logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

아플 때 어쩌지…‘자가 건강관리’ 참고해 보세요[알아두면 쓸데 있는 건강 정보]

입력 2025 11 18 00:01 수정 2025 11 18 00:01
기사 소리로 듣기
다시듣기
Q. 아플 때 병원에 가야 할지 늘 고민이다.

A. 증상이 있을 때 병원에 가야 할지 망설여진다면 국민건강보험공단이 대한가정의학회·대한예방치과학회와 함께 만든 ‘생활 속 자가 건강관리’를 참고해 볼 만하다. 두통, 어지럼증, 허리 통증 등 일상에서 흔하게 겪는 47가지 증상을 스스로 관리하는 법과 병원 방문 기준을 증상 정도별로 정리해 놓았다.

Q. 구체적인 내용은.

A. 기본 의학 정보와 행동 지침, 상황별로 어떻게 대응해야 하는지 단계별로 정리해 놓았다. 예를 들어 어지럼증의 경우 별다른 증상 없이 단순히 ‘빙 도는 느낌’ 정도라면 집에서 충분히 쉬면서 경과를 지켜보면 되지만 말이 어눌해지거나 호흡 곤란이 동반되면 즉시 의료진의 진료를 받아야 한다.

Q. 어디서 확인 가능한가.

A. 건보공단 홈페이지의 ‘건강 모아’→‘건강 자료실’→‘자가 건강진단’에서 PDF나 ebook 형태로 손쉽게 확인할 수 있다. 네이버TV 건보공단 채널에서도 가정의학과 전문의가 설명하는 짧은 자가 건강관리 숏폼 영상을 볼 수 있어 필요할 때 누구나 쉽게 참고할 수 있다.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “난각번호 4번이었다”…이경실, ‘달걀 사업’ 가격 논란

    thumbnail - “난각번호 4번이었다”…이경실, ‘달걀 사업’ 가격 논란

  2. 선우은숙 며느리 “아들을 다시 어머님께 돌려드립니다”

    thumbnail - 선우은숙 며느리 “아들을 다시 어머님께 돌려드립니다”

  3. ‘심정지→중환자실’ 김수용, 전조 증상 포착?…“귀에 ‘이것’ 심혈관 질환 징후”

    thumbnail - ‘심정지→중환자실’ 김수용, 전조 증상 포착?…“귀에 ‘이것’ 심혈관 질환 징후”

  4. “남친 만나러 간다더니…” 캄보디아서 또 사람이 사라졌다

    thumbnail - “남친 만나러 간다더니…” 캄보디아서 또 사람이 사라졌다

  5. 한손으로 가리고 ‘알몸 활보’ 외국인…태국인 동거녀와 사연 있었다

    thumbnail - 한손으로 가리고 ‘알몸 활보’ 외국인…태국인 동거녀와 사연 있었다

  6. “어디쯤?” 친구위치 실시간 확인한다는 카카오맵 새 기능

    thumbnail - “어디쯤?” 친구위치 실시간 확인한다는 카카오맵 새 기능
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved