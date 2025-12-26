[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 28일

48년생 : 자만은 작은 복도 흩어지게 한다.60년생 : 집안에 기쁜 일이 피어난다.72년생 : 기대하지 않은 도움으로 길이 열린다.84년생 : 세상 소음에 휘둘리지 말고 중심을 잡아라.96년생 : 말보다 부드러운 태도가 오늘을 이롭게 한다.49년생 : 자신의 기준을 분명히 하고 밀어붙여라.61년생 : 판단은 차분하고 냉정해야 실수가 없다.73년생 : 사람과의 연결이 복을 가져온다.85년생 : 먼 이동보단 가까운 자리를 지켜라.97년생 : 바라던 목표가 가까이 다가온다.호랑이50년생 : 겉모습보단 진심이 더 큰 힘을 낳는다.62년생 : 결과는 안정적이니 염려하지 않아도 된다.74년생 : 오늘은 유지하는 것이 가장 현명하다.86년생 : 작은 것들은 수월히 해결된다.98년생 : 먼 이동보다 가까운 곳에서 답을 찾아라.토끼51년생 : 생활의 틀을 다시 정돈할 때다.63년생 : 재물 문제는 서쪽보다 북쪽 흐름을 보라.75년생 : 바삐 움직여도 효율은 떨어진다, 순서를 조정하라.87년생 : 손을 내밀 사람은 곧 나타난다.99년생 : 서두르지 않으면 좋은 흐름이 유지된다.52년생 : 감정을 풀면 관계가 한결 밝아진다.64년생 : 몸과 마음이 편안하여 흐름이 고르다.76년생 : 바람이 바뀌니 운세가 위로 향한다.88년생 : 활력이 차오르는 날이다.00년생 : 새로운 자극이 성장의 밑거름 된다.53년생 : 준비하던 계획이 자연스럽게 실현된다.65년생 : 재물 기운이 강하게 들어온다.77년생 : 늦은 귀가는 삼가는 것이 좋다.89년생 : 오전 중에 좋은 기회가 오니 놓치지 말라.01년생 : 집안에 따뜻한 기운이 피어난다.54년생 : 미루던 일은 내일로 넘기는 것이 현명하다.66년생 : 재물 관련 운이 강하게 비춘다.78년생 : 투자나 지출은 신중히 다시 보라.90년생 : 얻는 것은 크지만 소모되는 힘도 있다.02년생 : 몸 관리가 마음의 안정을 지킨다.43년생 : 무리한 추진보다는 상황을 보며 걸을 것.55년생 : 크게 펼칠 일들은 조금 미루는 것이 좋다.67년생 : 도움의 손길이 예상 밖에서 나타난다.79년생 : 관계가 부드러워지며 집안도 조화롭다.91년생 : 속도를 줄이면 좋은 결과가 유지된다.원숭이44년생 : 계획을 크게 세우기보다 실천 가능한 것부터.56년생 : 움직이면 움직일수록 기운이 살아난다.68년생 : 가족의 마음을 듣는 것이 우선이다.80년생 : 기회가 손을 내미는 날이다.92년생 : 중심을 잃지 않으면 길이 열린다.45년생 : 뜻밖의 귀인이 도움을 준다.57년생 : 바깥 활동에서 좋은 결과가 생긴다.69년생 : 사랑과 정이 깊어지는 순간을 경험한다.81년생 : 놀라운 소식은 있어도 침착하게 대응하라.93년생 : 모임이나 만찬은 좋은 인연을 끌어온다.46년생 : 지나친 기대는 오히려 힘을 쓰게 한다.58년생 : 기운이 가득 차니 하루가 편안하다.70년생 : 새로운 일의 시작은 신중해야 한다.82년생 : 한 번 더 생각하면 실수를 줄일 수 있다.94년생 : 기다리던 좋은 변화가 천천히 들어온다.돼지47년생 : 귀한 인연이 어려움을 풀어준다.59년생 : 웃을 일이 생기는 반가운 하루.71년생 : 한 단계 올라서는 성과가 있다.83년생 : 도움과 협력이 자연스럽게 모여든다.95년생 : 몸 상태가 점차 회복되는 흐름이다.