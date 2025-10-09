logo
탈모약에 흔한 ‘이것’ 섞었더니…예상 못한 2배 재생률에 연구진도 깜짝

김성은 기자
김성은 기자
입력 2025 10 09 12:57 수정 2025 10 09 13:26
탈모는 중년 남성의 주요 고민 중 하나다. 123rf
탈모는 중년 남성의 주요 고민 중 하나다. 123rf


다이어트 음료에 들어가는 천연 감미료 스테비아가 탈모 치료에 효과적일 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 기존 탈모 치료제와 함께 사용하면 모발 재생 효과를 크게 높인다는 것이다.

중국 약학대와 호주 시드니대 공동 연구팀은 스테비아 추출물이 탈모 치료에 도움이 될 수 있다는 연구 결과를 지난 7일 국제학술지 ‘어드밴스드 헬스케어 머티리얼스’에 발표했다.

스테비아는 전 세계 4만여 개 제품에 사용되는 천연 무칼로리 감미료다. 단맛을 내는 스테비오사이드라는 화합물이 들어 있다.

연구팀은 이 화합물을 일반 의약품 탈모 치료제인 미녹시딜과 섞으면 머리카락 재생에 도움이 될 수 있다는 사실을 발견했다.

연구팀은 등에 탈모가 있는 쥐를 4개 그룹으로 나눴다. 무처치 그룹, 2% 미녹시딜 용액을 바른 그룹, 약물이 없는 미세바늘 패치를 붙인 그룹, 미녹시딜과 스테비오사이드가 든 미세바늘 패치를 붙인 그룹이다.

35일 후 무처치 그룹과 약물이 없는 미세바늘 패치만 받은 그룹에서는 거의 변화가 없었다. 미녹시딜만 바른 그룹은 탈모 부위의 25%에서 털이 재생됐다.

하지만 미녹시딜과 스테비오사이드를 함께 넣은 패치를 붙인 그룹은 2주 만에 털이 나기 시작했고, 한 달 뒤에는 67.5%나 덮였다.

연구팀은 스테비아가 모발 성장을 돕는 정확한 원리는 아직 모른다. 다만 미녹시딜의 체내 흡수를 높여 약효를 강화하는 것으로 보고 있다.

연구를 이끈 시드니대 라이펑 캉 박사는 “스테비오사이드가 미녹시딜의 효과를 높여 더 자연스럽고 효과적인 탈모 치료가 가능할 것”이라며 “수백만 명에게 희망이 될 수 있다”고 밝혔다.

김성은 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

