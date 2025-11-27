“난방비 아끼려다 50만원 깨졌다”…日 전문가의 섬뜩한 경고

픽사베이

깨진 망입유리. 언스플래쉬

에어캡. 픽사베이

겨울철 난방비 절감을 위해 흔히 사용되는 ‘뽁뽁이(에어캡)’가 특정 유리창에는 심각한 ‘열 파손’을 초래할 수 있으며, 잘못된 사용은 결로 및 곰팡이를 발생시킬 수 있다는 경고가 나왔다.일본의 주거 전문가 이토 마키는 지난 26일 생활건강 매체 힌트팟(HintPot)에 기고한 글에서 “에어캡을 창문 유리에 직접 부착하는 방식은 단열 효과가 제한적일 뿐만 아니라 유리 파손 위험까지 있다”라고 지적했다.그는 “에어캡을 직접 부착하면 유리 표면 온도는 올릴 수 있지만, 창틀이나 벽면 틈새처럼 냉기가 실제로 유입되는 주요 경로를 전혀 차단하지 못한다”고 설명했다.이어 “오히려 물방울이 창문에 오래 맺혀 있어 결로와 곰팡이 발생 가능성이 커진다”고 덧붙였다.특히 금속망이 삽입된 망입유리는 파손 위험성이 훨씬 크다. 이토 마키는 망입유리에 에어캡을 절대 붙이지 말라고 경고하며 “열이 내부에 갇히면 금속과 유리가 서로 다른 속도로 팽창해 ‘딱’하는 소리와 함께 거미줄처럼 깨지는 ‘열 파손’이 발생할 수 있다”라고 밝혔다.이러한 경고는 해외 곳곳에서 제기되고 있다. 난방 및 환기 전문가 랜디 헉스태트는 미국 생활 매체 더쿨다운(The Cool Down)을 통해 “에어캡 단열의 핵심 문제는 밀폐가 되지 않는 구조적 한계”라며 “틈으로 차가운 공기가 계속 유입되면 실질적 단열 효과는 떨어질 수밖에 없다”고 설명했다.그러면서 “영하권 환경에서 물을 분무해 에어캡을 부착하는 방식은 유리 균열 위험이 있어 주의해야 한다”고 강조했다.전문가들은 에어캡 대신 폴리카보네이트 플라스틱 단열패널이나 두꺼운 비닐 시트를 이용해 창문 전체를 덮는 방식을 추천한다.창문 전체를 덮어 완전한 공기층을 만드는 경우 ‘간이 이중창’ 역할을 해 체감 단열 효과가 크며, 결로·곰팡이 위험도 줄어든다.유승하 인턴기자