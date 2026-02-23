[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 2월 26일 목요일(음력 1월 10일, 신미일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 2월 26일 목요일(음력 1월 10일, 신미일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘하얀 양(신미)’의 날입니다. 예리하고 반짝이는 보석(신금)을 품은 온순한 양(미토)의 형상으로, 겉으로는 부드럽고 차분해 보이지만 내면에는 강한 고집과 치밀함을 가진 날입니다. 예술적 감수성이 풍부해지고 꼼꼼한 일 처리가 돋보이는 하루지만, 예민해지기 쉬우니 타인을 배려하는 넓은 마음이 필요합니다.쥐띠 (자)양과 쥐는 서로 원망하는 관계(원진살)입니다. 사소한 오해로 주변 사람과 감정이 상하거나 스트레스를 받을 수 있으니, 오늘은 한 발 물러서서 관망하는 자세가 좋습니다.1948년생: 건강 관리에 유의하고, 마음의 안정을 취하는 것이 우선입니다.1960년생: 가까운 사람에게 서운함을 느낄 수 있습니다. 기대를 조금 낮추세요.1972년생: 직장에서 불필요한 논쟁을 피하세요. 이겨도 상처만 남습니다.1984년생: 연인이나 배우자에게 짜증을 내기 쉽습니다. 한 번 더 생각하고 말하세요.1996년생: 섣부른 판단은 실수를 부릅니다. 매사 돌다리도 두들겨 보고 건너세요.소띠 (축)오늘은 소와 양이 정면으로 충돌하는 날(상충살)입니다. 변화와 변동이 심하고 인간관계에서 잡음이 생길 수 있으니, 매사 신중하고 양보하는 미덕이 필요합니다.1949년생: 외출 시 낙상 사고나 부상을 조심하세요. 무리한 활동은 금물입니다.1961년생: 금전 거래는 피하는 것이 좋습니다. 빌려주면 받기 힘듭니다.1973년생: 직장에서 상사나 동료와 마찰이 생길 수 있습니다. 무조건 참는 것이 이득입니다.1985년생: 계획했던 일이 지연되거나 수정될 수 있습니다. 유연하게 대처하세요.1997년생: 친구와 의견 대립이 커질 수 있으니 자존심을 내려놓으세요.호랑이띠 (인)나무(호랑이)가 흙(양)에 뿌리를 내리는 형국이라 재물운과 성과가 따릅니다. 바쁘게 움직인 만큼 보람을 느낄 수 있는 실속 있는 하루입니다.1950년생: 뜻밖의 용돈이나 선물을 받을 수 있습니다. 기분 좋은 날입니다.1962년생: 사업상 좋은 제안이 들어오거나 거래가 원만하게 성사됩니다.1974년생: 직장에서 당신의 능력을 인정받고 실속을 챙깁니다.1986년생: 활동력이 왕성해집니다. 미뤄뒀던 일을 처리하기에 좋습니다.1998년생: 아르바이트나 부업에서 짭짤한 수입을 올릴 수 있습니다.토끼띠 (묘)양과 토끼는 아주 좋은 합(삼합)을 이룹니다. 대인관계가 원만해지고, 주변의 도움을 받아 막혔던 일이 술술 풀리는 행운의 날입니다.1951년생: 마음이 잘 통하는 친구나 가족과 즐거운 대화를 나눕니다.1963년생: 뜻밖의 귀인이 나타나 도움을 주니 근심 걱정이 사라집니다.1975년생: 팀 프로젝트에서 좋은 성과를 거두고 동료들의 지지를 받습니다.1987년생: 연애운이 상승합니다. 마음에 드는 사람과 관계가 깊어집니다.1999년생: 당신의 매력이 돋보여 주변 사람들의 호감을 사는 기분 좋은 날입니다.용띠 (진)비슷한 흙의 기운이 모여 경쟁심이 생기거나 답답함을 느낄 수 있습니다. 독단적인 행동보다는 주변과 조화를 이루고 소통하려는 노력이 필요합니다.1952년생: 고집을 내려놓고 주변 사람들의 말에 귀 기울이세요.1964년생: 내 뜻대로 일이 풀리지 않아도 조급해하지 말고 때를 기다리세요.1976년생: 직장에서 동료와 경쟁하기보다 서로 돕는 것이 낫습니다.1988년생: 불필요한 지출이 늘어날 수 있으니 지갑 사정을 잘 살피세요.2000년생: 친구 사이에 사소한 오해가 생길 수 있으니 대화로 빨리 푸세요.뱀띠 (사)불(뱀)이 흙(양)을 돕는 날이라 에너지가 넘치고 의욕이 솟구칩니다. 활동적으로 움직일수록 운이 따르며, 베푼 만큼 돌아오는 하루입니다.1953년생: 건강이 호전되고 활력이 솟아납니다. 가벼운 외출을 추천합니다.1965년생: 모임이나 단체에서 리더 역할을 맡아 능력을 발휘합니다.1977년생: 새로운 일을 시작하거나 기획하기에 아주 좋은 날입니다.1989년생: 당신의 재능과 센스가 돋보여 어디를 가든 주목받습니다.2001년생: 학업 성취도가 높고 칭찬을 받는 기분 좋은 날입니다.말띠 (오)양과 말은 최고의 단짝(육합)입니다. 모든 일이 순조롭게 풀리고, 사랑하는 사람과 행복한 시간을 보낼 수 있는 만사형통의 하루입니다.1954년생: 집안이 평안하고 근심 걱정이 눈 녹듯 사라집니다.1966년생: 사업 운이 좋아 매출이 오르고 좋은 파트너를 만납니다.1978년생: 직장에서 승진이나 보너스 등 기분 좋은 소식을 기대해도 좋습니다.1990년생: 연애운이 최고조에 달합니다. 솔로라면 운명적인 만남이 있을 수 있습니다.2002년생: 친구들과의 우정이 더욱 돈독해지고 즐거운 추억을 만듭니다.양띠 (미)자신의 날을 맞아 자신감이 넘치지만, 양 두 마리가 모이면 고집이 세지고 시야가 좁아질 수 있습니다. 유연한 사고방식을 가지는 것이 행운을 부릅니다.1955년생: 건강 관리에 신경 쓰고, 무리한 활동은 자제하세요.1967년생: 예술적 감각이나 창의력이 돋보이는 날입니다. 취미 생활을 즐기세요.1979년생: 배우자와 사소한 일로 자존심 싸움을 할 수 있습니다. 먼저 양보하세요.1991년생: 혼자만의 시간을 가지며 차분하게 미래를 계획하고 생각을 정리하세요.2003년생: 겉모습보다는 내면의 아름다움을 가꾸는 데 시간을 투자하세요.원숭이띠 (신)흙(양)이 금(원숭이)을 생해주니 귀인을 만나는 형국입니다. 주변의 든든한 지원을 받아 일을 쉽게 처리하고 좋은 결과를 얻습니다.1956년생: 문서 운이 좋아 계약이나 매매가 순조롭게 성사될 수 있습니다.1968년생: 뜻밖의 횡재수나 선물이 들어옵니다. 기분 좋은 하루입니다.1980년생: 직장에서 능력을 인정받고 상사에게 칭찬을 듣습니다.1992년생: 누군가 좋은 인연을 소개해 줄 수 있습니다. 만남을 주저하지 마세요.2004년생: 용돈이 생기거나 아르바이트에서 짭짤한 수입을 얻습니다.닭띠 (유)안정적이고 평온한 하루입니다. 흙의 기운이 닭을 감싸주니 마음이 편안하고, 재물운도 소소하게 따르는 긍정적인 날입니다.1957년생: 옛 지인을 만나 즐거운 시간을 보내거나 반가운 연락을 받습니다.1969년생: 금전 흐름이 원활해지고 마음에 여유가 생깁니다.1981년생: 계획했던 일이 순조롭게 진행되어 성취감을 느낍니다.1993년생: 연인과 오붓한 데이트를 즐기기에 좋습니다. 사랑이 깊어집니다.2005년생: 집중력이 좋아 공부나 독서하기에 아주 좋은 날입니다.개띠 (술)양과 개는 서로 복잡하게 얽히는 관계(파살/형살)입니다. 인간관계에서 갈등이 생기거나 억울한 일을 당할 수 있으니 언행을 각별히 조심해야 합니다.1958년생: 건강에 적신호가 켜질 수 있으니 무리하지 말고 휴식을 취하세요.1970년생: 보증이나 금전 거래는 절대 금물입니다. 큰 손해를 볼 수 있습니다.1982년생: 남의 험담을 하거나 구설수에 오를 수 있으니 입을 무겁게 하세요.1994년생: 연인과 감정 싸움이 커질 수 있으니 한 템포 쉬어가세요.2006년생: 경쟁보다는 상생을 택하세요. 다투면 서로 상처만 남습니다.돼지띠 (해)양과 돼지는 아주 좋은 합(삼합)을 이룹니다. 감수성이 풍부해지고 대인관계가 원만해져, 하는 일마다 즐거움이 따르는 행복한 날입니다.1959년생: 주변 사람들에게 베풀면 배가 되어 돌아오는 날입니다.1971년생: 생각지 못한 재물이 들어오거나 쏠쏠한 이익이 생깁니다.1983년생: 직장에서 동료들과 협력하여 좋은 시너지를 내고 성과를 올립니다.1995년생: 낭만적인 분위기가 연출되는 날입니다. 만남이나 데이트를 계획해 보세요.2007년생: 컨디션이 매우 좋고 의욕이 넘치니 무엇을 해도 즐겁습니다.