이 온다.75년생 : 인정에 이끌리지 마라.87년생 : 유대 관계에 행운 온다.99년생 : 여가를 즐겨라.52년생 : 현실에 안주하면 진보가 없다.64년생 : 부업에서 이득 있겠다.76년생 : 명예운이 들어온다.88년생 : 성실하면 소득 있겠다.00년생 : 매사 심사숙고하라.53년생 : 애먹던 일이 사라진다.65년생 : 새것을 취하라.77년생 : 결과가 비교적 좋겠다.89년생 : 현실에 충실하면 길하다.01년생 : 자신있게 추진하면 행운 온다.54년생 : 먹을 복이 있다.66년생 : 서서히 운이 상승한다.78년생 : 좋은 일이 생기겠다.90년생 : 유리한 일만 생긴다.02년생 : 성공이 눈앞에 보인다.43년생 : 복이 찾아든다.55년생 : 근심 있지만 결국 잘 풀린다.67년생 : 속 끓이던 일들이 해결된다.79년생 : 적극적으로 움직이면 길하다.91년생 : 능률이 오르는 날이다.원숭이44년생 : 외부 활동이 유리하다.56년생 : 목표를 가지고 전진하라.68년생 : 주변 사람이 도와준다.80년생 : 어려운 만큼 보람도 크다.92년생 : 운이 열리고 있으니 염려 마라.45년생 : 우연한 기회로 안정 찾는다.57년생 : 하루가 무난하다.69년생 : 마음놓고 일 추진하라.81년생 : 근심이 생기나 사라진다.93년생 : 행운이 들어온다.46년생 : 마음이 편안한 날.58년생 : 계획은 검토 후에 행하라.70년생 : 하루가 즐겁겠다.82년생 : 경사가 있겠다.94년생 : 양보가 미덕이다.돼지47년생 : 변동은 신중히 하라.59년생 : 밖으로 움직여야 길하다.71년생 : 살림이 넉넉하다.83년생 : 만사가 형통하다.95년생 : 지인의 도움 받는다.