[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 1월 29일 목요일(음력 12월 11일, 계묘일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 1월 29일 목요일(음력 12월 11일, 계묘일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 **‘검은 토끼(계묘)’**의 날입니다. 지혜로운 물의 기운과 감수성이 풍부한 토끼가 만났습니다. 번뜩이는 재치와 직관력이 빛나는 날이지만, 감정 기복이 심해질 수 있으니 차분한 마음을 유지하는 것이 중요합니다.쥐띠 (자)섬세한 감각이 살아나 예술적 재능이나 창의력을 발휘하기 좋습니다. 다만, 예민해져서 주변 사람에게 까칠하게 굴 수 있으니 주의하세요.1948년생: 섭섭한 일이 있어도 마음에 담아두지 말고 털어버리세요.1960년생: 새로운 일을 벌이기보다는 현재의 상태를 유지하는 것이 최선입니다.1972년생: 가까운 사람과 금전 문제로 얽히지 않는 것이 좋습니다.1984년생: 기분이 울적하다면 가벼운 문화생활이나 취미 활동을 즐겨보세요.1996년생: 연인이나 친구의 사소한 말에 상처받지 마세요. 그럴 의도가 아닐 겁니다.소띠 (축)성실함이 무기입니다. 요령 피우지 않고 묵묵히 일하면 주변에서 당신의 진가를 알아줍니다.1949년생: 건강을 위해 너무 기름진 음식은 피하는 것이 좋습니다.1961년생: 뜻밖의 지출이 생길 수 있으나 꼭 필요한 곳에 쓰는 돈이니 아까워 마세요.1973년생: 직장에서 과중한 업무가 주어지지만 능히 해결할 수 있습니다.1985년생: 끈기가 필요한 날입니다. 조금만 더 버티면 결과가 보입니다.1997년생: 노력한 만큼 성적이 오르거나 성과가 나오는 정직한 날입니다.호랑이띠 (인)토끼와 호랑이는 같은 목(木)의 기운으로 서로 잘 통합니다. 대인관계가 넓어지고 활력이 넘치는 하루입니다.1950년생: 집안에 사람이 모이고 웃음소리가 끊이지 않습니다.1962년생: 친구나 동료의 도움으로 어려움을 쉽게 해결합니다.1974년생: 새로운 모임이나 단체에 가입하기에 좋은 날입니다.1986년생: 경쟁자가 오히려 협력자가 되는 반전이 있습니다. 손을 내미세요.1998년생: 당신의 리더십이 빛을 발합니다. 주도적으로 움직이세요.토끼띠 (묘)자신의 날을 맞았지만, 너무 감성적으로 흐르기 쉽습니다. 냉정함을 유지하고 현실을 직시해야 실수가 없습니다.1951년생: 자녀의 일로 걱정거리가 생길 수 있으나 곧 해결될 문제입니다.1963년생: 남의 말에 휘둘리지 말고 소신껏 행동하세요. 귀가 얇으면 손해입니다.1975년생: 익숙한 길이라도 돌다리를 두들겨 보고 건너는 신중함이 필요합니다.1987년생: 재충전의 시간을 가지세요. 잠시 휴식을 취하는 것이 이득입니다.1999년생: 자신의 매력이 돋보이는 날입니다. 자신감을 가지고 표현하세요.용띠 (진)토끼와 용은 서로 해(害)하는 관계라 하여 약간의 방해물이 있을 수 있습니다. 인간관계에서 배신이나 오해를 조심하세요.1952년생: 믿었던 사람에게 실망할 수 있습니다. 기대를 낮추세요.1964년생: 건강상 컨디션 난조를 보일 수 있습니다. 무리한 스케줄은 피하세요.1976년생: 직장에서 내 공을 남이 가로챌 수 있으니 보안 유지에 신경 쓰세요.1988년생: 말이 많으면 실수가 따릅니다. 오늘은 듣는 것이 남는 것입니다.2000년생: 집중력이 떨어지고 마음이 산만하니 실수를 조심해야 합니다.뱀띠 (사)장작이 불을 돕듯 주변의 지원을 받아 일이 활기차게 진행됩니다. 지혜와 열정이 조화를 이룹니다.1953년생: 아랫사람의 조언을 무시하지 마세요. 배울 점이 있습니다.1965년생: 문서 운이 좋으니 계약이나 합의를 하기에 적절한 시기입니다.1977년생: 바쁜 만큼 실속도 챙기는 알찬 하루가 됩니다.1989년생: 윗사람의 눈에 들어 좋은 기회나 보직을 얻을 수 있습니다.2001년생: 학업 운이 매우 좋습니다. 새로운 것을 배우기에 최적입니다.말띠 (오)인기가 상승하고 주변 사람들의 호감을 사는 날입니다. 활발한 대인관계를 통해 좋은 에너지를 얻습니다.1954년생: 기분 좋은 소식이 들려오거나 반가운 손님을 맞이합니다.1966년생: 영업이나 서비스직 종사자는 매출이 오르는 행운이 있습니다.1978년생: 싱글이라면 마음에 드는 이성에게 적극적으로 다가가 보세요.1990년생: 당신의 아이디어가 빛을 발하고 칭찬을 받습니다.2002년생: 친구들과의 우정이 돈독해지고 즐거운 추억을 만듭니다.양띠 (미)토끼와 양은 아주 좋은 궁합(삼합)입니다. 하는 일마다 순조롭고 마음이 편안한 길일입니다.1955년생: 묵은 체증이 내려가듯 걱정거리가 시원하게 해결됩니다.1967년생: 재물운이 상승하여 주머니가 두둑해집니다.1979년생: 협력자를 만나거나 귀인의 도움으로 목표를 달성합니다.1991년생: 사랑하는 사람과 행복한 시간을 보냅니다. 프러포즈도 좋습니다.2003년생: 시험이나 면접에서 좋은 결과를 기대할 수 있습니다.원숭이띠 (신)토끼와 원숭이는 서로 예민해질 수 있는 관계(원진/귀문)입니다. 신경이 날카로워질 수 있으니 마인드 컨트롤이 필수입니다.1956년생: 사소한 일에 화를 내면 건강만 해칩니다. 허허 웃어넘기세요.1968년생: 부부간에 불필요한 자존심 싸움은 피하는 것이 상책입니다.1980년생: 직장에서 구설수에 오를 수 있으니 언행을 각별히 조심하세요.1992년생: 일이 계획대로 되지 않아 답답할 수 있습니다. 잠시 쉬어가세요.2004년생: 친구와 다툼수가 있으니 양보하는 미덕을 발휘하세요.닭띠 (유)오늘은 토끼와 닭이 정면으로 충돌하는 날(상충살)입니다. 변화와 변동이 많고 사고의 위험이 있으니 매사 조심하세요.1957년생: 뼈와 관절을 조심하고, 미끄러운 곳을 주의하세요.1969년생: 급하게 서두르다 물건을 잃어버리거나 다칠 수 있습니다. 천천히!1981년생: 직장에서 부서 이동이나 변동 사항이 생길 수 있습니다.1993년생: 연인과 이별수가 비치니 감정적인 싸움은 피해야 합니다.2005년생: 충동적인 행동이나 소비는 후회를 부릅니다. 자제력이 필요합니다.개띠 (술)토끼와 개는 단짝 친구(육합)입니다. 최고의 파트너를 만나거나 일이 술술 풀리는 최상의 하루입니다.1958년생: 가정에 화목이 깃들고 자녀에게 경사가 생깁니다.1970년생: 사업상 중요한 계약이 성사되거나 좋은 파트너를 만납니다.1982년생: 노력한 것보다 더 큰 결과를 얻을 수 있는 행운의 날입니다.1994년생: 솔로 탈출의 기회! 소개팅이 있다면 주저 말고 나가세요.2006년생: 친구나 선배의 도움으로 고민이 해결됩니다.돼지띠 (해)토끼와 돼지 역시 좋은 합(삼합)을 이룹니다. 감수성이 풍부해지고 대인관계가 원만해지는 기분 좋은 날입니다.1959년생: 주변 사람들에게 베풀면 배가 되어 돌아옵니다.1971년생: 생각지 못한 횡재수나 선물이 들어올 수 있습니다.1983년생: 창의적인 업무에서 두각을 나타냅니다. 아이디어를 내보세요.1995년생: 마음이 잘 통하는 사람을 만나 즐거운 대화를 나눕니다.2007년생: 학업 성취도가 높고 칭찬을 받는 날입니다.