말 끊고 대화 중 딴청, 당신도 혹시 ADHD?…전문가가 밝힌 9가지 신호

진단받지 못한 성인 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 환자를 판별할 수 있는 9가지 경고 신호가 공개됐다. 123rf

물건을 자주 잃어버리고, 타인의 대화 도중 불쑥 끼어들며, 순간적으로 충동적 결정을 내린다면 성인 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD)일 수 있다. 9가지 전형적인 증상을 통해 ADHD 여부를 판단할 수 있다.19일(현지시간) 영국 데일리메일은 진단받지 못한 채 살아가는 성인 ADHD 환자가 상당수에 이를 것으로 추정된다고 보도했다.ADHD는 집중력과 충동 조절에 영향을 미치는 질환이다. 과거에는 ADHD가 자폐증처럼 어린아이들에게만 나타난다고 알려졌다. 그 결과 성인이 되어서야 ADHD 진단을 받는 여성이 급증했으며, 남성 역시 전 연령대에서 뒤늦게 진단받는 사례가 이어지고 있다.신경다양성 전문 임상심리학자이자 더 누크 클리닉 설립자인 셀리나 월로우 박사는 진단받지 못한 ADHD 환자를 판별할 수 있는 방법을 제시하며, 9가지 대표적인 ‘경고 신호’를 공개했다.ADHD의 대표적 징후는 건망증이다. 약속을 잊거나 상대방이 한 말을 기억하지 못하는 일이 반복된다.월로우 박사는 “집안에서 물건을 자주 잃어버리고, 외출 시 물건을 두고 나오며, 열쇠를 어디에 뒀는지 찾지 못하는 경우가 많다”고 설명했다.다만 이는 최근 갑자기 나타난 증상이 아니라 오랜 기간 지속적으로 보여온 행동 패턴일 때 ADHD를 의심해볼 수 있다고 그는 강조했다.두 번째 신호는 주의가 쉽게 분산되는 것이다. 대화 도중 창밖을 바라보거나 식당에서 옆 테이블 사람들의 대화에 정신이 팔리는 모습이 대표적이다.ADHD는 크게 부주의형, 과잉행동-충동형, 복합형 등 세 가지 유형으로 구분되는데, 이는 부주의형에 해당하는 특징이다.월로우 박사는 실행 기능 장애가 공식 진단 기준에는 포함되지 않지만 ADHD 환자들이 이런 증상을 흔히 겪는다고 설명했다.대표적으로 시간 관리에 어려움을 느끼고 일 시작 자체를 힘들어할 수 있다.실행 기능 장애의 다른 신호로는 여러 일을 동시에 처리하기 어렵거나 주의 집중 문제, 생각을 정리하지 못하는 증상 등이 있다.이는 부주의형의 특징이지만 실행 기능 장애와 과잉행동을 함께 보이는 경우도 있다. 이를 복합형 ADHD라고 한다.월로우 박사는 과잉행동-충동형 ADHD의 특징으로 “항상 바쁘게 움직이는 모습으로 나타날 수 있다”고 설명했다.그는 “ADHD가 있는 일부 사람들은 가만히 앉아 있는 것을 힘들어하고 끊임없이 움직인다”며 “다만 이는 눈에 보이는 행동뿐 아니라 내면의 불안감과 머릿속을 떠나지 않는 생각으로 나타날 수 있다”고 말했다.ADHD가 있는 사람은 즉흥적이어서 흥미로울 수 있지만, 위험한 결정을 내릴 가능성도 있다.월로우 박사는 이들이 의도는 좋더라도 충분히 계획되지 않은 결정을 내리는 경향이 있다고 설명했다.이런 충동성은 생각 없이 말을 내뱉거나, 상대방의 말을 자르고, 다른 사람 말 위에 자기 말을 덧씌우는 행동으로도 나타난다고 그는 덧붙였다.한 가지 대상에 지나치게 몰두하는 것도 ADHD의 특징이다. 이는 특정 주제에 강한 열정과 관심을 쏟는 모습으로 나타난다.월로우 박사는 “관심 대상은 수시로 바뀔 수 있으며, 한 주제에 몇 달간 깊이 파고들다가 다음 주제로 넘어가는 패턴을 보인다”고 설명했다.ADHD가 있는 사람은 자발적이고, 카리스마 있고, 역동적으로 보인다.하지만 월로우 박사는 이들이 산만한 방식으로 대화해 소통이 어려울 수 있다고 지적했다.상대방의 말을 끝까지 따라가지 못하고 이야기 주제를 이리저리 옮겨 다니기 때문이다.또한 긴 대화에 집중력을 유지하기 힘들어한다. 그래서 깊이 있는 대화를 나누고 싶을 때도 “핵심만 간단히 말해달라”고 요구할 수 있다.감정을 유독 깊고 강렬하게 느끼는 것도 특징이다. 화가 나거나 좌절했을 때 더욱 충동적인 모습을 보일 수 있다.월로우 박사는 “상대방의 입장을 생각하고 이해하는 데 시간을 들이지 못한다. 감정이 순식간에 분노나 좌절로 치달을 수 있다”고 말했다.그는 “처음 내뱉은 말이 진심이 아닐 수 있다는 점을 이해해야 한다. 시간이 지나면 스스로 반성하고 ‘그런 의도가 아니었다’며 사과하는 경우가 많다”고 설명했다.거부 민감성으로 힘들어할 수도 있다. 이를 ‘거부 민감성 장애’라고 부른다.월로우 박사는 “일부 사람들은 거부에 극도로 민감한데, 오랜 세월 ‘넌 충분하지 않아’라는 말을 들으며 상처가 쌓였기 때문”이라며 “이들은 자신이 거부당하거나 외면받는다고 순식간에 느끼며, 평소보다 더 많은 사랑과 위로가 필요하다”고 설명했다.월로우 박사는 상대방에게 ADHD 가능성을 언급할 때 ‘호기심을 가진 태도’로 다가가 그들의 감정에 대해 솔직하고 열린 대화를 나누라고 조언했다.또한 상대방의 긍정적인 면에 초점을 맞추라고 권했다. 신경다양성은 약점이 아니라 오히려 강점이 될 수 있기 때문이다.일상생활에 심각한 지장이 없다면 반드시 공식 진단을 받을 필요는 없다고 그는 덧붙였다.김성은 기자