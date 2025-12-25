logo
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 25일

입력 2025 12 25 01:20 수정 2025 12 25 01:20
48년생 : 서두르지 않으면 오히려 일이 자연스레 풀린다.

60년생 : 작은 배려가 큰 평화를 만든다.

72년생 : 꾸준함이 가장 확실한 무기다.

84년생 : 주변 분위기를 먼저 살피는 것이 좋다.

96년생 : 즉흥적인 선택은 피하고 한 번 더 생각하라.



49년생 : 감정을 억지로 억누르지 말고 부드럽게 다스려라.

61년생 : 소소한 기쁨을 느낄 수 있는 날.

73년생 : 오늘은 친절함이 관계를 부드럽게 만든다.

85년생 : 책임을 가볍게 가져야 마음이 편하다.

97년생 : 자신감을 잃지 않으면 좋은 기회가 온다.

호랑이

50년생 : 몸과 마음의 균형을 맞추라.

62년생 : 작은 일부터 해결하면 속도가 붙는다.

74년생 : 타인의 의견 속에 힌트가 있다.

86년생 : 지나친 기대는 부담을 만든다.

98년생 : 관계에 여유를 남겨두는 것이 좋다.

토끼

51년생 : 조용한 하루가 오히려 복이다.

63년생 : 건강 관리는 미루지 말라.

75년생 : 흐름이 안정되니 마음도 부드럽다.

87년생 : 감정적인 말은 삼가는 것이 길하다.

99년생 : 서두르지 않으면 실수가 없다.



52년생 : 작은 약속도 성심껏 지키면 신뢰가 더해진다.

64년생 : 주변 사람의 목소리에 귀를 기울이자.

76년생 : 오늘은 욕심을 조금 덜어야 길하다.

88년생 : 복이 뒤에서 따라오고 있다.

00년생 : 지나친 부담은 스스로 만든 것이다. 내려놓아라.



53년생 : 마음을 느슨하게 가져야 몸도 편안하다.

65년생 : 좋은 인연이 옆에 있다.

77년생 : 사소한 기쁨이 기운을 회복시킨다.

89년생 : 중요한 것은 말보다 행동이다.

01년생 : 혼자 판단하기 어려울 때는 상담이 필요하다.



54년생 : 마음을 낮추면 평온해진다.

66년생 : 확신은 천천히 다져가는 것.

78년생 : 오늘은 큰 변동보다 유지가 유리하다.

90년생 : 가까운 사람의 도움이 큰 힘이 된다.

02년생 : 이동과 변동은 신중히 해야 한다.



43년생 : 여유 있게 생각하면 해답이 보인다.

55년생 : 다툼은 피하고 말을 줄여라.

67년생 : 내적 안정이 모든 것을 바로잡는다.

79년생 : 쉬어가는 하루도 필요하다.

91년생 : 자신을 믿는 마음이 결과를 바꾼다.

원숭이

44년생 : 천천히 움직여도 충분하다.

56년생 : 준비해온 것이 빛을 보겠다.

68년생 : 베푸는 마음 속에서 행운이 자란다.

80년생 : 새로운 시작은 한 걸음씩.

92년생 : 감정 기복을 조절해야 실수가 없다.



45년생 : 편안한 흐름 속에서 기회가 보인다.

57년생 : 말이 아닌 행동으로 신뢰를 얻는다.

69년생 : 서서히 운이 풀리기 시작한다.

81년생 : 익숙한 방법을 사용하면 안전하다.

93년생 : 새로운 결정은 천천히 해도 된다.



46년생 : 타인의 이야기를 먼저 들어보라.

58년생 : 기쁜 소식이 조용히 다가온다.

70년생 : 성실함이 결국 이긴다.

82년생 : 노력한 만큼 결과가 따라온다.

94년생 : 너무 서두르지 말라. 속도가 중요하지 않다.

돼지

47년생 : 마음을 차분히 다스리면 평안하다.

59년생 : 뜻하지 않은 도움이 생긴다.

71년생 : 걱정이 과하면 판단이 흐려진다.

83년생 : 오늘은 조율이 중요한 날.

95년생 : 무리하지 말고 자연스러운 흐름을 따르라.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
