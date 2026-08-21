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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 21일

입력 2026 08 21 01:09 수정 2026 08 21 01:09
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36년생 : 사람과 의견 충돌이 생길 수 있다.

48년생 : 주변 사람의 도움이 크게 작용한다.

60년생 : 친구의 조언에 쉽게 흔들리지 마라.

72년생 : 성공의 기운이 가까이 맴돈다.

84년생 : 중요한 계획은 추진해도 좋다.

96년생 : 차분히 밀고 나가면 좋은 결과가 있다.



37년생 : 서로 이해하려는 마음이 필요하다.

49년생 : 이동하면 마음이 안정된다.

61년생 : 새로운 것은 시도하지 않는 것이 좋다.

73년생 : 우유부단하면 재물을 잃을 수 있다.

85년생 : 경사로운 일이 생기겠구나.

97년생 : 분명하게 결정하면 행운이 따른다.

호랑이

38년생 : 공적인 일에 더욱 신경 써라.

50년생 : 아랫사람으로 인한 지출이 있다.

62년생 : 낮은 자세로 나가는 것이 유리하다.

74년생 : 성실하게 임하면 횡재수가 따른다.

86년생 : 윗사람의 견해에 따르는 것이 좋다.

98년생 : 겸손하게 움직이면 좋은 평가가 있다.

토끼

39년생 : 스스로를 억제하면 크게 길하다.

51년생 : 말조심하지 않으면 구설수가 따른다.

63년생 : 걱정거리가 생길 수 있다.

75년생 : 맡은 바를 끝까지 다해야 한다.

87년생 : 도약의 밑거름이 찾아온다.

99년생 : 책임감을 보이면 기회가 열린다.



40년생 : 바쁜 하루가 되겠다.

52년생 : 동쪽 사람이 도움을 줄 수 있다.

64년생 : 마음의 안정을 찾는 것이 우선이다.

76년생 : 너무 믿다가 손해 볼 수 있다.

88년생 : 작은 희생은 따르나 복이 넘친다.

00년생 : 신중하게 살피면 좋은 흐름이 온다.



41년생 : 자신의 자리를 굳게 지켜라.

53년생 : 앞장서서 뽐내지 마라.

65년생 : 조급하게 움직이면 건강을 해친다.

77년생 : 소망하던 일이 이루어진다.

89년생 : 귀인의 덕을 보게 된다.

01년생 : 차분히 기다리면 도움을 만난다.



42년생 : 근심이 차츰 사라진다.

54년생 : 나쁜 것은 사라지고 기쁜 일이 기다린다.

66년생 : 돈 거래는 신중하게 해야 한다.

78년생 : 부족하면 배우고 익혀라. 일이 성사된다.

90년생 : 약속은 연기될 수 있다.

02년생 : 서두르지 않으면 실수를 피한다.



43년생 : 집안에 기쁨이 가득하겠다.

55년생 : 일이 마음대로 풀리지 않을 수 있다.

67년생 : 주변으로부터 큰 도움을 받겠다.

79년생 : 명예운이 강한 날이다.

91년생 : 서서히 빛을 밝히는구나.

03년생 : 노력한 만큼 인정받는 흐름이다.

원숭이

44년생 : 참는 것이 상책이다.

56년생 : 부부가 화합하면 크게 성공한다.

68년생 : 적은 투자로 큰 소득이 있겠다.

80년생 : 마음고생이 많아도 인내하라.

92년생 : 진실한 마음으로 애정을 표현하라.

04년생 : 솔직한 태도가 좋은 관계를 만든다.



45년생 : 타인의 도움을 받겠다.

57년생 : 찾아온 기회를 놓치지 마라.

69년생 : 무리한 행동은 가급적 삼가라.

81년생 : 물건을 잘 간수해야 한다.

93년생 : 뿌린 만큼 소득이 있겠다.

05년생 : 노력한 일에서 좋은 결과가 따른다.



46년생 : 명예가 드높아지는 날이다.

58년생 : 과한 투자는 손해를 부른다.

70년생 : 믿는 사람에게 실망할 수 있다.

82년생 : 남동쪽에서 귀인을 만난다.

94년생 : 주변의 말에 속지 마라.

06년생 : 사람을 신중히 판단해야 한다.

돼지

47년생 : 자신의 주관대로 행동하라.

59년생 : 신수가 태평하고 마음이 편하다.

71년생 : 이동운은 그다지 좋지 않다.

83년생 : 시비가 생길 수 있으니 조심하라.

95년생 : 친구와의 의견 대립은 풀어야 한다.

07년생 : 먼저 양보하면 관계가 좋아진다.
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