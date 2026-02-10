[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 2월 22일 일요일(음력 1월 6일, 정묘일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 2월 22일 일요일(음력 1월 6일, 정묘일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘붉은 토끼(정묘)’의 날입니다. 달빛 아래 웅크리고 있는 토끼처럼 감수성이 풍부하고 직관력이 뛰어난 날입니다. 예술적 감각이나 창의적인 활동을 하기에 아주 좋지만, 마음이 여리고 예민해져서 사소한 일에 상처받을 수 있으니 감정 조절이 필요한 하루입니다.쥐띠 (자)토끼와 쥐는 서로 무례해질 수 있는 관계(형살)입니다. 의도치 않게 상대방의 기분을 상하게 하거나, 반대로 무례한 대우를 받아 기분이 상할 수 있습니다. 언행을 각별히 조심하세요.1948년생: 자녀나 아랫사람과 의견 충돌이 생길 수 있습니다. 잔소리는 줄이세요.1960년생: 건강, 특히 신장이나 방광 계통을 조심하고 무리하지 마세요.1972년생: 부부 사이에 오해가 생길 수 있습니다. 자존심을 내세우지 말고 대화하세요.1984년생: 직장이나 모임에서 구설수에 오를 수 있으니 튀는 행동은 자제하세요.1996년생: 연인과 다툼수가 있습니다. 욱하는 마음에 상처 주는 말을 하지 마세요.소띠 (축)토끼(나무)가 소(흙)를 누르는 형국이라 심리적인 압박감을 느낄 수 있습니다. 일이 뜻대로 풀리지 않아 답답해도 참고 견디면 기회가 옵니다.1949년생: 소화가 잘 되는 음식을 드시고, 위장 건강을 챙기세요.1961년생: 금전적인 손해를 볼 수 있으니 투자는 피하고 지갑을 닫으세요.1973년생: 직장에서 과도한 업무나 책임이 주어질 수 있습니다. 차근차근 해결하세요.1985년생: 고집을 부리면 주변 사람과 마찰이 생깁니다. 유연하게 대처하세요.1997년생: 친구나 동료와 비교하지 마세요. 당신만의 장점에 집중하세요.호랑이띠 (인)비슷한 나무의 기운이 만나니 친구나 동료와 협력하면 시너지가 납니다. 경쟁보다는 상생을 택할 때 더 큰 이익을 얻습니다.1950년생: 옛 친구를 만나 회포를 풀고 즐거운 시간을 보냅니다.1962년생: 주변의 도움으로 막혔던 일이 뚫립니다. 혼자 끙끙 앓지 마세요.1974년생: 새로운 모임이나 단체 활동을 하기에 좋은 날입니다.1986년생: 경쟁자가 나타나도 두려워하지 마세요. 선의의 경쟁은 발전의 계기입니다.1998년생: 자신감이 넘치고 활력이 돕니다. 운동이나 취미 활동을 즐기세요.토끼띠 (묘)자신의 날을 만났지만, 토끼 두 마리가 모이면 예민함이 배가 될 수 있습니다. 별일 아닌 일에 스트레스를 받고 신경질적으로 변할 수 있으니 마인드 컨트롤이 중요합니다.1951년생: 가족에게 짜증을 내기 쉽습니다. 한 번 더 생각하고 말하세요.1963년생: 남의 일에 참견했다가 구설수에 오를 수 있습니다. 내 일에만 집중하세요.1975년생: 이동수가 있거나 자리를 옮길 일이 생길 수 있습니다.1987년생: 연인과 사소한 일로 다툴 수 있습니다. 자존심을 버리고 양보하세요.1999년생: 충동구매 욕구가 강해집니다. 신용카드 사용을 자제하세요.용띠 (진)토끼와 용은 서로 해를 끼치는 관계(해살)입니다. 믿었던 사람에게 실망하거나 배신감을 느낄 수 있으니 인간관계를 조심해야 합니다.1952년생: 남의 말에 휘둘리지 말고 주관을 지키는 것이 손해를 막는 길입니다.1964년생: 부동산이나 문서 관련 계약은 다음으로 미루는 것이 좋습니다.1976년생: 직장에서 라이벌의 방해가 있을 수 있으나 지혜롭게 넘기세요.1988년생: 연인 사이에 비밀이 생기거나 오해가 쌓일 수 있습니다. 솔직해지세요.2000년생: 친구와 금전 거래는 절대 금물입니다. 사이만 멀어집니다.뱀띠 (사)나무(토끼)가 불(뱀)을 살려주는 형국이라 에너지가 솟구칩니다. 학업이나 배움에 있어 좋은 성과를 낼 수 있는 날입니다.1953년생: 건강이 호전되고 활력이 넘칩니다. 가벼운 나들이를 추천합니다.1965년생: 귀인의 도움으로 명예가 올라가고 칭찬을 받습니다.1977년생: 직장에서 승진이나 좋은 평가를 받을 기회가 옵니다.1989년생: 당신의 매력이 돋보여 이성에게 인기를 끕니다.2001년생: 시험 공부나 자격증 준비에 집중이 잘 되는 날입니다.말띠 (오)토끼와 말은 좋은 관계(파살이지만 생해주는 관계)입니다. 연애운이 상승하고 대인관계가 활발해지는 즐거운 하루입니다.1954년생: 자녀나 아랫사람에게 기쁜 일이 생겨 축하해 줄 일이 있습니다.1966년생: 사업가는 매출이 오르고 새로운 거래처를 뚫을 수 있습니다.1978년생: 싱글이라면 소개팅에서 마음에 드는 이성을 만날 확률이 높습니다.1990년생: 친구들과의 모임에서 즐거운 시간을 보내며 스트레스를 날립니다.2002년생: 겉치레보다는 실속을 챙기세요. 유행을 따르다 지갑이 얇아집니다.양띠 (미)토끼와 양은 아주 좋은 합(삼합)을 이룹니다. 하는 일마다 순조롭게 풀리고 주변의 도움을 받아 목표를 달성하는 행운의 날입니다.1955년생: 마음이 평온하고 근심 걱정이 사라집니다.1967년생: 뜻밖의 재물이 들어오거나 횡재수가 있습니다.1979년생: 직장에서 능력을 인정받고 리더십을 발휘합니다.1991년생: 짝사랑하던 사람과 가까워지거나 연인과 사랑이 깊어집니다.2003년생: 노력한 만큼의 보상을 받는 정직하고 기분 좋은 날입니다.원숭이띠 (신)오늘은 토끼와 원숭이가 서로 예민하게 구는 날(원진/귀문)입니다. 신경이 날카로워져 별일 아닌 일에도 화를 낼 수 있으니 휴식이 필요합니다.1956년생: 건강 관리에 유의하고 무리한 활동은 피하세요.1968년생: 부부 싸움이 커질 수 있으니 욱하는 성질을 죽이세요.1980년생: 직장에서 구설수에 휘말릴 수 있으니 언행을 각별히 조심하세요.1992년생: 일이 계획대로 되지 않아 답답할 수 있습니다. 잠시 쉬어가세요.2004년생: 친구에게 서운한 마음이 들어도 오늘은 참는 것이 좋습니다.닭띠 (유)토끼와 닭이 정면으로 충돌하는 날(상충살)입니다. 사고수나 다툼수가 있으니 매사 조심하고, 특히 운전이나 기계 조작 시 주의하세요.1957년생: 관절이나 뼈 건강을 조심하고, 미끄러운 곳을 주의하세요.1969년생: 급하게 서두르다 일을 그르칠 수 있습니다. 천천히 확인하세요.1981년생: 직장에서 동료와 의견 대립이 있을 수 있습니다. 타협이 필요합니다.1993년생: 연인과 이별수가 비치니 감정적인 대응은 자제하세요.2005년생: 예상치 못한 지출이 생길 수 있습니다. 비상금을 챙기세요.개띠 (술)토끼와 개는 단짝 친구(육합)입니다. 최고의 파트너를 만나거나 일이 술술 풀리는 최상의 하루입니다.1958년생: 집안에 경사가 생기고 가족 간의 화합이 잘 됩니다.1970년생: 사업상 중요한 계약이 성사되거나 좋은 파트너를 만납니다.1982년생: 당신을 도와주는 귀인이 나타나 어려움을 해결해 줍니다.1994년생: 솔로 탈출의 기회! 마음에 드는 사람이 있다면 고백하세요.2006년생: 학업 성취도가 높고 선생님이나 선배에게 칭찬을 받습니다.돼지띠 (해)토끼와 돼지는 좋은 합(삼합)을 이룹니다. 대인관계가 원만해지고 주변 사람들과 어울려 즐거운 시간을 보내기에 좋습니다.1959년생: 베푼 만큼 돌아오는 날입니다. 인색하게 굴지 마세요.1971년생: 재물운이 좋으니 소소한 투자를 해봐도 좋습니다.1983년생: 직장 동료들과 회식을 하거나 모임을 가지면 팀워크가 좋아집니다.1995년생: 새로운 취미나 동호회 활동을 시작하기에 적합한 날입니다.2007년생: 친구들과의 우정이 더욱 돈독해지고 즐거운 추억을 만듭니다.