[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 20일
입력 2026 08 20 03:28 수정 2026 08 20 03:28
쥐
36년생 : 뜻밖의 행운을 얻게 된다.
48년생 : 귀인이 도와 경사가 생긴다.
60년생 : 재물운이 약하니 자제하라.
72년생 : 운이 들어오니 행운을 느낄 수 있다.
84년생 : 지출이 늘어 금전 문제에 어려움이 있다.
96년생 : 돈 관리를 신중하게 해야 한다.
소
37년생 : 말과 행동을 조심하라.
49년생 : 양보와 타협이 필요한 날.
61년생 : 일이 점차 풀려나가겠다.
73년생 : 침체된 상태가 이어질 수 있다.
85년생 : 다른 사람의 말을 새겨들어라.
97년생 : 조언을 받아들이면 길이 보인다.
호랑이
38년생 : 고민은 시간이 지나며 해결된다.
50년생 : 뒤늦게 수습할 일이 생길 수 있다.
62년생 : 타인의 말에 현혹되지 마라.
74년생 : 몸과 마음이 불편할 수 있다.
86년생 : 하늘의 도움이 복을 부른다.
98년생 : 어려움 속에서도 행운이 따른다.
토끼
39년생 : 이름을 떨칠 수 있는 운세다.
51년생 : 오늘 하루는 기대해볼 만하다.
63년생 : 투자는 금물이다.
75년생 : 일을 너무 크게 벌리지 마라.
87년생 : 일이 점차 풀려나가겠다.
99년생 : 차분히 기다리면 좋은 흐름이 온다.
용
40년생 : 이동이나 이사를 해도 좋다.
52년생 : 귀인이 도와 경사가 있겠다.
64년생 : 중요한 계획이 추진된다.
76년생 : 고민은 시간이 해결해준다.
88년생 : 양보와 타협이 필요하다.
00년생 : 주변과 조율하면 일이 풀린다.
뱀
41년생 : 언행을 조심해야 한다.
53년생 : 만족할 만한 결과를 얻는다.
65년생 : 운전은 차분히 해야 한다.
77년생 : 기존의 것을 지키는 것이 좋다.
89년생 : 현상 유지가 최선이다.
01년생 : 무리한 변화보다 안정이 좋다.
말
42년생 : 즐거운 하루가 되겠다.
54년생 : 필요하면 남에게 도움을 청하라.
66년생 : 바라던 일이 쉽게 해결된다.
78년생 : 협동하면 좋은 일이 있다.
90년생 : 인기가 올라 행운이 상승하는 날.
02년생 : 함께할수록 좋은 결과가 따른다.
양
43년생 : 불화나 사고를 주의하라.
55년생 : 만족할 만한 결과가 생긴다.
67년생 : 자기 과시는 삼가는 것이 좋다.
79년생 : 아랫사람에게서 기쁜 소식이 있다.
91년생 : 판단을 잘못하면 실패가 따른다.
03년생 : 성급한 결정은 피해야 한다.
원숭이
44년생 : 작은 일이라도 가볍게 여기지 마라.
56년생 : 사업에서 큰 성과를 보겠다.
68년생 : 의심하다가 망신수가 생길 수 있다.
80년생 : 맡겨진 일을 성실히 추진하라.
92년생 : 뜻한 바가 순조롭게 열리겠다.
04년생 : 책임감을 가지면 좋은 평가가 따른다.
닭
45년생 : 멀리 이동하지 않는 것이 좋다.
57년생 : 새로운 일을 찾아보라.
69년생 : 사람을 잘못 사귀면 큰 낭패가 있다.
81년생 : 일이 꼬일 수 있으니 근신하라.
93년생 : 친구와 어울려 다니는 일은 줄여라.
05년생 : 혼자만의 시간을 갖는 것이 좋다.
개
46년생 : 자포자기하지 마라.
58년생 : 자신의 분수를 지켜야 한다.
70년생 : 문서에서 이득이 있겠다.
82년생 : 새로운 일을 찾아보라.
94년생 : 걱정거리가 전혀 없는 하루.
06년생 : 마음이 편안하고 흐름이 좋다.
돼지
47년생 : 운이 서서히 풀리기 시작한다.
59년생 : 목표를 반드시 정해야 한다.
71년생 : 노력한 만큼 대가가 따른다.
83년생 : 시비나 충돌이 예상되니 주의하라.
95년생 : 남이 어려울 때 도와줄 줄 알아라.
07년생 : 베푸는 마음이 좋은 운을 부른다.
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