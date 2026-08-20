[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 20일

36년생 : 뜻밖의 행운을 얻게 된다.48년생 : 귀인이 도와 경사가 생긴다.60년생 : 재물운이 약하니 자제하라.72년생 : 운이 들어오니 행운을 느낄 수 있다.84년생 : 지출이 늘어 금전 문제에 어려움이 있다.96년생 : 돈 관리를 신중하게 해야 한다.37년생 : 말과 행동을 조심하라.49년생 : 양보와 타협이 필요한 날.61년생 : 일이 점차 풀려나가겠다.73년생 : 침체된 상태가 이어질 수 있다.85년생 : 다른 사람의 말을 새겨들어라.97년생 : 조언을 받아들이면 길이 보인다.호랑이38년생 : 고민은 시간이 지나며 해결된다.50년생 : 뒤늦게 수습할 일이 생길 수 있다.62년생 : 타인의 말에 현혹되지 마라.74년생 : 몸과 마음이 불편할 수 있다.86년생 : 하늘의 도움이 복을 부른다.98년생 : 어려움 속에서도 행운이 따른다.토끼39년생 : 이름을 떨칠 수 있는 운세다.51년생 : 오늘 하루는 기대해볼 만하다.63년생 : 투자는 금물이다.75년생 : 일을 너무 크게 벌리지 마라.87년생 : 일이 점차 풀려나가겠다.99년생 : 차분히 기다리면 좋은 흐름이 온다.40년생 : 이동이나 이사를 해도 좋다.52년생 : 귀인이 도와 경사가 있겠다.64년생 : 중요한 계획이 추진된다.76년생 : 고민은 시간이 해결해준다.88년생 : 양보와 타협이 필요하다.00년생 : 주변과 조율하면 일이 풀린다.41년생 : 언행을 조심해야 한다.53년생 : 만족할 만한 결과를 얻는다.65년생 : 운전은 차분히 해야 한다.77년생 : 기존의 것을 지키는 것이 좋다.89년생 : 현상 유지가 최선이다.01년생 : 무리한 변화보다 안정이 좋다.42년생 : 즐거운 하루가 되겠다.54년생 : 필요하면 남에게 도움을 청하라.66년생 : 바라던 일이 쉽게 해결된다.78년생 : 협동하면 좋은 일이 있다.90년생 : 인기가 올라 행운이 상승하는 날.02년생 : 함께할수록 좋은 결과가 따른다.43년생 : 불화나 사고를 주의하라.55년생 : 만족할 만한 결과가 생긴다.67년생 : 자기 과시는 삼가는 것이 좋다.79년생 : 아랫사람에게서 기쁜 소식이 있다.91년생 : 판단을 잘못하면 실패가 따른다.03년생 : 성급한 결정은 피해야 한다.원숭이44년생 : 작은 일이라도 가볍게 여기지 마라.56년생 : 사업에서 큰 성과를 보겠다.68년생 : 의심하다가 망신수가 생길 수 있다.80년생 : 맡겨진 일을 성실히 추진하라.92년생 : 뜻한 바가 순조롭게 열리겠다.04년생 : 책임감을 가지면 좋은 평가가 따른다.45년생 : 멀리 이동하지 않는 것이 좋다.57년생 : 새로운 일을 찾아보라.69년생 : 사람을 잘못 사귀면 큰 낭패가 있다.81년생 : 일이 꼬일 수 있으니 근신하라.93년생 : 친구와 어울려 다니는 일은 줄여라.05년생 : 혼자만의 시간을 갖는 것이 좋다.46년생 : 자포자기하지 마라.58년생 : 자신의 분수를 지켜야 한다.70년생 : 문서에서 이득이 있겠다.82년생 : 새로운 일을 찾아보라.94년생 : 걱정거리가 전혀 없는 하루.06년생 : 마음이 편안하고 흐름이 좋다.돼지47년생 : 운이 서서히 풀리기 시작한다.59년생 : 목표를 반드시 정해야 한다.71년생 : 노력한 만큼 대가가 따른다.83년생 : 시비나 충돌이 예상되니 주의하라.95년생 : 남이 어려울 때 도와줄 줄 알아라.07년생 : 베푸는 마음이 좋은 운을 부른다.