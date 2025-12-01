“이게 1000원?”…다이소 2년 연속 ‘가성비 1위’ 차지한 제품 정체

다이소에서 판매하는 ‘에끌라 깨끗한 물티슈 150매(캡형)’. 다이소몰 캡처

다이소에서 판매하는 ‘2080 닥터크리닉 치약’. 아성다이소 제공

아성다이소 제공

균일가 생활용품점 다이소에서 판매하는 물티슈가 고객들에게 좋은 평가를 받으며 2년 연속 ‘가성비 1위’로 선정됐다.1일 다이소는 지난 1년간 판매 데이터를 분석한 ‘2025 다이소몰 리포트’를 발표했다.지난 1년 동안 고객 리뷰에서 ‘가성비’ 키워드가 가장 많이 언급된 상품은 ‘에끌라 깨끗한 물티슈 150매(캡형)’였다. 뒤이어 ‘헬로 데일리 미용 티슈 280매’, ‘네오셀 알카라인 건전지 AA 16개입’ 순이었다.‘에끌라 깨끗한 물티슈’는 지난해에 이어 올해에도 ‘찐 가성비 아이템’으로 선정되며 소비자들의 높은 만족도를 입증했다. 해당 제품은 1000원에 물티슈 150매를 제공하는 대용량 상품으로, 부드러운 원단이 특징이다.리뷰에서 ‘추천’ 키워드가 가장 많이 언급된 상품은 ‘2080 닥터크리닉 치약’으로 총 204회에 달했다.3회 이상 재구매한 고객이 가장 많은 ‘모두의 또산템’으로는 ‘리빙 뽑아 쓰는 키친타올 150매입’이 선정됐다. 해당 제품의 재구매율은 약 30%로 나타났다.넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 영향으로 인기를 끈 ‘전통 자개 판 스티커 4매입’은 재입고 요청이 2만 건을 넘어 ‘재입고 요청 폭주템’ 1위에 올랐다.신제품 중에서는 마스크팩의 성과가 두드러졌다. 올해 출시 상품 중 판매 1위는 ‘VT PDRN 광채 시트 마스크’, 매장 픽업 주문 1위는 ‘셀더마데일리 트랜스포밍 아줄렌카밍 마스크’가 차지했다.다이소는 1일부터 오는 14일까지 ‘다이소몰 연말결산’을 진행하며 다양한 코너를 선보인다.‘신상오픈런’ 코너에서는 1주 차 ‘뷰티 위크’와 2주 차 ‘리빙 위크’를 진행해 매일 아침 9시마다 신상품을 선보인다. 또 ‘베스트픽 시상식’을 통해 카테고리별 올해를 빛낸 베스트 아이템을 공개한다.아울러 다이소몰 이용자들은 ‘2025 나의 쇼핑 리포트’를 통해 쇼핑 금액, 1000원짜리 상품 구매 수 등 지난 1년간 소비 기록을 살펴볼 수 있다.다이소 관계자는 “2025년 한 해 동안 고객님들께 사랑받은 다이소몰의 상품과 리뷰를 바탕으로 이번 행사를 준비했다”며 “내년에도 고객들에게 놀라움과 감동을 선사할 수 있는 상품과 서비스를 선보일 계획”이라고 밝혔다.유승하 인턴기자