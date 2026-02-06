logo
[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 8일

입력 2026 02 06 01:53 수정 2026 02 06 01:53
48년생 : 옳다고 믿는 길을 천천히 걸어가라.

60년생 : 베푸는 마음이 오늘 하루를 빛나게 한다.

72년생 : 결단이 필요할 땐 중심을 믿어도 좋다.

84년생 : 새로운 만남은 천천히 살펴가면 된다.

96년생 : 건강을 위해 잠시 쉬어가는 시간도 필요하다.



49년생 : 겸손한 태도가 행운을 자연스레 부른다.

61년생 : 기다리던 기쁜 소식이 찾아올 수 있다.

73년생 : 베푼 정이 되돌아와 마음이 따뜻해진다.

85년생 : 작은 것에도 감사하면 하루가 편안해진다.

97년생 : 능력을 믿고 도전하면 성장의 날이 된다.

호랑이

50년생 : 말 한마디에 마음을 담으면 관계가 좋아진다.

62년생 : 남의 것을 부러워하기보다 나를 돌아보라.

74년생 : 좋은 소식이 이어져 기운이 밝아진다.

86년생 : 성실함이 오늘도 묵묵히 빛이 되어준다.

98년생 : 불필요한 간섭은 줄이고 스스로를 믿어라.

토끼

51년생 : 반가운 인연이 찾아와 기분을 띄워준다.

63년생 : 겸손할수록 주변의 신뢰가 두터워진다.

75년생 : 바라는 일이 서서히 모양을 갖추기 시작한다.

87년생 : 마음 가는 선택이 좋은 흐름을 만든다.

99년생 : 의욕이 올라 새 계획을 세우기 좋은 날.



52년생 : 몸과 마음을 돌보면 안정이 깊어진다.

64년생 : 쌓인 스트레스는 오늘 조금 덜어내라.

76년생 : 망설였던 일에 한걸음 내딛기 좋다.

88년생 : 감정적 선택보다 차분한 판단이 필요하다.

00년생 : 일의 우선순위를 정하면 하루가 가벼워진다.



53년생 : 정을 나누면 관계가 한층 깊어진다.

65년생 : 소중한 만남이 오래가는 인연이 된다.

77년생 : 지금 자리에서 충실하면 마음이 편안하다.

89년생 : 능력을 인정받아 기분 좋은 하루가 된다.

01년생 : 전반적으로 흐름이 안정되어 여유롭다.



54년생 : 마음을 풀어내면 관계가 더 따뜻해진다.

66년생 : 이동 시에는 안전을 우선하라.

78년생 : 가족과의 시간이 큰 위로가 되어준다.

90년생 : 금전운이 따라오지만 몸도 함께 챙겨라.

02년생 : 건강한 생활습관이 큰 자산이 된다.



43년생 : 욕심을 줄이면 마음이 한결 편안하다.

55년생 : 여유 자금이 생기며 안도감이 커진다.

67년생 : 남의 일로 바빠도 보람이 느껴진다.

79년생 : 걱정이 줄고 편안한 하루가 이어진다.

91년생 : 지금 하는 일에 만족하면 결과도 밝아진다.

원숭이

44년생 : 중요한 일은 주변과 상의하면 든든하다.

56년생 : 기쁜 기운이 찾아와 마음이 밝아진다.

68년생 : 쌓인 경험이 성과와 인정을 가져온다.

80년생 : 대화로 풀면 오해가 자연히 가라앉는다.

92년생 : 맡은 일에 충실하면 좋은 평가가 온다.



45년생 : 귀인의 도움으로 일이 수월해진다.

57년생 : 소득이 늘어 마음이 한결 여유롭다.

69년생 : 금전 문제는 기록을 남기면 득이 있다.

81년생 : 성실함이 빛을 발하는 날.

93년생 : 넓은 마음이 관계를 부드럽게 이끌어 준다.



46년생 : 지켜온 것을 소중히 하면 안정이 깊어진다.

58년생 : 불필요한 지출만 줄여도 충분히 좋다.

70년생 : 오전의 흐름이 부드러워 일이 잘 풀린다.

82년생 : 작은 일은 가볍게 넘기며 여유를 지켜라.

94년생 : 솔직한 설명이 관계를 편안하게 해준다.

돼지

47년생 : 건강 관리를 꾸준히 하면 마음이 안정된다.

59년생 : 서두르지 말고 기회를 차분히 기다려라.

71년생 : 새로운 시작에 좋은 기운이 깃든다.

83년생 : 겸손한 태도가 귀인을 불러들인다.

95년생 : 순서를 지키면 원하는 결과에 가까워진다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
