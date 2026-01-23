logo
[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 25일

입력 2026 01 23 01:13 수정 2026 01 23 01:13
48년생 : 형편에 맞춰 느긋히 나아가라.

60년생 : 기대하던 결실이 보인다.

72년생 : 부드러운 태도가 이롭다.

84년생 : 참고 견디면 길이 보인다.

96년생 : 실속을 챙기는 게 좋다.



49년생 : 매사가 순조로이 풀려간다.

61년생 : 뜻하지 않은 행운이 찾아온다.

73년생 : 가벼운 말실수를 주의하라.

85년생 : 남의 일에 참견하지 마라.

97년생 : 건강 상태 잘 체크하라.

호랑이

50년생 : 너그러움이 관계를 지켜준다.

62년생 : 새 일은 천천히 시작하라.

74년생 : 사소한 분쟁은 털어버리는 게 좋다.

86년생 : 너무 들뜨지 마라.

98년생 : 빈틈이 많으니 신경 써라.

토끼

51년생 : 쌓아온 공이 빛나는 날.

63년생 : 명예로운 일이 생긴다.

75년생 : 긴장을 풀고 임하라.

87년생 : 며칠만 더 참으면 편해진다.

99년생 : 몸과 마음이 한결 가볍다.



52년생 : 경솔한 태도는 좋지 않다.

64년생 : 때를 기다리면 문이 열린다.

76년생 : 작은 일들이 성사된다.

88년생 : 먼 이동은 미루는 게 좋다.

00년생 : 변동은 피하고 지금 자리를 지켜라.



53년생 : 달콤한 유혹은 멀리하라.

65년생 : 정도를 지키면 편안해진다.

77년생 : 실수도 배움으로 받아들여라.

89년생 : 다툼은 피하는 게 좋다.

01년생 : 마음과 몸을 가볍게 하라.



54년생 : 복잡한 일이 해결된다.

66년생 : 이동하기에 좋은 날.

78년생 : 수입 흐름이 좋으니 흐뭇하다.

90년생 : 말 한마디도 조심해야 한다.

02년생 : 비밀을 함부로 말하지 마라.



43년생 : 다음 기회가 있으니 실망 마라.

55년생 : 막혔던 일이 풀린다.

67년생 : 금전 계획을 잘 세워야 한다.

79년생 : 오늘의 난관은 곧 지나간다.

91년생 : 과정이 어렵지만 잘 풀린다.

원숭이

44년생 : 있는 그대로도 충분하다.

56년생 : 경솔한 선택은 잠시 미뤄라.

68년생 : 서두르지 말고 지켜보아라.

80년생 : 곧 극복될 테니 조금만 견뎌라.

92년생 : 방심하지 말고 기본을 지켜라.



45년생 : 침체처럼 보이지만 곧 풀린다.

57년생 : 헛된 일에 마음 쓰지 마라.

69년생 : 가정에 온기가 필요하다.

81년생 : 우연한 행운이 찾아온다.

93년생 : 치밀한 계획이 답이다.



46년생 : 중심을 지켜라.

58년생 : 갑작스런 일이 다가온다.

70년생 : 가까운 이에게 좋은 소식 들린다.

82년생 : 가족의 안부를 챙겨야 한다.

94년생 : 새로운 인연이 다가온다.

돼지

47년생 : 잃는 것도, 얻는 것도 많다.

59년생 : 장거리 외출은 삼가는 게 좋다.

71년생 : 겸손이 오늘을 지켜준다.

83년생 : 기운이 서서히 올라온다.

95년생 : 신임을 얻어 마음이 든든하다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
