엉덩이 종기 아니네… 반복된 멍울·고름 방치 마세요

만성 피부 질환 ‘화농성 한선염’

화농성 한선염은 겨드랑이, 사타구니, 엉덩이처럼 피부가 접히고 땀이 차는 부위에 깊고 아픈 염증이 반복적으로 생기는 만성 피부 질환이다. 초기에는 통증을 동반한 단단한 멍울(결절)로 시작해 고름집(농양)이 되고, 터지면 냄새가 나는 분비물이 나온다. 병이 오래되면 고름집이 서로 연결돼 피부 속에 동굴 형태의 ‘농루관’이 생기기도 한다. 이런 증상이 6개월 안에 두 번 이상 반복되면 의심해야 한다.17일 건강보험심사평가원에 따르면 화농성 한선염 환자는 2020년 8378명에서 지난해 1만 2490명으로 약 49% 증가했다. 질환의 인지도가 낮은 데다 민감한 부위에 발생해 진료를 미루는 경우가 많다는 점을 고려하면 실제 환자 수는 더 많을 것으로 추정된다. FT아일랜드의 멤버 이홍기씨가 “중학생 때부터 앓았지만 종기인 줄 알고 8번이나 수술했다가 최근 병명을 알았다”고 밝혀 화제가 된 바 있다.땀샘 감염이 아니라 모낭(피부에서 털이 자라는 곳)이 막히면서 염증이 시작되는 질환으로 보는 것이 정설이다. 모낭이 막히면 피지와 각질이 쌓여 염증이 생기고 주변으로 퍼지며 결절과 농양을 만든다. 정준민 서울아산병원 피부과 교수는 “유전적 요인, 면역 반응 이상, 흡연, 비만, 피부 마찰 등이 복합적으로 질환을 악화시킨다”고 말했다.진단은 별도 검사 없이 증상만으로 가능하다. 중증도는 ‘헐리 체계’(Hurley staging system)를 사용해 ▲흉터·농루관이 거의 없는 1기 ▲흉터·농루관의 범위가 좁은 2기 ▲흉터·농루관의 범위가 넓어 서로 연결되는 3기로 구분한다. 채종희 서울대병원 임상유전체의학과 교수는 “헐리 3단계에 합당한 임상 소견이 있는 경우 중증 화농성 한선염으로 진단돼 희소 질환 산정 특례를 적용받아 의료비 지원이 가능하다”고 말했다.비교적 가벼운 경우 바르는 약이나 항생제로 충분히 호전된다. 이희정 분당차병원 피부과 교수는 “테트라사이클린, 클린다마이신 등 항생제를 10~12주 정도 복용하면 중등도 이하 환자의 약 3분의2가 개선된다”고 설명했다. 1차 치료에도 효과가 없으면 피부 속 농루관을 제거하는 수술을 고려해야 한다. 이 교수는 “최근에는 염증을 유발하는 특정 면역 물질을 조절하는 생물학적 제제가 기존 치료에 반응하지 않는 환자에게 중요한 선택지가 되고 있다”고 덧붙였다.예방과 관리에는 생활 습관 교정이 핵심이다. 흡연은 염증을 악화시키므로 반드시 금연해야 한다. 비만은 피부 마찰을 증가시켜 증상을 악화하므로 체중 관리가 필요하다. 기름진 음식과 가공식품은 줄이고 균형 잡힌 식단으로 면역력을 유지하는 것도 중요하다. 꽉 끼는 옷이나 높은 습도·열 노출을 피하는 것도 도움이 된다.화농성 한선염은 민감한 부위에 생기고 냄새·고름이 동반돼 진료를 미루는 경우가 적지 않다. 하지만 늦어질수록 흉터와 농루관이 남아 치료가 어려워지고 재발 위험도 커진다. 서현민 한양대병원 피부과 교수는 “단순히 피부에 생기는 종기 문제가 아니라 삶의 질에 큰 영향을 미치는 질환”이라며 “조기 진단과 꾸준한 치료를 통해 건강한 생활을 유지하는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.세종 한지은 기자