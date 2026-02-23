[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 2월 28일 토요일(음력 1월 12일, 계유일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 2월 28일 토요일(음력 1월 12일, 계유일)의 띠별 운세를 전해드립니다.2월의 마지막 날인 오늘은 ‘검은 닭(계유)’의 날입니다. 맑고 차가운 물(계수)이 깨끗한 보석(유금)을 씻어내는 형상으로, 두뇌 회전이 아주 빠르고 예리한 판단력이 돋보이는 날입니다. 예술적 감각과 세심함이 빛을 발하는 주말이지만, 잣대가 너무 엄격해지면 주변 사람에게 날카로운 말을 내뱉을 수 있으니 부드러운 언행을 유지하는 것이 좋습니다.쥐띠 (자)닭과 쥐는 서로 깨지는 관계(파살)입니다. 주말 계획이나 약속에 변동이 생길 수 있으니 유연하게 대처하는 마음가짐이 필요합니다.1948년생: 건강, 특히 환절기 감기나 호흡기 질환을 조심하고 따뜻하게 입으세요.1960년생: 지인과의 모임에서 의견 충돌이 생길 수 있습니다. 경청이 답입니다.1972년생: 예상치 못한 지출이 생겨 지갑이 얇아질 수 있으니 충동구매를 자제하세요.1984년생: 부부나 연인 사이에 사소한 말다툼이 커질 수 있습니다. 먼저 져주세요.1996년생: 약속 시간에 늦거나 일정이 어긋날 수 있으니 미리 챙기는 것이 좋습니다.소띠 (축)닭과 소는 아주 좋은 파트너(삼합)입니다. 금전운과 애정운이 모두 상승하며, 당신의 성실함이 빛을 발해 편안하고 만족스러운 주말을 보냅니다.1949년생: 집안에 웃음꽃이 피고 자녀나 손주에게 기분 좋은 소식을 듣습니다.1961년생: 뜻밖의 횡재수나 선물이 들어옵니다. 기분 좋게 주말을 즐기세요.1973년생: 그동안 골치 아팠던 문제가 귀인의 도움으로 눈 녹듯 해결됩니다.1985년생: 당신의 능력을 인정받고 주변의 칭찬을 한 몸에 받는 하루입니다.1997년생: 연애운이 최상입니다. 소개팅이나 데이트에서 성공 확률이 아주 높습니다.호랑이띠 (인)닭과 호랑이는 서로 예민하게 만드는 관계(원진살)입니다. 묘하게 신경이 쓰이고 섭섭한 마음이 들기 쉬우니, 남을 의식하기보다 나만의 시간을 갖는 것이 낫습니다.1950년생: 가족에게 짜증을 내기 쉽습니다. 한 번 더 생각하고 부드럽게 말하세요.1962년생: 남의 험담에 동조하지 마세요. 구설수가 되어 나에게 돌아옵니다.1974년생: 스트레스가 쌓이기 쉬운 날입니다. 가벼운 등산이나 산책으로 풀어내세요.1986년생: 연인에게 과도한 기대를 하면 실망도 큽니다. 있는 그대로를 사랑하세요.1998년생: 집중력이 떨어지고 산만해집니다. 복잡한 모임보다는 휴식을 추천합니다.토끼띠 (묘)오늘은 닭과 토끼가 정면으로 충돌하는 날(상충살)입니다. 금(닭)이 나무(토끼)를 자르는 형국이라 다툼수나 사고수가 있으니, 주말이지만 가급적 얌전히 보내는 것이 상책입니다.1951년생: 관절이나 뼈를 다칠 수 있으니 무리한 운동이나 청소는 피하세요.1963년생: 금전 거래나 보증은 절대 금물입니다. 큰 손해로 이어집니다.1975년생: 운전 시 시비가 붙거나 접촉 사고의 위험이 있으니 철저히 방어운전 하세요.1987년생: 부부 싸움이 이별 이야기로 번질 수 있습니다. 욱하는 감정을 억누르세요.1999년생: 낯선 사람과의 시비나 다툼을 무조건 피하고 일찍 귀가하세요.용띠 (진)닭과 용은 최상의 궁합(육합)입니다. 서로 부족한 점을 채워주며 찰떡같은 호흡을 자랑합니다. 무엇을 해도 즐겁고 만사형통인 기분 좋은 토요일입니다.1952년생: 대인관계가 원만해지고 어딜 가나 환영받는 주인공이 됩니다.1964년생: 재물운이 상승하여 주머니가 두둑해집니다. 맛있는 것을 베풀어 보세요.1976년생: 배우자와의 금슬이 더욱 좋아지고 가정이 평화롭습니다.1988년생: 솔로라면 운명적인 상대를 만날 수 있습니다. 적극적으로 모임에 나가세요.2000년생: 친구들과의 약속에서 리더십을 발휘하며 즐거운 추억을 쌓습니다.뱀띠 (사)닭과 뱀 역시 아주 좋은 합(삼합)을 이룹니다. 당신의 열정과 닭의 결단력이 만나 시너지를 내니, 취미 생활이나 밀린 일을 처리하기에 흠잡을 데 없는 날입니다.1953년생: 건강이 호전되고 활력이 솟아납니다. 취미 생활을 마음껏 즐기세요.1965년생: 뜻밖의 좋은 정보나 제안을 받게 됩니다. 긍정적으로 검토해 보세요.1977년생: 대인관계의 폭이 넓어지고 나를 돕는 조력자를 만나게 됩니다.1989년생: 매력이 돋보이는 날입니다. 모임이나 파티에서 주목을 받습니다.2001년생: 학업이나 자격증 공부에 집중이 잘 되어 성취감을 맛봅니다.말띠 (오)불(말)이 금(닭)을 녹이려는 형국이라 심신이 피로해질 수 있습니다. 의욕만 앞세우기보다는 주말의 여유를 즐기며 체력을 비축하는 것이 현명합니다.1954년생: 과로를 피하고 충분한 수면을 취하세요. 건강 관리가 우선입니다.1966년생: 남의 일에 참견하면 피곤해집니다. 오늘은 내 가족만 챙기세요.1978년생: 노력한 만큼의 대가가 당장 보이지 않아도 실망하지 마세요.1990년생: 연인에게 내 방식을 강요하지 마세요. 다툼의 불씨가 됩니다.2002년생: 충동적인 소비로 지갑이 텅 빌 수 있습니다. 쇼핑은 다음으로 미루세요.양띠 (미)흙(양)이 금(닭)을 생해주는 날이라 베풀고 보살피는 기운이 강합니다. 남을 도와주면 내 마음이 더 편안해지고 장기적으로 좋은 평판을 얻습니다.1955년생: 봉사 활동이나 이웃을 돕는 일에 참여하면 큰 보람을 느낍니다.1967년생: 주변 사람들의 고민을 따뜻하게 들어주면 깊은 신뢰를 얻습니다.1979년생: 당장의 이익보다는 사람과의 관계를 돈독히 하는 데 집중하세요.1991년생: 자신의 재능을 발휘하여 누군가를 도와주면 큰 칭찬을 받습니다.2003년생: 친구와의 약속을 철저히 지키면 우정이 한층 더 깊어집니다.원숭이띠 (신)비슷한 쇠(금)의 기운끼리 만나 경쟁심이나 승부욕이 강해집니다. 지나치면 적을 만들 수 있으니, 주말인 만큼 선의의 경쟁이나 스포츠로 에너지를 발산하세요.1956년생: 독단적인 결정은 가족의 반발을 삽니다. 함께 상의하세요.1968년생: 형제나 지인과 금전적인 비교를 하지 마세요. 마음만 상합니다.1980년생: 겉치레나 체면보다는 실속을 챙기는 것이 가장 중요합니다.1992년생: 친구들과의 모임에서 내가 한턱내야 할 상황이 올 수 있습니다.2004년생: 게임이나 스포츠에 몰입하여 즐거운 스트레스 해소를 합니다.닭띠 (유)자신의 날을 만났지만, 닭 두 마리가 모이면(자형) 서로 쪼아대고 예민해지기 쉽습니다. 완벽주의를 내려놓고 둥글둥글하게 생각해야 자신을 괴롭히지 않습니다.1957년생: 칼이나 뾰족한 주방 기구를 다룰 때 손을 다치지 않게 조심하세요.1969년생: 자신의 주장을 너무 굽히지 않으면 주변 사람들이 피곤해합니다.1981년생: 깐깐한 잣대로 배우자를 평가하지 마세요. 대충 넘어가는 여유가 필요합니다.1993년생: 무심코 던진 말 한마디가 비수가 될 수 있으니 언행을 신중히 하세요.2005년생: 스스로에 대한 불만으로 스트레스가 많으니 신나는 음악으로 기분 전환을 하세요.개띠 (술)닭과 개는 서로 훼방을 놓는 관계(해살/유술해)입니다. 믿었던 사람에게 오해를 사거나 억울한 일을 겪을 수 있으니, 사람 많은 곳보다는 조용한 곳이 유리합니다.1958년생: 컨디션이 저하될 수 있으니 따뜻한 곳에서 푹 쉬는 것이 최고입니다.1970년생: 보증을 서거나 남의 부탁을 함부로 들어주면 큰코다칩니다.1982년생: 뒷담화 자리에 끼면 내가 타깃이 될 수 있습니다. 침묵이 금입니다.1994년생: 연인이나 가까운 친구에게 실망할 일이 생길 수 있으니 기대를 낮추세요.2006년생: 괜한 트러블에 휘말리기 쉬운 날이니 일찍 집에 들어가 쉬세요.돼지띠 (해)금(닭)이 물(돼지)을 맑고 깨끗하게 해주니 머리가 아주 비상해지고 잡념이 사라지는 날입니다. 밀린 공부나 독서, 문화생활을 하기에 최적입니다.1959년생: 막혔던 골칫거리가 풀리고 시원한 해결의 실마리를 찾게 됩니다.1971년생: 좋은 전시회를 보거나 책을 읽으며 마음의 양식을 쌓기 좋습니다.1983년생: 번뜩이는 아이디어가 떠올라 다음 주 업무에 큰 도움이 됩니다.1995년생: 마음이 맞는 선배나 멘토에게 아주 좋은 인생 조언을 듣게 됩니다.2007년생: 집중력이 최고조에 달하니 주말이지만 공부가 쏙쏙 잘 들어옵니다.