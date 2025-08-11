‘만보 걷기’ 안 해도 된다고? ‘이만큼’씩 빠르게 걸어도 몸에 기적 나타난다

호주 시드니대 연구진, 3만여명 분석

2300보 이상, 1000보씩 늘릴 때마다

심혈관 질환 위험 17%씩 줄어든다

“1만보 안 걷더라도 빠르게 걸어야”

걷기 자료 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

건강을 위해 매일 ‘만보 걷기’를 실천하는 사람들이 많지만, 하루에 1만보 이상 걷지 않아도 심근경색 등 심혈관질환 예방에 충분한 효과를 누릴 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 단 걸음 수는 적더라도 속도를 끌어올려 빠르게 걷는 것이 효과로 이어진다는 게 연구 결과의 핵심이다.호주 시드니대는 지난 7일(현지시간) 유럽 예방심장학 저널(EJPC)에 공개한 논문을 통해 “일일 권장 목표인 1만보에 못 미치는 걸음을 걷더라도 더 빠르게 걸을 경우 고혈압 환자의 심혈관 질환 위험을 크게 줄여준다”고 밝혔다.연구진은 영국 바이오뱅크에 등록된 3만 2192명의 데이터를 토대로 분석해 이 같은 결과를 도출해냈다. 연구 대상자들의 평균 연령은 64세였으며, 2013~2015년 사이 고혈압 진단을 받고 7일을 연속해 손목에 웨어러블 기기를 착용하고 걷기 운동을 했다. 이들은 기기를 통해 걷기 운동을 한 거리와 속도를 측정했으며, 연구진은 이들을 평균 7.8년 동안 추적 관찰했다.분석 결과 연구 대상자들은 하루 2300보 걸었을 경우 여기에서 1000걸음을 더 걸을 때마다 심장병과 뇌졸중, 심부전 등 주요 심혈관 질환(MICE) 발병 위험이 17%씩 감소하는 것으로 나타났다.구체적으로 뇌졸중 발병 위험은 24% 감소해 가장 큰 감소 폭을 보였으며 심부전은 22%, 심장마비는 9% 줄었다.또한 하루 중 가장 빠르게 걸은 30분 동안 1분에 80보씩 걸은 경우 주요 심혈관 질환 발병 위험은 30% 감소했다고 연구진은 설명했다.연구진은 고혈압이 없는 3만 7350명의 데이터에서도 이와 유사한 결과를 얻었다. 이들 역시 하루 1000보씩 더 걸을 때마다 주요 심혈관 질환 발병 위험이 20.2%씩 줄었다. 구체적으로 심부전은 23.2%, 심근경색은 17.9%, 뇌졸중은 24.6% 감소했다.연구를 이끈 에마뉘엘 스타마타키스 교수는 “하루 걸음 수와 심혈관 질환 사이의 용량·반응 관계를 처음으로 입증한 연구”라면서 “고혈압 환자가 걷기 운동을 할 때 강도를 끌어올릴수록 심혈관 질환 위험이 낮아진다”고 설명했다.이어 “고혈압 환자에게 어떠한 신체 활동도 유익하며 빨리 걸을수록 더 좋다”면서 “고혈압 환자에게는 걷기 운동을 권하되 강도를 더 높이도록 권장하는 것을 고려할 수 있다”고 덧붙였다.김소라 기자