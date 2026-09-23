[속보] 펜싱 오상욱, 남자 사브르 개인전 금메달…2연패 달성
한국 남자 펜싱 간판 오상우(대전광역시청)이 아시안게임 사브르 개인전 2연패를 달성했다.
오상욱은 23일 일본 아이치현 스카이 엑스포홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 남자 사브르 개인전 결승에서 선천펑(중국)을 15-13으로 누르고 금메달을 목에 걸었다.
이번 아시안게임 한국 선수단 8번째 금메달이다.
또 전날 여자 에페 송세라에 이어 이번 대회 한국 펜싱에서 나온 두 번째 금메달이다.
이날 앞서 끝난 여자 플뢰레 박지희(서울특별시청) 개인전 은메달을 포함하면 세 번째 메달 획득이다.
오상욱은 2023년에 열린 2022 항저우 대회에 이어 사브르 개인전 2연패를 이뤘다.
당시 단체전까지 휩쓸어 대회 2관왕에 올랐던 오상욱은 2회 연속 2관왕에 한걸음 다가섰다.
오상욱은 2024 파리올림픽에서 한국 남자 사브르 최초로 개인전 금메달과 단체전까지 석권해 2관왕에 오르며 전성기를 누렸다.
이후 재충전을 위해 한 시즌 태극마크를 내려놨던 오상욱은 지난해 가을 시작한 2025~2026시즌 복귀해 아시안게임을 준비했다.
한편 한국 펜싱은 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방에서 구본길이 3연패를 달성한 데 이어 오상욱의 2연패를 더해 아시안게임 이 종목 5회 연속 금메달의 위업을 달성했다.
이보희 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
오상욱이 이번 사브르 개인전 결승에서 이긴 상대는?