24년 만에 드러난 ‘이중생활’…죽은 줄 알았던 엄마, 옆 마을에 있었다

미국에서 24년 전 행방불명됐던 한 30대 여성이 최근 생존해 있었다는 사실이 드러나 충격을 주고 있다. 사진은 미국 노스캐롤라이나주 에덴에서 실종됐던 미셸 헌들리 스미스. 엑스(옛 트위터)

미국에서 24년 전 행방불명됐던 한 30대 여성이 최근 생존해 있었다는 사실이 드러나 충격을 주고 있다.23일(현지시간) 영국 데일리메일 등에 따르면 2001년 12월 미국 노스캐롤라이나주 에덴에서 실종됐던 미셸 헌들리 스미스(당시 38세)가 최근 같은 주 내의 다른 지역에서 발견됐다.앞서 세 아이의 어머니였던 스미스는 크리스마스 선물을 사러 간다며 집을 나선 후 본인의 차량과 함께 흔적도 없이 자취를 감췄다. 당시 19세, 14세, 7살이었던 자녀들은 영문도 모른 채 어머니와 이별해야 했다.수사 당국은 수십 년간 수색을 이어왔지만 아무런 단서도 찾지 못했다. 가족들은 그가 범죄에 휘말려 사망했을 것이라 믿으며 고통 속에 24년을 보냈다. 영구 미제로 남을 뻔했던 사건은 지난 19일 새로운 정보가 입수되며 급물살을 탔다.바로 다음 날 노스캐롤라이나주 로킹엄 카운티 보안관실은 스미스의 소재를 확인해 대면 접촉에 성공했다. 조사 결과 스미스는 그간 신분을 철저히 숨긴 채 이중생활을 이어왔으며, 현재 건강에는 아무런 이상이 없는 상태로 파악됐다.스미스는 수사 당국에 가족과의 접촉을 원치 않는다는 의사를 전달했다. 아울러 본인의 현재 위치가 노출되지 않도록 보안 유지를 요청함에 따라, 24년을 기다린 가족들과의 재회는 불투명해졌다.스미스의 딸 아만다는 “엄마를 찾았다는 소식에 황홀하면서도 화가 나고, 동시에 가슴이 무너진다”며 “엄마와 다시 관계를 맺을 수 있을지는 솔직히 모르겠다”고 토로했다.스미스의 사촌인 바바라 버드 역시 “그동안 우리가 슬퍼해야 하는 건지, 기다려야 하는 건지도 모른 채 살았다”며 “화가 나지는 않지만, 왜 그 당시에 떠나야만 했는지 묻고 싶다”고 전했다.경찰은 스미스가 범죄 피해를 본 것이 아니라 스스로 잠적한 것으로 결론 내렸다. 현재 수사 당국은 그가 어떤 이유로 가족을 떠나 수십 년간 신분을 숨겨왔는지, 구체적인 실종 경위를 파악하는 데 주력하고 있다.그동안 스미스의 귀환을 바라며 운영됐던 페이스북 페이지 ‘미셸 헌들리 스미스를 집으로(Bring Michele Hundley Smith Home)’는 향후 다른 실종자들을 돕는 페이지로 개편될 예정인 것으로 알려졌다.하승연 기자