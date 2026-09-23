“아산병원 교수가 알려준 천연 위고비 레시피?”…병원 “속지마세요” 경고 [이슈픽]

‘우창윤 레시피’라며 계란·두부 등 식재료 구매 유도

서울아산병원 “우 교수 재직 안해…제품과 무관”

우창윤 내분비내과 전문의. 유튜브 채널 ‘닥터프렌즈’ 캡처

스레드 캡처

우창윤 원장 스레드 캡처

소셜미디어(SNS) 등 온라인에서 유명 대학병원 의사의 이름을 내세워 특정 식재료를 먹으면 체중 감량에 도움이 된다는 게시물이 잇따라 확산하자 병원이 직접 주의를 당부했다.서울아산병원은 22일 공식 스레드 계정에 ‘불법 명의 도용 및 허위 광고 주의 안내’라는 제목의 공지를 올렸다.병원 측은 “최근 온라인상에서 서울아산병원 및 출신 의료진의 명칭을 무단으로 활용해 특정 제품의 구매를 유도하는 광고가 확산되고 있다”며 “특히 우창윤 교수는 현재 서울아산병원에 재직하고 있지 않다”고 밝혔다.이어 “서울아산병원은 해당 제품들과 전혀 무관하며 관련 제품의 효과를 보증하지 않는다”며 “병원 명칭을 무단 도용해 상업적 이익을 취하는 행위는 엄연한 불법”이라고 강조했다.그러면서 “광고에 포함된 링크로 인해 피해가 발생하지 않도록 각별히 주의해 달라”고 당부했다.이번 논란은 최근 스레드 등 SNS에서 퍼지고 있는 이른바 ‘우창윤 레시피’ 게시물에서 비롯됐다.게시물에는 ‘서울아산병원 교수님이 알려준 천연 위고비’ 등의 문구와 함께 특정 음식의 사진이나 조리법이 소개됐다. 일부 게시물은 해당 음식을 먹은 뒤 단기간에 체중이 줄었다거나 허리둘레가 감소했다는 경험담을 함께 내세웠다.한 게시물에는 “우창윤 서울아산병원 교수님이 알려준 두부와 숙주 조합”이라며 ‘천연 마운자로’라는 표현이 등장했다. 일주일 동안 먹었더니 체중이 65㎏에서 60㎏으로 줄었다는 주장도 담겼다.문제는 이 같은 게시물에 첨부된 링크였다. 음식 재료와 조리법을 소개하는 것처럼 보이지만 링크를 누르면 식재료를 판매하는 온라인 쇼핑 페이지로 연결되는 방식이었다. 일부 게시물에는 구매가 발생하면 수수료를 받을 수 있다는 광고 표시도 있었던 것으로 전해졌다.이러한 게시물들은 우 원장이 건강 콘텐츠에서 포만감과 식단에 대해 설명한 내용이 SNS에서 확대 재생산된 것으로 보인다.우 원장은 앞서 한 인터뷰에서 아침 식사로 계란 2~3개 정도를 섭취하고 충분한 단백질을 챙기는 것이 좋다고 설명했다. 또 단백질과 지방을 함께 섭취하면 포만감을 높이는 데 도움이 될 수 있다는 취지로 설명하면서 이를 ‘천연 위고비’에 비유한 바 있다.다만 이는 특정 식재료가 비만 치료제인 위고비나 마운자로와 같은 의약품의 효과를 낸다는 의미와는 다르다.실제로 위고비는 세마글루타이드 성분을 이용해 GLP-1 수용체를 활성화하는 전문의약품이다. 식품을 섭취하는 것과 약물이 작용하는 방식은 동일하지 않다. 따라서 SNS에서 특정 음식을 ‘천연 위고비’ 또는 ‘천연 마운자로’라고 표현하는 것을 실제 의약품과 같은 체중 감량 효과가 있는 것으로 받아들여서는 안 된다.명의가 도용된 당사자인 우창윤 원장 역시 직접 주의를 당부했다.우 원장도 이날 서울아산병원의 해당 게시글을 공유하면서 “요즘 이상한 분들이 늘어나고 있다. 제 이름을 무단으로 도용해 특정 제품의 구매를 유도하는 광고가 확산되고 있다고 한다”고 알렸다.그는 “이런 게시물이 보인다면 보이는 대로 신고해 달라”면서 “타인의 이름을 무단으로 이용해 상업적 이익을 취하는 행위는 불법”이라며 주의를 당부했다.우 원장은 내분비내과 전문의로, 과거 서울아산병원 통합내과 교수를 지냈다. 현재는 비만·대사질환을 진료하는 윔의원 대표원장으로 진료하고 있다.또한 의사 3명이 운영하는 유튜브 채널 ‘닥터프렌즈’를 통해 질병과 건강 관리, 비만 및 대사질환 등에 관한 콘텐츠를 전달하고 있다. 채널은 143만명의 구독자를 보유하고 있다.이보희 기자