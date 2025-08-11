logo
‘만보 걷기’ 안 해도 된다고? ‘이만큼’씩 빠르게 걸어도 몸에 기적 나타난다

입력 2025 08 11 08:45 수정 2025 08 11 10:17
호주 시드니대 연구진, 3만여명 분석
2300보 이상, 1000보씩 늘릴 때마다
심혈관 질환 위험 17%씩 줄어든다
“1만보 안 걷더라도 빠르게 걸어야”

걷기 자료 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트
걷기 자료 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트


건강을 위해 매일 ‘만보 걷기’를 실천하는 사람들이 많지만, 하루에 1만보 이상 걷지 않아도 심근경색 등 심혈관질환 예방에 충분한 효과를 누릴 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 단 걸음 수는 적더라도 속도를 끌어올려 빠르게 걷는 것이 효과로 이어진다는 게 연구 결과의 핵심이다.

호주 시드니대는 지난 7일(현지시간) 유럽 예방심장학 저널(EJPC)에 공개한 논문을 통해 “일일 권장 목표인 1만보에 못 미치는 걸음을 걷더라도 더 빠르게 걸을 경우 고혈압 환자의 심혈관 질환 위험을 크게 줄여준다”고 밝혔다.

연구진은 영국 바이오뱅크에 등록된 3만 2192명의 데이터를 토대로 분석해 이 같은 결과를 도출해냈다. 연구 대상자들의 평균 연령은 64세였으며, 2013~2015년 사이 고혈압 진단을 받고 7일을 연속해 손목에 웨어러블 기기를 착용하고 걷기 운동을 했다. 이들은 기기를 통해 걷기 운동을 한 거리와 속도를 측정했으며, 연구진은 이들을 평균 7.8년 동안 추적 관찰했다.

분석 결과 연구 대상자들은 하루 2300보 걸었을 경우 여기에서 1000걸음을 더 걸을 때마다 심장병과 뇌졸중, 심부전 등 주요 심혈관 질환(MICE) 발병 위험이 17%씩 감소하는 것으로 나타났다.

구체적으로 뇌졸중 발병 위험은 24% 감소해 가장 큰 감소 폭을 보였으며 심부전은 22%, 심장마비는 9% 줄었다.

또한 하루 중 가장 빠르게 걸은 30분 동안 1분에 80보씩 걸은 경우 주요 심혈관 질환 발병 위험은 30% 감소했다고 연구진은 설명했다.

연구진은 고혈압이 없는 3만 7350명의 데이터에서도 이와 유사한 결과를 얻었다. 이들 역시 하루 1000보씩 더 걸을 때마다 주요 심혈관 질환 발병 위험이 20.2%씩 줄었다. 구체적으로 심부전은 23.2%, 심근경색은 17.9%, 뇌졸중은 24.6% 감소했다.

연구를 이끈 에마뉘엘 스타마타키스 교수는 “하루 걸음 수와 심혈관 질환 사이의 용량·반응 관계를 처음으로 입증한 연구”라면서 “고혈압 환자가 걷기 운동을 할 때 강도를 끌어올릴수록 심혈관 질환 위험이 낮아진다”고 설명했다.

이어 “고혈압 환자에게 어떠한 신체 활동도 유익하며 빨리 걸을수록 더 좋다”면서 “고혈압 환자에게는 걷기 운동을 권하되 강도를 더 높이도록 권장하는 것을 고려할 수 있다”고 덧붙였다.

김소라 기자
