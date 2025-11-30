“대전에 30만 인파 몰린다”…20억 쏟은 ‘초대형 이벤트’ 정체

지난 10월 24일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 플레이오프 5차전에서 한화 이글스가 삼성 라이온즈를 상대로 승리했다. 한화 이글스 제공

대전광역시 제공

한화 이글스 제공

프로야구 한화 이글스의 창단 40주년과 한국시리즈 준우승을 기념하는 대규모 불꽃축제에 최대 30만명의 인파가 몰릴 것으로 예상되면서 대전시와 행정안전부가 안전 대책 마련에 나섰다.한화 이글스가 주최·주관하는 ‘창단 40주년 기념 멀티미디어 불꽃쇼’가 오늘(30일) 오후 7시 대전광역시 유성구 엑스포 과학공원과 갑천 일원에서 열린다.이번 행사는 대전에서 처음으로 진행되는 대규모 불꽃축제로, 주최 측은 한국시리즈 준우승의 기쁨을 지역 팬들과 함께 나누고 40년간 받은 사랑에 보답하기 위해 20억원 규모의 폭죽과 드론 쇼를 준비했다.행사는 오후 7시 기념식을 시작으로 7시 15분부터 약 10분간 드론 퍼포먼스, 이어 7시 25분부터 15분간 멀티미디어 불꽃 쇼가 펼쳐진다.행정안전부와 대전시는 최대 30만명이 운집할 것으로 보고, 인파 사고 예방을 최우선 목표로 서울 여의도 불꽃축제 등 대규모 행사 수준의 안전 대책을 마련했다.대전시는 안전요원, 경찰, 소방, 자원봉사자 등 총 1300여명의 현장 인력을 혼잡 예상 구역에 배치하고, 한빛탑 광장에 현장 종합상황실을 운영해 실시간 대응에 나선다. 또 안전을 위해 서서 관람하는 것을 원칙으로 하고 돗자리 사용을 금지한다.행사 당일 오후 4시부터 9시까지는 행사장 인근 도로가 통제된다. 엑스포로(신세계백화점~대덕연구개발특구 본부)와 엑스포다리, 과학의 다리 전 구간의 차량·보행자 이동이 제한되며, 시내버스 6개 노선은 임시 우회한다. 대전시는 시민들에게 대중교통 이용을 적극 권고하고 있다.행정안전부는 오후 5시 홍종완 사회재난실장 주재로 안전대책 점검 회의를 개최하고, 행사장 인파 안전관리 대책을 최종 점검한다.홍 실장은 행사장을 직접 살펴보고 관람객들이 귀가를 마칠 때까지 현장에서 상황을 관리할 예정이다.한편 1985년 ‘빙그레 이글스’로 창단한 한화 이글스는 40년간 지역 팬들의 절대적인 지지를 받으며 대전을 대표하는 문화 콘텐츠로 자리매김했다.이번 불꽃쇼는 2025 한국시리즈 준우승 이후 처음 열리는 대규모 감사 행사로, 25년 만의 한국시리즈 진출 성과에 대한 팬들의 뜨거운 성원에 화답하는 자리다.유승하 인턴기자