[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 6월 16일 화요일(음력 5월 1일, 신유일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

초여름의 활기가 일상 곳곳에 가득 스며드는 6월 16일 화요일입니다. 오늘 하루는 맑고 단단한 보석처럼, 당신의 땀방울이 눈부신 가치를 발하는 눈부신 시간이 되기를 바랍니다.2026년 6월 16일 화요일(음력 5월 1일, 신유일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘하얀 닭(신유)’의 날입니다. 위아래로 서늘하고 날카로운 쇠(신금, 유금)의 기운이 강력하게 겹쳐 있는 형상입니다. 매사에 맺고 끊음이 확실하고, 예리한 통찰력과 완벽주의가 빛을 발하는 날입니다. 꼼꼼한 기획이나 검수 작업에 탁월한 성과를 내지만, 잣대가 너무 엄격해지면 주변 사람들을 피곤하게 할 수 있으니 부드러운 미소와 넉넉한 칭찬을 잊지 마세요.● 쥐띠 (자)닭과 쥐는 서로 예의를 잃고 선을 넘기 쉬운 관계(파살)입니다. 가까운 사이일수록 잣대를 강요하기보다 따뜻하게 눈높이를 맞춰주는 다정함이 필요합니다.1948년생: 아랫사람의 사소한 실수에 욱하지 말고 부드러운 칭찬으로 감싸 안아주세요.1960년생: 섣부른 약속이나 새로운 계획은 피로만 부릅니다. 철저히 내실을 단속하고 체력을 비축하세요.1972년생: 중학교 2학년 아들과의 대화에서 “가족이니까”라고 뭉뚱그려 이해를 바라기보다, “내 아들이니까”라는 마음으로 든든하게 먼저 귀를 열어주세요.1984년생: 직장에서 동료와 업무 처리 방식을 두고 쓸데없는 자존심 대결을 할 수 있습니다. 쿨하게 양보하세요.1996년생: 스트레스 해소를 핑계로 홧김에 지갑을 여는 과소비는 뼈저린 후회를 부릅니다.● 소띠 (축)닭과 소는 눈빛만 봐도 척척 통하는 최고의 파트너(삼합)입니다. 날카로운 쇠의 기운을 듬직한 흙이 받쳐주니, 복잡하고 까다로운 업무도 막힘없이 시원하게 풀리는 대길의 날입니다.1949년생: 집안에 큰 경사가 생기거나 자손에게서 아주 훈훈하고 기분 좋은 소식을 듣습니다.1961년생: 문서 운과 재물운이 무난하니 쏠쏠한 수익이나 아주 만족스러운 경제적 소식을 기대해도 좋습니다.1973년생: AI 저널리즘 등 대학원 과제나 깊이 있는 연구에 몰두하면 복잡한 이론이 명쾌하게 정리되는 지적 쾌감을 맛봅니다.1985년생: 당신의 숨겨진 기획력을 제대로 인정받고 윗사람의 칭찬을 듬뿍 받아 어깨가 으쓱해집니다.1997년생: 연애운이 최상입니다. 마음에 드는 사람에게 다가가면 핑크빛 로맨스가 부드럽게 시작됩니다.● 호랑이띠 (인)보석(닭)이 나무(호랑이)를 예민하게 깎아내는 형국(원진살/귀문관살)입니다. 유독 신경이 날카로워지고 피로가 몰려올 수 있으니, 무리한 외부 활동보다는 멘탈 관리에 주력해야 합니다.1950년생: 굳게 믿었던 지인에게 묘한 서운함을 느낄 수 있습니다. 오늘은 타인에 대한 기대치를 훌쩍 낮추세요.1962년생: 섣부른 금전 거래나 주식 투자는 뼈아픈 손해를 부를 수 있으니 철저하게 관망하는 것이 답입니다.1974년생: 달리고 싶은 마음이 굴뚝같더라도 하프 마라톤 훈련 등 강도 높은 운동은 하루 쉬며 관절을 보호하고 가볍게 땀만 내세요.1986년생: 회의에서 독단적인 행동은 적을 만듭니다. 동료들과 무조건 협력하고 부드럽게 대화하세요.1998년생: 집중력이 바닥을 치고 잡생각만 떠다닙니다. 시끄러운 모임보다는 일찍 귀가하여 푹 자는 것이 보약입니다.● 토끼띠 (묘)오늘은 닭과 토끼가 정면으로 강력하게 충돌하는 날(상충살)입니다. 쇠붙이와 나무가 부딪히듯 이동 중에 다툼수나 사고수가 짙으니, 매사 납작 엎드리고 안전을 최우선으로 해야 합니다.1951년생: 낙상 사고 등 뼈나 관절 부상을 조심하고, 무거운 것을 드는 등 무리한 행동은 가급적 미루세요.1963년생: 믿었던 약속이 갑자기 어긋나 기분을 망칠 수 있으니, 플랜 B를 여유롭게 준비해 두는 것이 좋습니다.1975년생: 비디오 디지털 센터의 팀원들과 협업할 때 내 방식만 고집하면 마찰이 생깁니다. 둥글게 의견을 조율하세요.1987년생: 홧김에 연인에게 평생 지울 수 없는 상처 주는 비수를 꽂을 수 있습니다. 무조건 입을 꽉 닫고 참으세요.1999년생: 출퇴근길에 시비가 붙을 수 있으니 절대 발끈하지 말고 이어폰을 낀 채 조용히 넘기세요.● 용띠 (진)닭과 용은 서로를 완벽하게 보완해 주는 최고의 환상 궁합(육합)입니다. 막혔던 흐름이 시원하게 뚫리며, 대인관계가 매끄럽고 무엇을 하든 만사형통으로 흘러가는 몹시 즐거운 화요일입니다.1952년생: 대인관계가 빛을 발해 어딜 가나 환영받습니다. 모임의 중심에서 훌륭한 리더 역할을 수행합니다.1964년생: 재물운이 크게 상승합니다. 쏠쏠한 수익이나 기분 좋은 소식이 들려와 마음이 아주 든든해집니다.1976년생: 코스피 지수나 비트코인 등 경제 지표를 날카롭게 분석하며 다음 투자 전략을 세우기에 예리한 통찰력이 번뜩입니다.1988년생: 짝사랑하던 이와 가까워지거나 연인과 잊지 못할 낭만적인 저녁 시간을 보내게 됩니다.2000년생: 미뤄둔 과제나 목표를 스무스하게 달성합니다. 자신감을 가지고 당당하게 실력을 뽐내보세요.● 뱀띠 (사)닭과 뱀은 눈빛만 봐도 척척 통하는 훌륭한 파트너(삼합)입니다. 지혜와 예리함이 완벽한 조화를 이루니, 전문적인 식견을 공유하거나 복잡한 문제를 단숨에 풀어내기에 완벽한 날입니다.1953년생: 컨디션이 최고조에 달합니다. 평소 즐기던 취미 생활에서 최고의 기량을 발휘하며 스트레스를 날려버리세요.1965년생: 귀인의 도움으로 행운이 따릅니다. 뜻밖의 유용한 정보를 얻어 향후 자산 계획에 큰 도움을 받습니다.1977년생: KLPGA 중계를 챙겨보며 프로 선수들의 샷 감각을 눈에 담고 골프 스윙을 이미지 트레이닝하기에 훌륭한 날입니다.1989년생: 당신의 다정한 매력이 돋보여 주변 사람들의 호감을 독차지합니다. 사교 모임에 아주 훌륭한 날입니다.2001년생: 두뇌 회전이 빨라 학업 성취도가 눈에 띄게 높습니다. 목표한 공부를 깔끔하게 끝내고 홀가분하게 휴식하세요.● 말띠 (오)불(말)이 쇠(닭)를 제련하려 하지만 닭의 기운 또한 만만치 않아 묘한 긴장감과 피로가 흐릅니다. 의욕은 앞서지만 꼼꼼함이 승부처가 되니, 무리한 일정보다는 치밀한 현상 유지에 주력하세요.1954년생: 피로가 쉽게 쌓일 수 있습니다. 외부 약속보다는 집에서 조용히 독서나 명상을 즐기며 충전하세요.1966년생: 예상치 못한 지출이 훅 나갈 수 있습니다. 외식이나 쇼핑 시 지갑 사정을 꼼꼼히 점검해 보세요.1978년생: 챗GPT나 제미나이를 활용한 기자용 AI 포털 기획 등 혁신적인 아이디어가 윗선의 긍정적인 지지를 듬뿍 얻습니다.1990년생: 화려한 유행을 좇다 실속을 놓칠 수 있습니다. 홧김의 과소비를 꾹 참고 계획적인 소비를 하세요.2002년생: 마음은 밖으로 붕 떠 있지만 컨디션이 안 따라줍니다. 가벼운 스트레칭으로 굳은 몸을 풀어보세요.● 양띠 (미)포근한 흙(양)이 차가운 쇠(닭)를 묵묵히 품어주니 아주 안정적이고 평화로운 하루입니다. 당신의 꼼꼼한 배려가 조직 내에서 긍정적인 평판으로 이어지며, 알찬 실속을 챙기게 됩니다.1955년생: 앓던 이가 빠지듯 묵혀둔 골칫거리가 가족의 도움으로 시원하게 해결되어 마음이 홀가분합니다.1967년생: 뜻밖의 소소한 횡재수나 기분 좋은 선물이 들어옵니다. 하루 종일 기분 좋은 에너지가 가득합니다.1979년생: 보도자료나 기획안을 최종 검수할 때, 원본에 없는 임의의 날짜나 정보가 섞이지 않도록 팩트 체크를 꼼꼼히 하여 칭찬을 받습니다.1991년생: 다정하고 센스 있는 배려심이 돋보입니다. 데이트나 소개팅에서 호감을 독차지하는 신나는 하루입니다.2003년생: 치열하게 노력한 과제나 아르바이트의 보상을 달콤하게 받습니다. 무척 즐겁고 뿌듯한 날입니다.● 원숭이띠 (신)같은 쇠(금)의 기운끼리 만나 묘한 경쟁심이 생기면서도 서로 통하는 구석이 많아 시너지가 납니다. 밖으로 나돌기보다는 마음 맞는 동료들이나 가족들과 소소한 일상을 나누기 좋습니다.1956년생: 겉모습에 신경 쓰고 단정히 하면 아주 유익하고 기분 좋은 만남이나 계약이 척척 성사됩니다.1968년생: 주식이나 투자에서 단기적인 흐름에 불안해하지 말고 장기적인 안목을 유지하는 것이 유리합니다.1980년생: 아내, 아들과 함께 다녀온 오사카, 교토 여행의 즐거운 추억을 나누며 일상의 소소한 힐링을 든든하게 누립니다.1992년생: 연인 사이에 불필요한 자존심 싸움을 피하세요. 쿨하게 져주는 것이 결국 완벽히 이기는 것입니다.2004년생: 친구들과 어울려 학업 스트레스를 쾌적하게 날려버리세요. 유쾌한 텐션을 유지하기 아주 좋은 날입니다.● 닭띠 (유)자신의 날을 만났지만, 닭 두 마리가 홰를 치며 다투는 형국(자형살)이라 불필요한 완벽주의와 예민함이 하늘을 찌릅니다. 스스로를 달달 볶지 말고 디테일에만 긍정적으로 쏟아부어야 운이 트입니다.1957년생: 옹고집을 부리면 가족들과 완전히 소원해집니다. 배우자의 쓴소리도 부드러운 마음으로 수용해 보세요.1969년생: 내러티브 대본이나 콘텐츠 점검 시, 등장인물 ‘김 씨’를 식당 주인이 아닌 이웃으로 정확하게 교정하는 등 디테일한 팩트 체크가 작품성을 최고로 높입니다.1981년생: 당신의 깐깐한 능력을 뽐낼 무대가 열리지만, 혼자 다 하려다 번아웃이 올 수 있으니 현명하게 분담하세요.1993년생: 너무 앞서 나가면 동료들의 질투를 받습니다. 템포를 조절하고 겸손함을 유지하는 것이 최고의 무기입니다.2005년생: 과제나 시험 준비에 완벽을 기하려다 스트레스만 잔뜩 받습니다. 오늘은 적당히 타협하고 푹 쉬세요.● 개띠 (술)닭과 개는 서로 마음을 긁고 엇갈리기 쉬운 껄끄러운 관계(해살)입니다. 굳게 믿었던 약속이 틀어지거나 의도치 않게 서운한 오해를 살 수 있으니, 무리한 추진보다는 방어적인 팩트 체크가 필수입니다.1958년생: 밖에서 받은 스트레스를 애꿎은 배우자나 가족에게 화풀이하지 마세요. 집안 분위기만 냉랭해집니다.1970년생: 과거 범죄 사건을 기획물로 다룰 때, 2005년 중국집 사건과 다른 유사 사건이 혼동되지 않도록 철저하게 팩트를 분리하여 실수를 막아야 합니다.1982년생: 지인과 섣부른 금전 거래나 보증은 뼈아픈 손해를 부르니 핑계를 대서라도 무조건 피해야 합니다.1994년생: 홧김에 연인이나 썸남썸녀에게 상처 주는 말을 쏟아낼 수 있습니다. 무조건 입술을 꽉 깨물고 감정을 참으세요.2006년생: 친구와 선을 넘는 농담은 큰 싸움으로 번집니다. 예의를 지키고 조용히 하루를 보내는 게 가장 낫습니다.● 돼지띠 (해)보석(닭)이 맑은 물(돼지)을 만나 깨끗하게 씻기는 형국이라 잡념이 완벽히 사라지고 통찰력이 번뜩입니다. 자신의 묵은 고민을 정리하거나 부서의 밀린 과제를 쾌도난마처럼 시원하게 끝내기 좋습니다.1959년생: 오랜 친구나 뜻이 맞는 친척을 만나 회포를 풀고 든든한 마음의 위안과 큰 즐거움을 얻습니다.1971년생: 비디오 디지털 센터의 플랫폼 전략이나 부서 관리에 있어 묵은 고민이 씻겨 내려가고 아주 명쾌한 해답을 찾습니다.1983년생: 후배나 동료에게 따뜻하고 예리한 조언을 건네보세요. 진심 어린 존경과 굳건한 신뢰가 당신에게 쏟아집니다.1995년생: 연인을 위해 세심하게 배려한다면 점수를 아주 크게 따고 관계가 훌쩍 진전되는 기분 좋은 길일입니다.2007년생: 시끄러운 곳보다는 혼자 조용히 책을 읽거나 좋아하는 영상을 보며 내면을 꽉 채우는 시간이 가장 유익합니다.