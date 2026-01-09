logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 11일

입력 2026 01 09 01:16 수정 2026 01 09 01:16
기사 소리로 듣기
다시듣기




48년생 : 운기가 호전되어 풀린다.

60년생 : 가정에 웃음이 번진다.

72년생 : 서운한 마음은 빨리 풀어라.

84년생 : 과로하고 있으니 휴식하라.

96년생 : 하던 일이 차분히 마감된다.



49년생 : 욕심을 줄이면 편안하다.

61년생 : 사람과의 연결이 힘이 된다.

73년생 : 외출길에 소소한 행운 있다.

85년생 : 여가를 즐기는 게 도움 된다.

97년생 : 계획이 수월히 풀려간다.

호랑이

50년생 : 집안이 화목해 마음 편하다.

62년생 : 지출이 줄어 마음 놓인다.

74년생 : 지난 일에 머무르지 마라.

86년생 : 수고에 대한 보람이 따른다.

98년생 : 관계에서는 한 번 더 배려하라.

토끼

51년생 : 좀더 욕심 내도 되겠다.

63년생 : 마음을 비우면 편안하다.

75년생 : 의리를 베풀면 복이 온다.

87년생 : 남의 일엔 한걸음 물러서라.

99년생 : 인내가 내일을 밝힌다.



52년생 : 부담되는 일은 미루어도 좋다.

64년생 : 오늘은 자존감이 살짝 흔들린다.

76년생 : 도움을 청하면 길이 열린다.

88년생 : 말 한마디도 아껴야 한다.

00년생 : 몸과 마음을 먼저 챙겨라.



53년생 : 허세를 버리면 신뢰 얻는다.

65년생 : 동업은 신중히 검토하라.

77년생 : 대범함이 좋은 흐름을 만든다.

89년생 : 수고에 걸맞는 이득 있다.

01년생 : 횡재를 바라지 말고 최선 다해야.



54년생 : 마음을 활짝 열고 소통하라.

66년생 : 돌발 상황을 조심하라.

78년생 : 여유로운 마음가짐이 복을 부른다.

90년생 : 사람은 가려 사귀는 게 좋다.

02년생 : 허황된 계획은 쳐다보지도 마라.



43년생 : 컨디션 조절 잘하라.

55년생 : 대립은 줄이고 양보하라.

67년생 : 가벼운 말실수는 삼가라.

79년생 : 스스로 해결책을 찾아야 한다.

91년생 : 지금은 절약이 최선이다.

원숭이

44년생 : 분수를 지키는 것이 현명하다.

56년생 : 여유를 가지면 길이 보인다.

68년생 : 아랫사람 의견을 존중하라.

80년생 : 허풍은 나중에 곤란 겪는다.

92년생 : 일찍 귀가하는 게 좋다.



45년생 : 밖으로 움직이면 활기가 돈다.

57년생 : 다정한 말이 필요하다.

69년생 : 희망의 빛이 서서히 비친다.

81년생 : 노력한 만큼 결실이 온다.

93년생 : 작은 복을 나누면 더 커진다.



46년생 : 한 가지에 집중하는 게 좋다.

58년생 : 감정적으로 해결하지 마라.

70년생 : 이해 관계는 차분히 풀어라.

82년생 : 인정에 치우치면 손해다.

94년생 : 정신없이 바쁜 하루가 되겠다.

돼지

47년생 : 지출은 있지만 마음이 즐겁다.

59년생 : 과감한 결단이 요구된다.

71년생 : 윗사람의 도움이 필요하겠다.

83년생 : 오해가 풀려 마음 가볍다.

95년생 : 변동운이 좋으니 움직여라.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

    thumbnail - “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

  2. 전현무도 “작정했다”…박나래·키 빠진 ‘나혼산’, 전액 기부 선언

    thumbnail - 전현무도 “작정했다”…박나래·키 빠진 ‘나혼산’, 전액 기부 선언

  3. ‘이규혁♥’ 손담비, “오빠 야동 보냐고 물어봤는데…”

    thumbnail - ‘이규혁♥’ 손담비, “오빠 야동 보냐고 물어봤는데…”

  4. 손종원과 무슨 사이? “제일 맛있다” 미모의 인플루언서 정체

    thumbnail - 손종원과 무슨 사이? “제일 맛있다” 미모의 인플루언서 정체

  5. 일론 머스크 “남침? 한국, 북한에 그냥 먹힐 것…충격적 수준” 경고한 이유

    thumbnail - 일론 머스크 “남침? 한국, 북한에 그냥 먹힐 것…충격적 수준” 경고한 이유

  6. ‘모친상에도 아내는 하와이’?…정형돈 “욕하고 싶다” 분노

    thumbnail - ‘모친상에도 아내는 하와이’?…정형돈 “욕하고 싶다” 분노
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved