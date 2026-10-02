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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 4일

입력 2026 10 02 01:19 수정 2026 10 02 01:19
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36년생 : 금전 사정이 좋아져 마음이 든든해진다.

48년생 : 지나치게 나서지 말고 신중하게 행동하라.

60년생 : 베푼 일이 복이 되어 돌아온다.

72년생 : 진행하는 일이 순조롭게 잘 풀린다.

84년생 : 새로운 일은 천천히 시작하는 것이 좋다.

96년생 : 서두르지 말고 준비를 충분히 갖추어라.



37년생 : 집안에 반갑고 경사스러운 일이 생긴다.

49년생 : 주변 사람들에게 존중과 인정을 받는다.

61년생 : 복잡한 마음을 차분하게 다스려라.

73년생 : 작은 실수를 하지 않도록 꼼꼼히 확인하라.

85년생 : 노력한 만큼 많은 사람에게 인정받는다.

97년생 : 성실하게 준비한 일이 좋은 평가로 이어진다.

호랑이

38년생 : 막혔던 일이 서서히 풀려나가기 시작한다.

50년생 : 좋은 기운이 있으니 활발하게 움직여라.

62년생 : 몸과 마음이 편안해 걱정이 줄어든다.

74년생 : 오랫동안 품었던 걱정이 해소된다.

86년생 : 고민하던 일의 해결책을 찾게 된다.

98년생 : 복잡한 생각을 정리하면 방향이 분명해진다.

토끼

39년생 : 마음먹었던 일이 뜻대로 이루어진다.

51년생 : 따뜻하고 인간적인 태도가 좋은 복을 부른다.

63년생 : 주변에 베풀면 더 큰 복으로 돌아온다.

75년생 : 자신감을 가지고 추진하면 성공할 수 있다.

87년생 : 바라던 일이 계획한 대로 이루어진다.

99년생 : 친구에게 먼저 친절을 베풀면 즐거움이 따른다.



40년생 : 집안 분위기가 화목하고 편안해진다.

52년생 : 조금 더 기다리면 좋은 운이 찾아온다.

64년생 : 며칠 안에 어려운 일이 해결된다.

76년생 : 개인적인 일과 공동의 일을 분명히 구분하라.

88년생 : 참고 견디면 웃을 수 있는 날이 다가온다.

00년생 : 해야 할 일과 개인 감정을 구분하는 것이 좋다.



41년생 : 참고 기다리면 만족스러운 성과를 얻는다.

53년생 : 자신의 능력을 주변에서 높이 평가한다.

65년생 : 친구와의 관계가 한층 좋아진다.

77년생 : 원하는 결과를 얻으려면 직접 노력해야 한다.

89년생 : 움직이고 노력한 만큼 기쁨이 따른다.

01년생 : 친구와 협력하면 어려운 일을 쉽게 해결한다.



42년생 : 즐겁고 만족스러운 기쁨을 누린다.

54년생 : 노력과 필요한 투자를 아끼지 마라.

66년생 : 주변 사람의 도움으로 일이 순조롭게 풀린다.

78년생 : 추진하는 일마다 좋은 행운이 따른다.

90년생 : 현재 가진 것에 만족하면 마음이 편안하다.

02년생 : 지나친 비교보다 자신의 성장에 집중하라.



43년생 : 새로운 방법과 길을 모색하는 것이 좋다.

55년생 : 주변의 도움으로 어려움이 해결된다.

67년생 : 이동하거나 환경을 바꾸면 마음이 안정된다.

79년생 : 적극적인 자세로 자신 있게 나아가라.

91년생 : 재물운이 좋아져 기분 좋은 일이 생긴다.

03년생 : 익숙하지 않은 일에도 용기 있게 도전하라.

원숭이

44년생 : 지나치게 큰일을 벌이기보다 현실을 살펴라.

56년생 : 새로운 의욕과 활력이 생기는 시기다.

68년생 : 가는 곳마다 좋은 기운과 행운이 따른다.

80년생 : 자신의 상황에 맞게 행동하면 행운이 온다.

92년생 : 몸과 마음을 편안하게 유지하는 것이 좋다.

04년생 : 욕심을 줄이고 할 수 있는 일부터 시작하라.



45년생 : 다른 사람에게 베풀면 필요한 도움을 얻는다.

57년생 : 전체 운은 좋지만 금전 관리는 신중해야 한다.

69년생 : 좋은 기운이 서서히 가까이 다가온다.

81년생 : 현실적인 상황에 맞는 계획을 세워라.

93년생 : 변화보다 안정을 우선하는 것이 좋다.

05년생 : 계획을 너무 크게 세우지 말고 실천부터 하라.



46년생 : 집안에 경사스럽고 반가운 일이 생긴다.

58년생 : 가족과 대화하며 화합을 이루는 것이 좋다.

70년생 : 작지만 기분 좋은 이득이 생긴다.

82년생 : 주변에 도움을 줄 사람이 많다.

94년생 : 기대하지 않았던 기쁨과 이득이 따른다.

06년생 : 가족과 사이좋게 지내면 마음이 편안해진다.

돼지

47년생 : 즐겁고 만족스러운 기쁨을 누린다.

59년생 : 머지않아 좋은 운이 가까이 들어온다.

71년생 : 금전 사정이 좋아져 여유가 생긴다.

83년생 : 가까운 사람들과 즐거운 시간을 보낸다.

95년생 : 행운과 즐거움이 함께 찾아온다.

07년생 : 친구와 좋은 추억을 만들 수 있는 시기다.
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