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[속보] 펜싱 오상욱, 남자 사브르 개인전 금메달…2연패 달성

이보희 기자
입력 2026 09 23 18:35 수정 2026 09 23 18:35
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‘금메달’ 오상욱, 득점 환호23일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 사브르 개인전 결승 경기. 한국 오상욱이 중국의 선천펑을 상대로 경기를 펼치며 득점에 환호하고 있다. 오상욱은 이 경기에서 금메달을 획득했다. 2026.9.23. 연합뉴스
‘금메달’ 오상욱, 득점 환호
23일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 사브르 개인전 결승 경기. 한국 오상욱이 중국의 선천펑을 상대로 경기를 펼치며 득점에 환호하고 있다. 오상욱은 이 경기에서 금메달을 획득했다. 2026.9.23. 연합뉴스


한국 남자 펜싱 간판 오상우(대전광역시청)이 아시안게임 사브르 개인전 2연패를 달성했다.

오상욱은 23일 일본 아이치현 스카이 엑스포홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 남자 사브르 개인전 결승에서 선천펑(중국)을 15-13으로 누르고 금메달을 목에 걸었다.

이번 아시안게임 한국 선수단 8번째 금메달이다.

또 전날 여자 에페 송세라에 이어 이번 대회 한국 펜싱에서 나온 두 번째 금메달이다.

이날 앞서 끝난 여자 플뢰레 박지희(서울특별시청) 개인전 은메달을 포함하면 세 번째 메달 획득이다.

오상욱은 2023년에 열린 2022 항저우 대회에 이어 사브르 개인전 2연패를 이뤘다.

당시 단체전까지 휩쓸어 대회 2관왕에 올랐던 오상욱은 2회 연속 2관왕에 한걸음 다가섰다.

펜싱 남자 사브르 단체전 결승 금메달31일(현지시간) 프랑스 파리 그랑팔레에서 열린 2024파리올림픽 펜싱 남자 사브르 단체전 결승 한국과 헝가리의 경기. 헝가리를 꺾고 금메달을 획득한 대표팀 오상욱이 포효하고 있다. 2024.7.31 파리 박지환 기자
펜싱 남자 사브르 단체전 결승 금메달
31일(현지시간) 프랑스 파리 그랑팔레에서 열린 2024파리올림픽 펜싱 남자 사브르 단체전 결승 한국과 헝가리의 경기. 헝가리를 꺾고 금메달을 획득한 대표팀 오상욱이 포효하고 있다. 2024.7.31 파리 박지환 기자


오상욱은 2024 파리올림픽에서 한국 남자 사브르 최초로 개인전 금메달과 단체전까지 석권해 2관왕에 오르며 전성기를 누렸다.

이후 재충전을 위해 한 시즌 태극마크를 내려놨던 오상욱은 지난해 가을 시작한 2025~2026시즌 복귀해 아시안게임을 준비했다.

한편 한국 펜싱은 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방에서 구본길이 3연패를 달성한 데 이어 오상욱의 2연패를 더해 아시안게임 이 종목 5회 연속 금메달의 위업을 달성했다.

이보희 기자
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