“독감과 겹치면 치명적”…사망원인 3위 ‘호흡기 질환’, 3년간 3.6배 급증

언스플래쉬

폐렴 환자 엑스레이 사진. 서울대병원 제공

언스플래쉬

최근 3년 사이 국내 폐렴 환자가 3.6배 급증한 것으로 나타났다.13일 보건의료빅데이터에 따르면 국내 폐렴 환자 수는 2021년 51만3065명에서 2024년 188만4821명으로 3년 새 3.6배가량 증가했다. 고령 인구 확대와 면역력 저하로 인해 폐렴 발병이 증가하는 것으로 분석된다.폐렴은 세균, 바이러스, 곰팡이 등 미생물에 감염돼 폐에 염증이 생기는 질환이다. 초기 증상은 기침, 가래, 근육통으로 감기와 유사해 방치하기 쉽다.하지만 증상이 심해지면 고열, 누런 가래, 가슴 통증 등이 나타나고 심한 경우 호흡곤란이나 혈압 저하, 의식 저하로까지 이어질 수 있다.국가데이터처(옛 통계청)의 ‘2024년 사망원인 통계’를 보면 폐렴은 암, 심혈관질환에 이어 국내 사망원인 3위를 차지했다.대한감염학회에 따르면 세균성 폐렴의 주요 원인균인 폐렴구균 감염 환자의 약 25~30%에서 균혈증(혈액 속에 균이 침투하는 질병)이 발생하고, 고령층의 경우 치명률이 최대 60%에 달한다. 고령자는 독감이 폐렴으로 이어질 위험도 컸다.전문가들은 폐렴이 독감 등 다른 호흡기 질환과 유행 시기가 겹치는 만큼, 예방접종과 개인위생 관리의 중요성을 강조했다. 특히 고령층이나 만성질환자, 면역력이 약한 환자들은 증상이 나타나면 즉시 정확한 진단과 치료를 받을 것을 당부했다.곽원건 경희대병원 호흡기알레르기내과 교수는 “폐의 중요한 기능은 산소와 이산화탄소를 교환하는 것인데 염증으로 인해 산소 교환이 제대로 이뤄지지 않으면 호흡부전이 발생할 수 있다”며 “특히 고령자나 만성질환자는 폐 기능이 약해 폐렴 진행 속도가 매우 빠르다”라고 말했다.이어 “폐렴 예방의 가장 효과적인 방법은 폐렴구균 예방접종으로 폐렴뿐 아니라 패혈증·뇌척수막염 등 합병증 위험을 줄일 수 있다”며 “독감 바이러스는 해마다 바뀌므로 매년 접종하는 것이 좋다”고 말했다.곽 교수는 일상에서 실천할 수 있는 폐렴 예방법으로 ▲금연 ▲흡인 예방 ▲손 씻기 생활화 ▲충분한 영양 섭취 등을 강조했다.유승하 인턴기자