logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“열달간 양팔 묶어놔”…‘불법 강박’ 정신병원서 30대女 추락사

이보희 기자
입력 2026 02 24 17:53 수정 2026 02 24 17:53
기사 소리로 듣기
다시듣기

52명 불법 강박…인권위, 시정 권고
30대 女환자 창문으로 뛰어내려 사망

병실 자료사진(해당 기사와 직접적 관련 없음). 연합뉴스
병실 자료사진(해당 기사와 직접적 관련 없음). 연합뉴스


환자를 장기간 부당하게 묶어뒀다가 국가인권위원회로부터 시정 권고를 받은 경기 부천의 한 정신병원에서 30대 환자가 추락해 숨졌다.

24일 경기 부천 오정경찰서에 따르면 지난 12일 오후 5시 30분쯤 부천 오정구 모 정신병원에서 30대 여성 A씨가 5층 병실에서 1층으로 추락해 숨졌다.

그는 정신질환으로 해당 병원에 입원 중이었던 것으로 파악됐다.

경찰 조사 결과 A씨는 저녁 배식이 이뤄질 때 갑자기 자기 병실에서 다른 환자의 병실로 이동한 후 창문을 통해 떨어진 것으로 파악됐다. 그가 지내던 병실 창문에는 추락 방지 안전망이 설치돼 있었으나 다른 병실에는 안전망이 없었던 것으로 확인됐다.

경찰은 병원 측의 책임이 있다고 보기는 어렵다고 판단하고 사건을 변사 처리했다.

경찰 관계자는 “당시 병원 측이 A씨의 행동을 예측하거나 제지하기는 어려웠을 것”이라며 “범죄 혐의점도 확인되지 않아 시신 부검도 의뢰하지 않았다”고 밝혔다.

앞서 이 병원의 원장과 의사 등 관계자 6명은 2024년부터 지난해 8월까지 환자 52명을 불법으로 격리하거나 강박한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

인권위는 한 환자가 10개월 동안 양팔이 묶여 있는 등 환자 52명이 불법 강박된 사실을 확인해 이 병원에 시정 권고를 내린 바 있다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎ 109 또는 자살예방 SNS 상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

이보희 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
A씨가 추락한 병실에 안전망이 있었나?
TodayBest

  1. 신동엽 “이소라, 나 때문에 일부러 결혼식 불참” 깜짝 고백

    thumbnail - 신동엽 “이소라, 나 때문에 일부러 결혼식 불참” 깜짝 고백

  2. 탁재훈과 다시 ♥공개연애?…‘42세’ 한혜진 “감당 가능” 폭탄 고백

    thumbnail - 탁재훈과 다시 ♥공개연애?…‘42세’ 한혜진 “감당 가능” 폭탄 고백

  3. 7월 결혼설 돌더니…‘차정원♥’ 하정우, 충격 근황 전해졌다

    thumbnail - 7월 결혼설 돌더니…‘차정원♥’ 하정우, 충격 근황 전해졌다

  4. 가슴·눈 등 성형수술 13번 한 女연예인, 심각한 부작용 때문에… “눈 안 감겨”

    thumbnail - 가슴·눈 등 성형수술 13번 한 女연예인, 심각한 부작용 때문에… “눈 안 감겨”

  5. ‘불륜녀 낙인’ 억울함 호소한 여배우 “내가 본처다”

    thumbnail - ‘불륜녀 낙인’ 억울함 호소한 여배우 “내가 본처다”

  6. ‘13돈 금팔찌’ 오물 가득 변기에 ‘풍덩’…40분 맨손 수색 결과는?

    thumbnail - ‘13돈 금팔찌’ 오물 가득 변기에 ‘풍덩’…40분 맨손 수색 결과는?
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved