[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 14일

입력 2026 01 14 01:43 수정 2026 01 14 01:43
48년생 : 마음을 느긋이 다스려라.

60년생 : 뜻밖의 소식이 찾아온다.

72년생 : 관계에서 한 걸음 물러서라.

84년생 : 허황된 일은 쳐다보지 마라.

96년생 : 무조건 좋다고 하지 마라.



49년생 : 섣부른 오해는 금지.

61년생 : 재치가 관계를 부드럽게 한다.

73년생 : 하던 일이 착착 진행된다.

85년생 : 중요한 결정은 천천히 하라.

97년생 : 고집을 버리고 소통하라.

호랑이

50년생 : 수입이 늘어 마음이 넉넉하다.

62년생 : 뜻은 분명히 전하라.

74년생 : 건강 챙기며 무리는 삼가라.

86년생 : 가족 의견을 귀담아들어라.

98년생 : 운세가 차츰 밝아진다.

토끼

51년생 : 가벼운 산책이 도움된다.

63년생 : 오해는 대화로 풀어라.

75년생 : 베푸는 마음이 복이 된다.

87년생 : 공공 예절을 지켜라.

99년생 : 작은 소망이 이루어진다.



52년생 : 낭비를 줄이니 마음 가볍다.

64년생 : 삶의 의미를 돌아보겠다.

76년생 : 다툼은 피하고 여유를 가져라.

88년생 : 과한 욕심은 잠시 내려두어라.

00년생 : 자만보다 배움을 택하라.



53년생 : 휴식이 힘을 채워준다.

65년생 : 경사가 있어 웃음이 난다.

77년생 : 숨은 위험요소를 살펴라.

89년생 : 갈등이 풀리니 다행이다.

01년생 : 수고에 알찬 이익이 있다.



54년생 : 하던 일이 순조로이 풀린다.

66년생 : 모임에서 인기가 돋보인다.

78년생 : 흐름이 안정적이다.

90년생 : 눈앞의 이득은 욕심내지 마라.

02년생 : 방해가 있어도 흔들리지 말라.



43년생 : 순리에 맡기면 편안하다.

55년생 : 기회가 오면 침착히 잡아라.

67년생 : 분실에 유의하라.

79년생 : 상황 판단을 차분히 하라.

91년생 : 서두르지 말고 대응하라.

원숭이

44년생 : 뜻밖의 반가움이 있다.

56년생 : 일을 미루지 않는 게 좋다.

68년생 : 자존심을 낮추면 행운 있다.

80년생 : 수입이 서서히 늘어간다.

92년생 : 시비엔 반응하지 마라.



45년생 : 건강 신호에 귀 기울여라.

57년생 : 지금 가진 것에 감사하라.

69년생 : 진심을 담아 행동하라.

81년생 : 신용을 지키면 길이 열린다.

93년생 : 양보가 더 큰 복을 부른다.



46년생 : 기운이 돌아 활력 있다.

58년생 : 재물 걱정은 줄어든다.

70년생 : 가벼움보다 진중함이 좋다.

82년생 : 서두르지 않는 편이 낫다.

94년생 : 남의 일엔 한 발 물러서라.

돼지

47년생 : 과감한 결단이 필요하다.

59년생 : 익숙치 않은 일은 멈춰라.

71년생 : 계획을 촘촘히 세워보라.

83년생 : 마음을 다하면 사랑이 커진다.

95년생 : 꾸준한 취미가 필요하다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
