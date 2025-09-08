금연에 도움? “기상 후 5분 만에…” 전자담배가 더 빨랐다

전자담배, 니코틴 중독 더 심각했다

담뱃갑에 새로 표기되는 경고 그림(전자담배 궐련형). 보건복지부 제공

액상형 및 궐련형 전자담배가 가져올 수 있는 니코틴 중독을 경고하는 그림. 보건복지부 제공

‘덜 해롭다’ ‘냄새가 없다’ ‘금연에 도움이 된다’는 생각에 궐련형·액상형 전자담배를 선택한 흡연자들이 실제로는 더 심각한 니코틴 중독에 빠져있는 것으로 나타났다.8일 보건복지부 의뢰로 한국금연운동협의회가 수행한 ‘신종담배 확산에 따른 흡연정도 표준 평가지표 개발 및 적용 연구’ 보고서에 따르면, 일부 니코틴 의존도 지표에서 신종담배 사용자들의 중독 수준이 일반 담배 사용자보다 더 높은 것으로 확인됐다.니코틴 의존도를 가늠하는 핵심 지표 중 하나는 ‘아침 기상 후 첫 담배를 피우기까지 걸리는 시간’이다. 이 시간이 짧을수록 중독이 심한 것으로 평가된다.전국 만 20∼69세 흡연자 800명(궐련 단독 400명, 궐련형 전자담배 단독 100명, 액상형 전자담배 단독 100명, 다중사용자 200명)을 대상으로 한 조사에서 ‘기상 후 5분 이내에 담배를 피운다’고 답한 비율은 액상형 전자담배 단독 사용자가 30.0%로 가장 높았다.궐련형 전자담배 사용자는 26.0%인 반면 일반 담배 사용자는 18.5%에 그쳤다. 잠에서 깨자마자 니코틴을 찾을 만큼 의존도가 높은 사람이 전자담배 사용자 그룹에서 더 많다는 의미다.하루 흡연량 분석에서도 비슷한 패턴이 나타났다. 일반 담배 사용자는 ‘하루 11∼20개비’가 45.8%였지만, 궐련형 전자담배 사용자는 51.0%가 이 범위에 속해 더 많은 양을 소비하는 것으로 조사됐다.더 큰 문제는 현재 금연클리닉 등에서 사용하는 표준 평가 도구(파거스트롬 테스트 등)로는 신종담배 사용자들의 상태를 정확히 진단하기 어렵다는 점이다.개비 단위로 소비하는 일반 담배와 달리 전자담배는 사용 횟수나 시간, 니코틴 용액의 농도 등 고려할 변수가 훨씬 복잡하다. 기존 평가 도구가 이런 특성을 제대로 반영하지 못하면서 효과적인 금연 지원에도 한계가 생기고 있다.이런 연구 결과는 국내 담배시장의 급격한 지형 변화와 맞닿아 있다. 대한금연학회가 보건복지부 의뢰로 수행한 ‘담배 제품 국내 유통시장 조사 및 흡연행태 심층 분석 연구(2024년)’ 보고서를 보면, 전통적인 궐련의 시대는 저물고 신종담배가 그 자리를 빠르게 대체하고 있다.2018년 약 640억 개비이던 궐련 판매량은 2023년 약 620억 개비로 4.2% 감소한 반면, 같은 기간 궐련형 전자담배 판매량은 약 65억 개비에서 120억 개비로 거의 두 배 급증했다. 시장조사기관 유로모니터는 2028년이 되면 궐련형 전자담배 시장 규모가 약 5조 2000억원에 이를 것으로 전망하고 있다.특히 ‘맛과 향’을 입힌 가향 담배의 확산세는 더욱 가파르다. 2013년 전체 담배 판매량의 9.8%에 불과했던 가향 담배 비중은 2023년 46.7%로 급증했고, 작년 상반기에는 48.0%에 달해 시장의 절반을 차지하기에 이르렀다.더 우려스러운 것은 이런 신종담배의 확산이 특정 연령층의 흡연율을 오히려 끌어올리는 ‘역주행’ 현상을 낳고 있다는 점이다.지난 10년간 꾸준히 감소 추세를 보여왔던 성인 궐련 흡연율이 2023년 조사에서는 이례적으로 성인 남녀 모두 전년 대비 동반 상승하며 반등했다. 특히 50∼59세 남성과 20∼29세 여성의 궐련 흡연율은 전년보다 각각 9.6%포인트, 6.3%포인트 급증하며 가장 큰 증가 폭을 보였다.연구진은 이에 대해 “신종 담배의 확산이 담배 사용에 대한 부정적 인식을 감소시키고, 다양한 담배 제품이 공존하는 시장 환경이 조성되면서 일부 인구 집단에서는 오히려 전통적인 담배 사용이 다시 늘어나는 복잡하고 위험한 양상이 나타났다”고 분석했다.새로운 위협도 등장했다. ‘합성 니코틴’과 ‘니코틴 파우치’ 등 담뱃잎에서 추출한 니코틴이 아니라는 점을 내세워 현행 담배사업법 규제를 회피하려는 시도가 늘고 있기 때문이다. 이미 온라인에서는 ‘무니코틴’ 명목의 합성 니코틴 제품들이 판매되고 있다.연구진은 “니코틴 유사물질은 기존 니코틴보다 중독성이 더 강할 수 있어 시장 진입을 사전에 차단하는 강력한 정책 대응이 필요하다”고 강조했다.김유민 기자