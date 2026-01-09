[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 10일
입력 2026 01 09 01:16 수정 2026 01 09 01:16
쥐
48년생 : 이제야 운이 풀린다.
60년생 : 굳은 마음이 건강을 지켜준다.
72년생 : 길운이 와도 평정심을 지켜라.
84년생 : 요행은 기대하지 마라.
96년생 : 큰 변동은 자제하는 게 좋다.
소
49년생 : 매우 순조롭게 풀린다.
61년생 : 지금은 무리하지 않는 게 좋다.
73년생 : 쉬어가야 더 멀리 갈 수 있다.
85년생 : 균형을 지키는 게 필요하다.
97년생 : 순리대로 처신해야 길하다.
호랑이
50년생 : 조급하면 손해.
62년생 : 힘들면 주위에 도움 청하라.
74년생 : 화와 복은 함께 오니 들뜨지 마라.
86년생 : 아직은 때가 아니니 기다려라.
98년생 : 기본을 지키면 득이 된다.
토끼
51년생 : 새 시도는 미루고 안전을 택하라.
63년생 : 고집을 버리면 새 길 열린다.
75년생 : 참는 게 약이 되는 하루.
87년생 : 의견 충돌 있으니 양보하라.
99년생 : 마음을 비우면 길이 보인다.
용
52년생 : 바라던 일이 수월히 풀린다.
64년생 : 운전과 이동은 각별히 조심하라.
76년생 : 관계가 원만하니 마음 놓인다.
88년생 : 순리를 따르면 무리 없다.
00년생 : 큰 위험 없으니 기본에 충실하라.
뱀
53년생 : 손재수 조심, 귀중품을 챙겨라.
65년생 : 도움의 손길이 곧 다가온다.
77년생 : 무리하지 마라.
89년생 : 냉정한 판단이 실수를 막아준다.
01년생 : 기쁜 소식이 있다.
말
54년생 : 소소하게 실속 있는 하루.
66년생 : 유대가 깊어지니 마음이 든든하다.
78년생 : 욕망이 앞서면 실망도 크다.
90년생 : 현재 자리를 지키는 게 최선.
02년생 : 사람을 너무 믿지 마라.
양
43년생 : 남이 도와주지 않는다고 서운해 마라.
55년생 : 천천히 풀면 매듭이 잘 풀린다.
67년생 : 여유로울 때 미리 저축해야 한다.
79년생 : 변동운 좋으니 마음을 열어보아라.
91년생 : 일찍 귀가해 재충전하라.
원숭이
44년생 : 선택은 단순할수록 후회가 적다.
56년생 : 시간의 힘을 믿고 기다려라.
68년생 : 다툼은 빨리 해결하는 게 좋다.
80년생 : 혼자 짊어지지 말고 짐을 나누어라.
92년생 : 마음의 짐이 서서히 가벼워진다.
닭
45년생 : 적당한 타협도 필요하다.
57년생 : 분실을 주의하라.
69년생 : 사소한 일일수록 신중히 하라.
81년생 : 움직임이 좋은 기회를 부른다.
93년생 : 단정한 태도가 신뢰를 만든다.
개
46년생 : 불황 속에도 길은 있다.
58년생 : 차분함이 오늘의 경쟁력이다.
70년생 : 직분을 지키는 게 상책.
82년생 : 변덕이 크면 신뢰를 얻지 못한다.
94년생 : 말보다 행동으로 보여주어라.
돼지
47년생 : 저녁 무렵 작은 행운이 온다.
59년생 : 조급해 할 필요가 없다.
71년생 : 반가운 소식에 웃음 번진다.
83년생 : 경솔함은 줄이고 안정에 힘써라.
95년생 : 가족과 대화가 필요하다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지