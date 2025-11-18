아플 때 어쩌지…‘자가 건강관리’ 참고해 보세요[알아두면 쓸데 있는 건강 정보]

Q. 아플 때 병원에 가야 할지 늘 고민이다.A. 증상이 있을 때 병원에 가야 할지 망설여진다면 국민건강보험공단이 대한가정의학회·대한예방치과학회와 함께 만든 ‘생활 속 자가 건강관리’를 참고해 볼 만하다. 두통, 어지럼증, 허리 통증 등 일상에서 흔하게 겪는 47가지 증상을 스스로 관리하는 법과 병원 방문 기준을 증상 정도별로 정리해 놓았다.Q. 구체적인 내용은.A. 기본 의학 정보와 행동 지침, 상황별로 어떻게 대응해야 하는지 단계별로 정리해 놓았다. 예를 들어 어지럼증의 경우 별다른 증상 없이 단순히 ‘빙 도는 느낌’ 정도라면 집에서 충분히 쉬면서 경과를 지켜보면 되지만 말이 어눌해지거나 호흡 곤란이 동반되면 즉시 의료진의 진료를 받아야 한다.Q. 어디서 확인 가능한가.A. 건보공단 홈페이지의 ‘건강 모아’→‘건강 자료실’→‘자가 건강진단’에서 PDF나 ebook 형태로 손쉽게 확인할 수 있다. 네이버TV 건보공단 채널에서도 가정의학과 전문의가 설명하는 짧은 자가 건강관리 숏폼 영상을 볼 수 있어 필요할 때 누구나 쉽게 참고할 수 있다.