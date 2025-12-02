logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

번잡한 건 딱 질색, 1인실 중심 노인요양시설 있었네 [알아두면 쓸데 있는 건강 정보]

입력 2025 12 02 01:00 수정 2025 12 02 02:06
기사 소리로 듣기
다시듣기

유니트케어 시범사업

Q. 유니트케어 시범사업이란.

A. 사생활을 중요하게 생각하는 등 변화하는 신노년층의 돌봄 수요에 맞춰 요양시설을 1인실 중심으로 개선하고, 돌봄 인력 기준을 강화해 서비스의 질을 높인 새로운 요양시설을 짓는 사업이다.

Q. 장점은.

A. 정원 9명 단위의 소규모 ‘유니트’(시설 내 거주·돌봄의 관리 단위)를 운영해 입소자가 자율적으로 생활할 수 있다. 침실은 1인실 위주로 구성되며, 교류의 장으로 활용 가능한 필수 공용거실이 마련된다. 유니트 근무 요양보호사는 치매 전문교육을 이수하고 전임으로 근무하며 입소자에게 더 전문적이고 안정적인 맞춤형 서비스를 제공한다.

Q. 이용 대상 및 본인부담금은.

A. 장기요양수급자(1~5등급자) 중 시설급여 대상자가 이용할 수 있다. 본인부담금은 기존 시설급여 일반실 기준 금액과 시설이 정한 비급여(상급침실료 등) 비용으로 구성된다.

Q. 어디에 있나.

A. 현재 전국 17개 노인요양시설과 노인 요양 공동생활가정에서 운영 중이다. 자세한 내용은 노인장기요양보험 누리집에서 확인할 수 있다.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

    thumbnail - ‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

  2. 신애라♥차인표, 결혼 30년만에 새 식구…며느리 ‘깜짝’ 정체

    thumbnail - 신애라♥차인표, 결혼 30년만에 새 식구…며느리 ‘깜짝’ 정체

  3. 은지원, ‘정관수술’ 했는데…재혼 한달만에 “2세 보인다”

    thumbnail - 은지원, ‘정관수술’ 했는데…재혼 한달만에 “2세 보인다”

  4. 부산 공방서 20대女 수강생, 톱날에 얼굴·목 베여 사망

    thumbnail - 부산 공방서 20대女 수강생, 톱날에 얼굴·목 베여 사망

  5. 박하선, 진짜 ‘황금손’이네…“매니저 로또 3등, 100만원 당첨 처음 봐”

    thumbnail - 박하선, 진짜 ‘황금손’이네…“매니저 로또 3등, 100만원 당첨 처음 봐”

  6. ‘밀착 레깅스’ 수지, 김선호와 베트남 호숫가서 포착

    thumbnail - ‘밀착 레깅스’ 수지, 김선호와 베트남 호숫가서 포착
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved