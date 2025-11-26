“뛰는 게 더 빨라”…한강버스, 유튜버와 속도 대결 ‘충격’ 결과

한강버스와 속도 대결을 펼치고 있는 유튜버 진코치의 모습. 유튜브 채널 ‘마라트레이너’ 캡처

한 러닝 유튜버가 한강버스와의 속도 대결에서 승리해 화제를 모았다.지난 21일 유튜브 채널 ‘마라트레이너’에는 ‘한강버스와 뛰어봤습니다’라는 제목의 영상이 올라왔다. 해당 영상에서 채널 운영자인 유튜버 진코치는 마곡 선착장에서 잠실 선착장까지 약 27km를 달려 한강버스와 속도를 겨뤘다.진코치는 “평소 페이스라면 대결할 만하다”고 자신감을 내비쳤으며, 한강버스 출발 5분 후 달리기를 시작했다.초반에는 한강버스가 약 1km 간격으로 앞서 나갔으나, 중반 이후 진코치가 페이스를 올리자 격차가 좁혀졌다. 결국 진코치는 약 24km 지점인 뚝섬 인근에서 한강버스를 따라잡았다.진코치는 결승선인 잠실 선착장에 한강버스보다 먼저 도착했고, 선착장 내부에서 배가 정박하는 모습을 여유롭게 지켜봤다.한강버스는 예정 시간보다 2분 늦은 오후 3시 39분에 도착했으며, 이후 정박 과정에서 3분가량 소요돼 승객들은 3시 42분경 하선했다.진코치는 “제가 확실히 더 빨리 왔다”며 “한강버스가 두 다리보다 느리다는 게 확인됐다”라고 말했다. 이어 “평균 페이스 1km당 4분 30초 정도면 무난하게 성공할 수 있다”고 덧붙였다.서울시는 한강버스 도입 계획 단계에서 평균 속력을 17노트(시속 31.5km), 최대 속력을 20노트(시속 37km)로 안내했으나, 정식 운항을 시작한 뒤 평균 12노트(시속 23km)로 달리고 있다.영상을 본 누리꾼들은 “한강버스에 비하면 ‘따릉이’는 초고속 교통수단이다”, “출퇴근용으로 만들었는데 이러기냐”, “사람보다 느린 배라니”, “‘한강버스를 이겨라’ 챌린지 만들자” 등의 반응을 보였다.앞서 지난 9월 서울시가 ‘국내 첫 수상 대중교통’을 표방하며 도입한 한강버스는 느린 속도와 잦은 고장 등으로 비판받아왔다.유승하 인턴기자