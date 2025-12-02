번잡한 건 딱 질색, 1인실 중심 노인요양시설 있었네 [알아두면 쓸데 있는 건강 정보]

유니트케어 시범사업

A. 사생활을 중요하게 생각하는 등 변화하는 신노년층의 돌봄 수요에 맞춰 요양시설을 1인실 중심으로 개선하고, 돌봄 인력 기준을 강화해 서비스의 질을 높인 새로운 요양시설을 짓는 사업이다.A. 정원 9명 단위의 소규모 ‘유니트’(시설 내 거주·돌봄의 관리 단위)를 운영해 입소자가 자율적으로 생활할 수 있다. 침실은 1인실 위주로 구성되며, 교류의 장으로 활용 가능한 필수 공용거실이 마련된다. 유니트 근무 요양보호사는 치매 전문교육을 이수하고 전임으로 근무하며 입소자에게 더 전문적이고 안정적인 맞춤형 서비스를 제공한다.A. 장기요양수급자(1~5등급자) 중 시설급여 대상자가 이용할 수 있다. 본인부담금은 기존 시설급여 일반실 기준 금액과 시설이 정한 비급여(상급침실료 등) 비용으로 구성된다.A. 현재 전국 17개 노인요양시설과 노인 요양 공동생활가정에서 운영 중이다. 자세한 내용은 노인장기요양보험 누리집에서 확인할 수 있다.