40세 이상 남녀, 올 홀수 해 출생 국가 위암 검진 꼭![알아두면 쓸데 있는 건강 정보]

입력 2025 08 26 00:40 수정 2025 08 26 00:40
Q. 국가 위암 검진이란.

A. 국가 위암 검진은 40세 이상 남녀가 대상이며 2년마다 받을 수 있다. 올해는 홀수 해라서 40세 이상 홀수 연도 출생자가 대상이다. 위암은 초기 증상의 80%가 무증상이고 빨리 발견하면 생존율이 97%를 넘는다. 정기 검진을 통한 조기 발견이 중요하다.

Q. 검사 방법 및 비용은.

A. 위암 검진은 위내시경으로 진행된다. 내시경이 어려우면 위장조영검사를 선택할 수 있다. 위장조영검사에서 위암이 의심되거나 조기·진행 위암 소견이 나오면, 다음 연도 1월 말까지 위내시경 검사를 받을 수 있다. 비용은 위내시경과 위장조영검사 모두 수검자가 10% 부담한다. 다만 정해진 검사항목 외에 수면내시경 마취 등 추가 항목은 본인 부담이 발생할 수 있다.

Q. 검진 기관은.

A. 국민건강보험공단 홈페이지나 모바일 애플리케이션 ‘The 건강보험’에서 확인할 수 있다.

Q. 유의 사항은.

A. 공복이 아닌 상태에서 검진하면 결과가 달라질 수 있다. 검진 전날 밤 9시 이후에는 금식해야 한다.
