[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 3월 1일 일요일(음력 1월 13일, 갑술일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 3월 1일 일요일(음력 1월 13일, 갑술일)의 띠별 운세를 전해드립니다.3월의 첫날이자 제107주년 3·1절인 오늘은 ‘푸른 개(갑술)’의 날입니다. 늠름하고 충직한 개(술토)가 곧게 뻗은 푸른 나무(갑목) 아래 서 있는 형상입니다. 책임감이 강해지고 불의를 참지 못하는 정의로운 기운이 넘치는 날입니다. 휴일의 여유를 즐기면서도, 자신이 옳다고 믿는 일에는 뚝심 있게 밀고 나가는 하루가 될 것입니다.쥐띠 (자)흙(개)이 물(쥐)의 흐름을 막는 형국이라 다소 답답함을 느낄 수 있습니다. 내 뜻대로 주변 상황이 따라주지 않아도 조급해하지 말고 때를 기다리는 지혜가 필요합니다.1948년생: 건강 관리에 신경 쓰고, 무리한 야외 활동보다는 실내 휴식을 권합니다.1960년생: 가족이나 자녀의 일에 너무 간섭하면 잔소리가 됩니다. 한 발 물러서세요.1972년생: 뜻밖의 지출이 생길 수 있으니 주말 쇼핑이나 외식에서 예산을 지키세요.1984년생: 생각대로 일정이 흘러가지 않아 스트레스를 받습니다. 유연하게 대처하세요.1996년생: 연인에게 고집을 부리면 사이가 서먹해집니다. 넓은 마음으로 이해해 주세요.소띠 (축)개와 소는 서로 부딪히고 경쟁하는 형국(형살)입니다. 사소한 시비가 자존심 싸움으로 번질 수 있고, 마음이 예민해지기 쉬우니 한 템포 쉬어가는 여유가 필요합니다.1949년생: 소화기 계통이나 위장 건강을 조심하세요. 밀가루 음식은 피하는 게 좋습니다.1961년생: 믿었던 사람에게 섭섭한 말을 들을 수 있습니다. 마음에 담아두지 마세요.1973년생: 형제나 친척과 사소한 의견 차이로 다툴 수 있습니다. 양보가 약입니다.1985년생: 억울한 일이 있어도 오늘 변명하면 오히려 상황이 꼬입니다. 침묵하세요.1997년생: 남의 일에 참견했다가 덤터기를 쓸 수 있으니 내 일에만 집중하세요.호랑이띠 (인)개와 호랑이는 아주 좋은 파트너(삼합)입니다. 당신의 용맹함과 개의 충직함이 만나니 거칠 것이 없습니다. 에너지가 넘치고 기분 좋은 주말을 보냅니다.1950년생: 명예가 올라가고 사람들의 칭송을 받습니다. 어깨가 으쓱해집니다.1962년생: 반가운 손님이 찾아오거나 멀리서 반가운 소식을 듣게 됩니다.1974년생: 모임이나 단체 활동에서 리더십을 발휘하여 인기를 얻습니다.1986년생: 귀인의 도움으로 오랫동안 고민하던 문제가 시원하게 해결됩니다.1998년생: 친구들과의 여행이나 나들이가 행운을 가져다줍니다. 즐겁게 보내세요.토끼띠 (묘)개와 토끼는 단짝 친구(육합)입니다. 서로 부족한 점을 채워주며 찰떡궁합을 자랑합니다. 모든 일이 순조롭고 대인관계에서 행복을 느끼는 대길의 날입니다.1951년생: 집안에 경사가 생기고 자녀에게 효도를 받으며 함박웃음을 짓습니다.1963년생: 뜻밖의 재물이 들어오거나 기분 좋은 선물을 받을 수 있습니다.1975년생: 배우자와의 금슬이 깊어지고 가족 간의 화합이 잘 이루어집니다.1987년생: 연애운이 최상입니다. 프러포즈를 하거나 받기에 아주 훌륭한 날입니다.1999년생: 새로운 동호회나 모임에서 좋은 인연을 만날 수 있으니 외출하세요.용띠 (진)오늘은 개와 용이 정면으로 충돌하는 날(상충살)입니다. 변화와 변동이 심하고, 예기치 못한 사고나 방해물이 생길 수 있으니 자중하고 집에서 쉬는 것이 가장 좋습니다.1952년생: 혈압이나 심혈관 질환에 유의하세요. 화를 내면 건강만 해칩니다.1964년생: 외출 시 길흉이 교차하니 운전 조심, 사람 조심, 말조심이 필수입니다.1976년생: 배우자나 가족과 큰 싸움이 될 수 있습니다. 무조건 참는 것이 이득입니다.1988년생: 연인과 이별수가 있으니 자존심 싸움은 절대 금물입니다. 져주세요.2000년생: 친구와 사소한 오해로 완전히 갈라설 수 있습니다. 말을 아끼세요.뱀띠 (사)개(술토)가 뱀(사화)의 기운을 다소 빼는 형국(원진/귀문)이라 심신이 피로해질 수 있습니다. 무언가를 열정적으로 하기보다는 차분하게 마무리를 짓는 지혜가 필요합니다.1953년생: 건강 관리를 위해 보양식을 챙겨 드시고 충분한 수면을 취하세요.1965년생: 괜히 마음이 심란하고 상대방이 미워 보일 수 있습니다. 혼자만의 시간을 가지세요.1977년생: 화려한 제안 뒤에 함정이 있을 수 있습니다. 돌다리도 두들겨 보세요.1989년생: 이성 문제로 구설수에 오를 수 있으니 처신을 바르게 해야 합니다.2001년생: 공부나 일에 집중이 잘 안 되고 산만해지기 쉬운 주말입니다.말띠 (오)개와 말은 아주 잘 맞는 사이(삼합)입니다. 당신의 에너지와 개의 성실함이 만나 시너지 효과를 냅니다. 외출하거나 사람들을 만나면 운이 열립니다.1954년생: 반가운 소식이 들려오거나 먼 곳에서 귀한 손님이 찾아옵니다.1966년생: 꼬였던 일이 술술 풀리고 마음의 짐을 내려놓게 됩니다.1978년생: 가족이나 지인들과 함께하는 식사 자리에서 큰 행복을 느낍니다.1990년생: 솔로라면 소개팅이나 미팅에서 이상형을 만날 확률이 높습니다.2002년생: 친구들과의 우정이 돈독해지고 즐거운 추억을 사진으로 남깁니다.양띠 (미)개와 양은 서로 경쟁하거나 깎아내리는 관계(파살/형살)입니다. 일이 잘 풀리다가도 막힐 수 있고, 자존심을 내세우면 인간관계에서 잡음이 생깁니다.1955년생: 낙상 사고 등 뼈나 관절 부상을 조심하세요. 무리한 등산은 피하세요.1967년생: 믿었던 도끼에 발등 찍힐 수 있습니다. 사람을 너무 맹신하지 마세요.1979년생: 부부간에 갈등이 생기면 자존심을 버리고 먼저 손을 내미세요.1991년생: 헛소문이나 구설수에 휘말릴 수 있으니 언행을 신중히 해야 합니다.2003년생: 마음이 붕 뜰 수 있습니다. 책을 읽거나 차를 마시며 안정을 취하세요.원숭이띠 (신)흙(개)이 금(원숭이)을 생해주니 든든한 지원군을 얻은 격입니다. 아이디어가 샘솟고 주변의 따뜻한 배려로 마음이 넉넉해지는 주말입니다.1956년생: 문서 운이 좋아 매매나 계약과 관련된 좋은 소식이 들려옵니다.1968년생: 귀인이 나타나 도움을 주니 근심 걱정이 눈 녹듯 사라집니다.1980년생: 재능을 발휘할 기회가 옵니다. 주저하지 말고 자신감을 보여주세요.1992년생: 친구들과의 모임에서 리더십을 발휘하여 분위기를 이끕니다.2004년생: 용돈이 생기거나 뜻밖의 행운이 찾아와 기분이 날아갈 듯합니다.닭띠 (유)개와 닭은 서로 해를 끼치는 관계(해살)입니다. 배신을 당하거나 억울한 일을 겪을 수 있으니 매사 돌다리도 두들겨 보고 건너는 신중함이 필요합니다.1957년생: 건강 검진 결과에 신경 쓰거나 컨디션 난조가 올 수 있습니다. 푹 쉬세요.1969년생: 보증이나 금전 대여는 절대 금물입니다. 결국 큰 손해를 봅니다.1981년생: 자신이 한 말이 와전되어 곤란해질 수 있습니다. 오늘은 침묵이 금입니다.1993년생: 연인이나 친구에게 크게 실망할 일이 생길 수 있습니다. 기대를 낮추세요.2005년생: 신경이 곤두서고 예민해지기 쉬우니 복잡한 곳은 피하는 것이 좋습니다.개띠 (술)자신의 날을 만났지만, 개 두 마리가 모이면 시끄러울 수 있습니다. 친구나 동료와 의기투합할 수도 있지만, 고집 대결을 할 수도 있으니 아집을 버리세요.1958년생: 오랜 친구를 만나 회포를 풀기에 더없이 좋은 날입니다.1970년생: 경쟁자가 나타날 수 있으나 선의의 경쟁은 오히려 발전에 도움이 됩니다.1982년생: 자신의 주장을 너무 굽히지 않으면 가족들이 피곤해합니다. 타협하세요.1994년생: 같은 취미나 목표를 가진 사람들과 어울리면 즐거움이 배가 됩니다.2006년생: 친구와 사소한 일로 다툴 수 있습니다. 먼저 웃으며 사과하면 금방 풀립니다.돼지띠 (해)개(술토)가 물(돼지)을 가두는 형국이라 다소 답답함을 느낄 수 있습니다. 내 맘대로 되지 않아도 조급해하지 말고 집에서 푹 쉬면서 내일을 준비하세요.1959년생: 스트레스로 인한 소화불량을 조심하세요. 마음을 편하게 가지세요.1971년생: 금전적인 지출이 늘어날 수 있으니 주말 외식 비용 등을 꼼꼼히 체크하세요.1983년생: 밀린 집안일을 하거나 휴식을 취하며 개인적인 정비 시간을 가지세요.1995년생: 연인에게 집착하면 관계가 숨 막혀집니다. 적당한 거리가 필요합니다.2007년생: 혼자만의 시간을 가지며 차분하게 3월의 새로운 계획을 구상해 보세요.