‘100억 계약’ 강백호, 한화 이적하며 “많이 실망했다”…무슨 일

KT 위즈에서 한화 이글스로 이적한 야구선수 강백호. 한화 이글스 제공

한화 이글스와 4년 최대 100억원의 계약을 맺은 야구선수 강백호가 이적 과정에서 비난 여론이 불거지자 직접 해명했다.지난 20일 한화는 “강백호와 4년간 계약금 50억원, 연봉 30억원, 옵션 20억원 등 최대 100억원에 계약했다”라고 발표했다.2018년 신인드래프트 전체 1순위로 KT 위즈에 입단한 강백호는 8시즌 동안 타율 0.303, 136홈런, 565타점, OPS(출루율+장타율) 0.876을 기록했다.2018년에는 KBO리그 신인상을 받았으며 2020년과 2021년에는 골든글러브를 수상하기도 했다.강백호는 “좋은 환경에서 야구를 해 나갈 수 있도록 저의 가치를 인정해주신 한화에 진심으로 감사한 마음”이라며 “올 시즌 좋은 성적을 낸 팀에 온 만큼 내년 시즌부터 저 역시 힘을 보태 더 훌륭한 팀이 되도록 최선을 다하겠다”고 이적 소감을 전했다.그러면서 이전 소속팀인 KT 팬들에게 “정말 많은 사랑을 받아 감사한 마음뿐이며, 계약을 결정하는 마지막 순간까지 가장 마음에 걸렸던 것이 KT 팬분들이다. 한화 이글스로 이적하게 됐지만, 팬 여러분의 사랑을 잊지 않겠다”라고 감사 인사를 전했다.다만 시즌 중 해외 에이전시와 계약하며 메이저리그(MLB) 도전을 선언했던 강백호가 출국조차 하지 않고 한화로 이적한 것을 두고 일부 KT 팬들은 섭섭함을 표했다. 특히 KT가 한화와 비슷한 수준의 조건을 제시했음에도 강백호가 이를 거절했다는 루머가 퍼지면서 논란은 더욱 커졌다.이에 강백호는 자신의 소셜미디어(SNS)에 장문의 글을 올려 직접 해명했다.강백호는 시즌 중 KT로부터 제시받은 비(非) 자유계약선수(FA) 다년 계약을 거절했다는 주장에 대해 “KT로부터 다년 계약 제시를 정확하게 받은 적이 없다”고 반박했다.그는 “이적이 하루 만에 결정된 것은 사실이지만, 제 첫 번째 선택은 해외였고 국내에 남게 된다면 원소속 구단에 남을 생각이었다”며 “에이전트도 없이 다른 구단과 협의하지 않고 KT에 남을 마음으로 기다리고 있었다”고 밝혔다.강백호는 ‘KT와 세 차례 협상을 진행했다’라는 보도에 대해 “FA 시장 개장 첫날 오퍼를 부탁드렸음에도 오지 않았고, 출국이 얼마 남지 않았을 때 첫 오퍼가 제시됐다”라고 부인했다.그는 “그 오퍼를 기다리는 동안 정말 많은 생각을 했다. ‘정말 내가 필요한 걸까’ 하는 의문이 들기 시작했고, 우선순위가 많이 밀렸다는 느낌도 받았다”고 털어놨다.이어 “그런 와중에 한화에서 좋은 조건을 제시했고 마지막까지 KT에 전화해 이런 상황을 설명했지만, ‘우리는 (금액이) 그 정도는 안 된다’라는 답을 들었다”며 “그 말을 듣고 많은 실망감을 느꼈다. 금액 차이는 사실 중요하지 않고 저를 필요로 하는 팀에 가는 것이 맞다고 판단했다”라고 부연했다.강백호는 KT 팬들에 대한 애정을 강조하기도 했다.그는 “이렇게까지 고민한 이유는 팬분들 때문이다. 쉽지 않은 선택이었고 많은 사랑을 받은 걸 알기에 저 또한 그 사랑을 포기하고 싶지 않았다는 것만 알아주셨으면 좋겠다”라고 했다.그러면서 “스무살의 강백호부터 지금의 강백호까지 늘 한결같은 응원과 사랑을 보내주신 KT 위즈 팬분들께 진심으로 감사의 인사를 드리고 싶다”고 덧붙였다.유승하 인턴기자