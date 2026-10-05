[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 5일

36년생 : 다른 사람과 협력하면 일이 쉽게 풀린다.48년생 : 부족함 없이 편안하고 만족스러운 시기다.60년생 : 고민했던 일이 모두 순조롭게 해결된다.72년생 : 전반적인 운이 크게 상승하는 시기다.84년생 : 여러 사람을 만나 즐거움을 나눈다.96년생 : 모임이나 활동에서 좋은 인연을 얻게 된다.37년생 : 이동이나 이사와 관련해 좋은 운이 따른다.49년생 : 어렵게 보였던 일이 쉽게 풀린다.61년생 : 예상하지 못했던 이득과 기쁨이 생긴다.73년생 : 재물운이 들어와 금전 사정이 좋아진다.85년생 : 진행하는 모든 일의 운이 상승한다.97년생 : 새로운 환경에 잘 적응하면 기회를 얻는다.호랑이38년생 : 한발 물러서면 더 좋은 행운이 찾아온다.50년생 : 반가운 소식에 마음이 즐거워진다.62년생 : 계획한 일을 차근차근 실행하는 것이 좋다.74년생 : 친구의 도움을 받아 어려움을 해결한다.86년생 : 걱정스럽던 일이 원만하게 해결된다.98년생 : 친구에게 도움을 요청하면 쉽게 풀릴 수 있다.토끼39년생 : 집안에 부귀와 좋은 기운이 가득하다.51년생 : 주변의 관심과 인기가 높아진다.63년생 : 금전과 투자에 좋은 기회가 생긴다.75년생 : 꿈과 희망이 클수록 얻는 것도 많아진다.87년생 : 몸과 마음에 좋은 기운이 회복된다.99년생 : 목표를 크게 세우되 실행은 차근차근 하라.40년생 : 느긋하고 편안한 마음이 좋은 결과를 부른다.52년생 : 집안에 기쁘고 반가운 일이 가득하다.64년생 : 신뢰를 얻어 진행하는 일이 순조롭다.76년생 : 생각하지 못했던 행운이 찾아온다.88년생 : 막혔던 일이 순조롭게 풀려나간다.00년생 : 성실한 태도가 주변의 믿음을 얻게 한다.41년생 : 조금만 더 기다리면 행운이 찾아온다.53년생 : 노력과 필요한 투자를 아끼지 마라.65년생 : 가까운 사람과 즐거운 일이 생긴다.77년생 : 오랫동안 바라던 일이 해결된다.89년생 : 새로운 일은 천천히 시작하는 것이 좋다.01년생 : 준비되지 않은 일은 서두르지 말고 기다려라.42년생 : 신념을 가지고 꾸준히 노력하라.54년생 : 진행하는 모든 일이 순조롭게 이루어진다.66년생 : 금전 사정이 좋아져 마음이 든든해진다.78년생 : 내실을 갖추면 좋은 행운이 따른다.90년생 : 새로운 것보다 익숙한 일을 지키는 것이 좋다.02년생 : 배운 내용을 충분히 익힌 뒤 새로운 일에 도전하라.43년생 : 꼬였던 문제가 해결되어 마음이 편안하다.55년생 : 좋은 기운이 들어와 일이 잘 풀린다.67년생 : 운이 차츰 상승세를 타기 시작한다.79년생 : 노력한 만큼 만족스러운 대가를 받는다.91년생 : 자존심을 내려놓으면 새로운 희망이 생긴다.03년생 : 먼저 사과하거나 양보하면 관계가 좋아진다.원숭이44년생 : 상황이 좋아지고 있으니 조금만 더 참아라.56년생 : 도움을 받아 어렵던 일이 해결된다.68년생 : 생각하지 못했던 재물이 생긴다.80년생 : 우연히 도움을 주는 사람이 나타난다.92년생 : 낯선 사람의 말을 무조건 믿지 마라.04년생 : 처음 만난 친구와는 천천히 가까워지는 것이 좋다.45년생 : 여유 있는 마음으로 사람을 대하라.57년생 : 건강운과 재물운이 함께 따른다.69년생 : 주변의 관심과 인기가 높아진다.81년생 : 서두르지 말고 차분히 일을 풀어나가라.93년생 : 한발 물러서면 오히려 더 유리해진다.05년생 : 친구와 다툴 때 먼저 마음을 가라앉혀라.46년생 : 작은 희생은 따르지만 더 큰 복을 얻는다.58년생 : 명예운이 좋아져 능력을 인정받는다.70년생 : 몸과 마음에 활기가 넘치는 시기다.82년생 : 건강운과 재물운이 모두 좋아진다.94년생 : 계획했던 일이 뜻대로 이루어진다.06년생 : 준비한 일에서 좋은 결과를 얻을 수 있다.돼지47년생 : 작지만 기분 좋은 이득이 생긴다.59년생 : 친구에게 반갑고 기쁜 소식을 듣는다.71년생 : 겸손하게 행동하면 좋은 평가가 따른다.83년생 : 새로운 길이 열리고 즐거운 만남이 생긴다.95년생 : 계획을 확실하게 세운 뒤 움직여라.07년생 : 하루 계획을 세우면 해야 할 일을 잘 마친다.