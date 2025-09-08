2주간 매일 ○○ 썼더니, 혈관 기능 ‘뚝’…“유익균까지 박멸” 英 연구진 경고

혈관 내부를 3D로 시각화한 이미지. 아이클릭아트

매일 2주간 구강청결제를 사용하면 혈관 기능이 떨어지는 것으로 밝혀졌다. 아이클릭아트

구강청결제를 매일 2주 동안 사용할 경우 입안의 유익 세균이 감소해 젊은 성인의 혈관 기능까지 악화시킨다는 연구 결과가 발표됐다.미국 과학 전문지 ‘스터디파인즈’는 5일 구강 내 세균과 심혈관 건강 사이의 연관성을 규명한 영국 엑서터대 연구진의 최신 연구를 보도했다. 해당 연구는 국제학술지 ‘활성산소 생물학과 의학’ 10월호에 게재됐다.연구진은 입 속 세균이 단순히 가만히 있는 것이 아니라 우리가 먹는 음식을 적극적으로 처리한다고 설명했다.특히 녹색 잎채소에 들어있는 질산염을 일산화질소로 바꾸는 중요한 역할을 한다. 일산화질소는 혈관을 이완시켜 혈압을 정상적으로 유지하는 데 꼭 필요한 물질이다.연구는 30세 미만 건강한 성인 39명과 60~70대 성인 36명 등 총 75명을 대상으로 진행됐다.참가자들은 각각 2주씩 세 번의 실험에 참여했다. 질산염이 풍부한 비트 주스(하루 750mg), 질산염을 제거한 가짜 비트 주스를 섭취하고 구강청결제를 하루 두 번 사용하는 실험이었다.각 실험 사이에는 2주간 휴식 기간을 둬서 몸 상태를 원래대로 되돌렸다. 연구진은 실험 전후로 혀에서 면봉으로 세균을 채취하고 혈압을 측정했으며 혈액 검사도 실시했다.실험 결과 연령대에 따라 완전히 다른 반응이 나타났다. 비트 주스를 마신 노인들은 네이세리아 같은 유익한 세균이 늘어났고, 염증과 고혈압을 일으키는 프리보텔라 같은 해로운 세균은 줄었다.노인 그룹의 기본 혈압은 평균 126/80mmHg로 젊은 그룹의 117/72mmHg보다 높았다.비트 주스를 2주간 섭취한 결과 노인층에서만 평균동맥압이 4mmHg 하락하는 뚜렷한 혈압 개선 효과가 나타났으나, 젊은 성인층은 혈압에 아무런 변화를 보이지 않았다.이러한 차이는 연령이 증가하면서 체내에서 정상적인 생물학적 과정을 거쳐 일산화질소를 생성하는 기능이 약화되기 때문이다. 따라서 구강 내 세균이 만들어내는 우회 경로의 역할이 갈수록 중요해지는 것이다.이번 연구는 혈압 관리가 필요한 노인들에게 과학적 근거를 제공한다. 루콜라, 시금치, 케일, 비트 등 질산염이 풍부한 채소를 충분히 섭취하면 나이가 들수록 중요성이 커지는 질산염-아질산염-산화질소 경로를 효과적으로 지원할 수 있기 때문이다.구강청결제 사용 실험에서는 우려할 만한 결과가 나타났다. 혈압 상승은 없었지만 젊은 성인들의 세균 다양성이 감소했고 혈관 기능도 저하됐다. 이는 과도하게 강력한 구강 관리가 심혈관 건강을 돕는 유익한 세균까지 함께 제거할 수 있음을 시사한다.연구진은 구강 관리를 아예 포기할 것이 아니라 보다 세심한 접근이 필요하다고 강조했다. 구강 건강 유지는 여전히 중요하지만, 강력한 살균력을 지닌 구강청결제로 입안을 완전히 소독하면 해로운 세균뿐만 아니라 건강에 도움이 되는 유익한 세균까지 함께 사라질 수 있다고 경고했다.김성은 기자