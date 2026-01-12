logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 12일

입력 2026 01 12 02:00 수정 2026 01 12 02:00
기사 소리로 듣기
다시듣기




48년생 : 하루가 한결 유쾌하다.

60년생 : 사소한 시비는 피해가라.

72년생 : 순서대로 하면 수월하다.

84년생 : 가벼운 언행을 피하라.

96년생 : 지금에 충실하면 좋다.



49년생 : 생각을 정리하고 움직여라.

61년생 : 막혔던 일이 시원히 풀린다.

73년생 : 불필요한 지출은 줄여라.

85년생 : 사람을 가볍게 대하지 마라.

97년생 : 쉬운 길만 찾다가 꼬일 수 있다.

호랑이

50년생 : 오늘은 차분함이 필요하다.

62년생 : 반가운 기쁨이 찾아온다.

74년생 : 무조건 좋다고 하지 마라.

86년생 : 어려워도 방법은 있다.

98년생 : 흔들림 없이 중심을 지켜라.

토끼

51년생 : 꾸짖음보다 이해를 택하라.

63년생 : 작은 말다툼을 크게 키우지 마라.

75년생 : 감정적으로 해결하지 마라.

87년생 : 때를 기다리면 유리하다.

99년생 : 지나친 욕심은 내려놓아라.



52년생 : 마음이 넉넉하니 복도 깃든다.

64년생 : 풀리지 않던 일이 정리된다.

76년생 : 갈등의 불씨를 조심하라.

88년생 : 너무 앞장서지 마라.

00년생 : 계획된 일을 차분히 처리하라.



53년생 : 마음을 가다듬고 마무리 잘하라.

65년생 : 문서는 한 번 더 살펴보아라.

77년생 : 시기 질투는 버리는 것이 좋다.

89년생 : 바쁠수록 소득이 따른다.

01년생 : 금전 거래는 철저히.



54년생 : 작은 변화가 활력을 준다.

66년생 : 계획은 차분히 진행하라.

78년생 : 분위기에 휩쓸리지 마라.

90년생 : 부모님께 안부 전화 필요하다.

02년생 : 예상 밖 변수에 대비하라.



43년생 : 이동을 줄이고 안정하라.

55년생 : 구설을 피하려면 일찍 귀가하라.

67년생 : 달갑지 않은 소식이 있다.

79년생 : 가벼운 나들이도 괜찮다.

91년생 : 과신은 실패를 부를 수 있다.

원숭이

44년생 : 분수를 지키는 것이 현명하다.

56년생 : 금전 흐름이 답답할 수 있다.

68년생 : 투자만큼 성과가 기대된다.

80년생 : 익숙한 것을 지키면 이롭다.

92년생 : 건강 관리가 필요하다.



45년생 : 주변과 조화롭게 지내라.

57년생 : 서둘러 포기하지 마라.

69년생 : 변동이 잦아 주의가 필요하다.

81년생 : 도움 줄 이를 찾아보아라.

93년생 : 복록이 서서히 차오른다.



46년생 : 살림살이가 나아진다.

58년생 : 분수를 지키면 편안하다.

70년생 : 투자는 신중히 접근하라.

82년생 : 일의 능률이 올라 즐겁다.

94년생 : 지출이 줄어 한숨 던다.

돼지

47년생 : 자녀에게 기쁜 소식.

59년생 : 근심은 이내 사라진다.

71년생 : 돌아가는 길이 이로울 수 있다.

83년생 : 뛴 만큼 보람이 따른다.

95년생 : 함께하는 일에 운이 있다.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

    thumbnail - 전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

  2. “남편 차에서 내 친구 낙태 서류가”…충격에 머리 하얗게 변한 女 무슨 사연?

    thumbnail - “남편 차에서 내 친구 낙태 서류가”…충격에 머리 하얗게 변한 女 무슨 사연?

  3. ○○ 안에 죽은 쥐? 발칵…“이제 알고는 못 마셔” 폭로

    thumbnail - ○○ 안에 죽은 쥐? 발칵…“이제 알고는 못 마셔” 폭로

  4. “가슴축소술 하자더니 가슴 사진 찍어갔다” 女연예인 ‘충격 고백’

    thumbnail - “가슴축소술 하자더니 가슴 사진 찍어갔다” 女연예인 ‘충격 고백’

  5. ‘갈대숲 백골’ 맨발로 버려진 그녀…깎인 광대뼈가 그 한을 풀어주다

    thumbnail - ‘갈대숲 백골’ 맨발로 버려진 그녀…깎인 광대뼈가 그 한을 풀어주다

  6. 공개열애 4년 만에…아이유·이종석, 현재 사이 드러났다

    thumbnail - 공개열애 4년 만에…아이유·이종석, 현재 사이 드러났다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved