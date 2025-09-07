“귀에서 덜거덕 소리” 김영철, 장폐색 이후 ‘이 병’ 진단…살찌워야 회복된다는데

유튜브 채널 ‘김영철 오리지널’ 영상 캡처

유튜브 채널 ‘김영철 오리지널’ 영상 캡처

유튜브 채널 ‘김영철 오리지널’ 영상 캡처

개그맨 김영철이 이관개방증을 진단받았다고 밝혔다.5일 김영철의 유튜브 채널에는‘김영철, 마비성 장폐색 투병 후 합병증 최초 고백’이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 김영철은 제작진과 식사를 하며 “마비성 장폐색에 걸린 이후 살이 빠졌다. 몸무게가 80~81kg이었는데 지금 76~77kg까지 줄었다. 살이 안 오른다”고 말했다.그러면서 “병이 하나 생겼다. 귀가 덜거덕거린다. 3개월 전에 코 풍선 불었을 때부터가 시작이었다”며 “이석증, 이명도 아니다. 상급 병원에 가니까 의사가 알더라. 이관개방증 진단을 받았다”고 밝혔다.그는 “방법이 하나밖에 없다. 귀가 덜거덕하면 몸과 고개를 앞으로 기울이고 10초 정도 있으면 괜찮아진다”며 “살을 다시 찌워야 한다. 원래 몸무게인 81kg으로 돌아가면 회복할 수 있다고 의사가 말했다”고 전했다.이어 “살면서 처음으로 살을 찌우라는 이야기를 들었다. 그런데 생각보다 살이 안 찐다. 어떻게 하는지 모르겠다. 술도 좀 먹어봤는데 살이 안 쪄서 어떻게 해야 할지 모르겠다”고 털어놨다.이관개방증이란 평소에 닫혀있어야 하는 이관이 개방되면서 생기는 증상이다. 이관이란 코와 귀를 연결해주는 작은 통로로, 말을 하거나 하품, 기침 등을 할 때 잠깐 열렸다 닫히면서 귀 안의 압력을 외부의 압력과 같게 조정해주는 기능을 한다.이관개방증이 발병하면 귀에 통증, 이명 등이 생기고, 자신의 목소리나 숨소리가 들리는 증상이 나타난다. 발병 원인이 정확하게 알려지진 않았으나 주요 원인으로는 급격한 체중 감소, 불안과 스트레스, 임신 중 호르몬 변화 등이 꼽힌다. 가수 아이유도 이관개방증을 앓았던 것으로 알려져 있다.앞서 지난 7월 김영철은 마비성 장폐색 진단을 받고 입원 중이라고 밝힌 바 있다. 당시 그는 “해산물과 매운 음식을 먹고 일시적으로 장이 멈췄다”고 설명했다.최종범 인턴기자