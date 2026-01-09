logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 10일

입력 2026 01 09 01:16 수정 2026 01 09 01:16
기사 소리로 듣기
다시듣기




48년생 : 이제야 운이 풀린다.

60년생 : 굳은 마음이 건강을 지켜준다.

72년생 : 길운이 와도 평정심을 지켜라.

84년생 : 요행은 기대하지 마라.

96년생 : 큰 변동은 자제하는 게 좋다.



49년생 : 매우 순조롭게 풀린다.

61년생 : 지금은 무리하지 않는 게 좋다.

73년생 : 쉬어가야 더 멀리 갈 수 있다.

85년생 : 균형을 지키는 게 필요하다.

97년생 : 순리대로 처신해야 길하다.

호랑이

50년생 : 조급하면 손해.

62년생 : 힘들면 주위에 도움 청하라.

74년생 : 화와 복은 함께 오니 들뜨지 마라.

86년생 : 아직은 때가 아니니 기다려라.

98년생 : 기본을 지키면 득이 된다.

토끼

51년생 : 새 시도는 미루고 안전을 택하라.

63년생 : 고집을 버리면 새 길 열린다.

75년생 : 참는 게 약이 되는 하루.

87년생 : 의견 충돌 있으니 양보하라.

99년생 : 마음을 비우면 길이 보인다.



52년생 : 바라던 일이 수월히 풀린다.

64년생 : 운전과 이동은 각별히 조심하라.

76년생 : 관계가 원만하니 마음 놓인다.

88년생 : 순리를 따르면 무리 없다.

00년생 : 큰 위험 없으니 기본에 충실하라.



53년생 : 손재수 조심, 귀중품을 챙겨라.

65년생 : 도움의 손길이 곧 다가온다.

77년생 : 무리하지 마라.

89년생 : 냉정한 판단이 실수를 막아준다.

01년생 : 기쁜 소식이 있다.



54년생 : 소소하게 실속 있는 하루.

66년생 : 유대가 깊어지니 마음이 든든하다.

78년생 : 욕망이 앞서면 실망도 크다.

90년생 : 현재 자리를 지키는 게 최선.

02년생 : 사람을 너무 믿지 마라.



43년생 : 남이 도와주지 않는다고 서운해 마라.

55년생 : 천천히 풀면 매듭이 잘 풀린다.

67년생 : 여유로울 때 미리 저축해야 한다.

79년생 : 변동운 좋으니 마음을 열어보아라.

91년생 : 일찍 귀가해 재충전하라.

원숭이

44년생 : 선택은 단순할수록 후회가 적다.

56년생 : 시간의 힘을 믿고 기다려라.

68년생 : 다툼은 빨리 해결하는 게 좋다.

80년생 : 혼자 짊어지지 말고 짐을 나누어라.

92년생 : 마음의 짐이 서서히 가벼워진다.



45년생 : 적당한 타협도 필요하다.

57년생 : 분실을 주의하라.

69년생 : 사소한 일일수록 신중히 하라.

81년생 : 움직임이 좋은 기회를 부른다.

93년생 : 단정한 태도가 신뢰를 만든다.



46년생 : 불황 속에도 길은 있다.

58년생 : 차분함이 오늘의 경쟁력이다.

70년생 : 직분을 지키는 게 상책.

82년생 : 변덕이 크면 신뢰를 얻지 못한다.

94년생 : 말보다 행동으로 보여주어라.

돼지

47년생 : 저녁 무렵 작은 행운이 온다.

59년생 : 조급해 할 필요가 없다.

71년생 : 반가운 소식에 웃음 번진다.

83년생 : 경솔함은 줄이고 안정에 힘써라.

95년생 : 가족과 대화가 필요하다.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

    thumbnail - “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

  2. 전현무도 “작정했다”…박나래·키 빠진 ‘나혼산’, 전액 기부 선언

    thumbnail - 전현무도 “작정했다”…박나래·키 빠진 ‘나혼산’, 전액 기부 선언

  3. ‘이규혁♥’ 손담비, “오빠 야동 보냐고 물어봤는데…”

    thumbnail - ‘이규혁♥’ 손담비, “오빠 야동 보냐고 물어봤는데…”

  4. 손종원과 무슨 사이? “제일 맛있다” 미모의 인플루언서 정체

    thumbnail - 손종원과 무슨 사이? “제일 맛있다” 미모의 인플루언서 정체

  5. 일론 머스크 “남침? 한국, 북한에 그냥 먹힐 것…충격적 수준” 경고한 이유

    thumbnail - 일론 머스크 “남침? 한국, 북한에 그냥 먹힐 것…충격적 수준” 경고한 이유

  6. ‘모친상에도 아내는 하와이’?…정형돈 “욕하고 싶다” 분노

    thumbnail - ‘모친상에도 아내는 하와이’?…정형돈 “욕하고 싶다” 분노
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved