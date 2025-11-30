logo
인성검사 마쳐야 소개팅 가능…12:1 경쟁률 뚫고 ‘18커플’ 성사됐다

최종범 인턴기자
입력 2025 11 30 17:29 수정 2025 11 30 17:29
서울 관악구의 ‘4가지 없는 소개팅’ 1일 차(로테이션 소개팅) 진행 모습. 관악구 제공
서울 관악구의 ‘4가지 없는 소개팅’ 1일 차(로테이션 소개팅) 진행 모습. 관악구 제공


사전 인성검사를 마친 직장인 남녀가 참여한 ‘4가지 없는 소개팅’에서 총 18커플이 탄생해, 전체 참가자 대비 매칭률 67.5%를 기록했다.

서울 관악구는 직장인 1인 가구를 위한 공식 만남 행사 ‘4가지 없는 소개팅’을 마무리했다고 30일 밝혔다.

이번 행사는 지난 21일과 23일 이틀에 걸쳐 ‘NO 빌런, NO 술, NO 스킨십, NO 참가비’라는 표어를 내걸고 진행됐다.

행사 참여 대상은 관악구에 거주하는 직장인 또는 관악구에 직장을 두고 있는 1인 가구였다.

구 공식 소셜미디어(SNS)에 올라간 행사 홍보 콘텐츠는 2186건 이상 재공유 되는 등 화제를 모았다. 실제 정원 40명에 총 476명이 신청해 12대 1의 높은 경쟁률을 기록했다.

구는 안전하고 신뢰할 수 있는 소개팅 환경을 조성하기 위해 참가자 전원에게 다면적 인성검사(MMPI)를 사전에 제공했다.

서울 관악구의 ‘4가지 없는 소개팅’ 2일 차(블라인드 소개팅) 진행 모습. 관악구 제공
서울 관악구의 ‘4가지 없는 소개팅’ 2일 차(블라인드 소개팅) 진행 모습. 관악구 제공


21일에 열린 첫 번째 ‘4가지 없는 로테이션 소개팅’에서 참가자들은 대화를 통해 서로를 알아가는 시간을 가졌다. 23일에 진행된 두 번째 ‘블라인드 암흑 소개팅’은 시각적인 요소를 배제하고 목소리와 대화에만 집중해 교감을 나누는 방식으로 진행됐다.

첫 회차에서는 6커플, 두 번째 회차에서는 12커플이 맺어져 총 18커플이 성사됐다. 전체 참가자 대비 매칭률이 67.5%에 달하는 수치였다.

특히 남성 참가자의 75%, 여성 참가자의 60%가 짝을 찾는 등 지자체 주관 행사 중에서는 이례적으로 높은 성공률을 기록했다.

박준희 구청장은 “1인 가구 비중이 높은 관악구의 특성을 반영해 청년이 자연스럽게 교류하고 관계를 형성할 수 있는 장을 마련하고자 기획했다”며 “1인 가구의 삶의 질을 높이고 사회적 관계망을 형성할 수 있는 이색적이고 선도적인 프로그램을 지속해서 발굴하겠다”라고 말했다.

최종범 인턴기자
