logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

-18kg 한그루, 인형 미모 근황 “아이돌인 줄”

입력 2026 01 27 17:22 수정 2026 01 27 17:22
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=한그루 인스타그램 캡처
사진=한그루 인스타그램 캡처


배우 한그루가 인형 미모를 뽐냈다.

한그루는 27일 자신의 인스타그램에 “새롭게 유튜브를 시작했고 오늘 드디어 첫 영상이 공개되었어요”라는 반가운 소식과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 한그루는 변함없는 미모로 시선을 압도했다. 가녀린 어깨라인이 돋보이는 오프숄더 옷을 입은 채 허공을 응시하는 그의 모습에서는 신비로우면서도 성숙해진 분위기를 뿜어내고 있다. 또 시크하게 자른 단발머리는 뚜렷한 이목구비를 더욱 돋보이게 한다.

한그루는 과거 쌍둥이 출산 후 체중이 60kg까지 늘었다가 꾸준한 노력으로 42kg까지 감량해 화제가 된 바 있다.

사진=한그루 인스타그램 캡처
사진=한그루 인스타그램 캡처


한그루는 지난 2015년 9살 연상의 사업가와 결혼해 2017년 쌍둥이 남매를 출산했다. 하지만 결혼 7년 만인 지난 2022년 갑작스러운 합의 이혼 소식을 전했다.

이혼 후 홀로 쌍둥이를 양육하며 활동이 뜸했던 한그루는 이제 ‘배우’이자 ‘유튜버’로서 새로운 도전에 나선다. 한그루는 새로 개설한 유튜브 채널을 통해 일상을 가감 없이 보여줄 계획이다.

한때의 아픔을 딛고 스스로 빛나는 길을 택한 한그루. 꽃처럼 다시 피어난 그의 화려한 외출에 동료 연예인들과 팬들의 진심 어린 응원이 쏟아지고 있다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
한그루가 새롭게 시작한 활동 분야는?
TodayBest

  1. 성시경 “결혼했고, 애도 있다”…폭탄 발언에 모두가 놀랐다

    thumbnail - 성시경 “결혼했고, 애도 있다”…폭탄 발언에 모두가 놀랐다

  2. 이영자, 이태원서 술 마시다 실신…소주병에 남은 술 ‘충격’

    thumbnail - 이영자, 이태원서 술 마시다 실신…소주병에 남은 술 ‘충격’

  3. “♥김우빈 한정 까불이” 신민아, 신혼여행 사진 대방출

    thumbnail - “♥김우빈 한정 까불이” 신민아, 신혼여행 사진 대방출

  4. 장모·처형 성폭행한 30대 사위…“반성 의문” 징역 13년 확정

    thumbnail - 장모·처형 성폭행한 30대 사위…“반성 의문” 징역 13년 확정

  5. “보험금 노렸다” 함께 탈북한 남동생 살해한 누나…남편은 숨진 채 발견

    thumbnail - “보험금 노렸다” 함께 탈북한 남동생 살해한 누나…남편은 숨진 채 발견

  6. ‘아들 다섯’ 정주리, 합가 도중 넷째 임신…“언제 한 거냐”

    thumbnail - ‘아들 다섯’ 정주리, 합가 도중 넷째 임신…“언제 한 거냐”
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved