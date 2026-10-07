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구준엽 맞아? 몰라보게 변한 모습…여전히 서희원 묘소에

입력 2026 10 07 07:01 수정 2026 10 07 07:01
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서희제 인스타그램
서희제 인스타그램


가수 구준엽이 아내 고(故) 서희원의 묘소에서 처제 서희제와 함께한 근황이 공개됐다.

서희제는 자신의 인스타그램에 48번째 생일을 맞아 언니 서희원의 묘소를 찾은 사진을 올렸다.

사진에는 구준엽과 서희제가 묘소 앞에 나란히 앉아 있는 모습이 담겼다. 주변에는 분홍빛 장미와 백합 등 꽃이 놓였고, 테이블에는 케이크와 음식, 샴페인이 준비됐다.

검은 재킷에 분홍색 티셔츠를 입은 구준엽은 이전보다 야윈 모습이었다. 앞서 아내와 사별한 뒤 체중이 10kg 이상 줄었다는 소식이 전해진 바 있다.

서희제는 생일을 언니와 함께 보내기 위해 서희원이 좋아하던 샴페인과 케이크를 가져왔다고 밝혔다. 묘소 옆에 앉아 이야기를 나누며 언니를 얼마나 그리워하는지 전했다고도 했다.

방문 당시 강한 비바람이 불었다는 서희제는 궂은 날씨에도 언니를 떠올렸다. 또 내년이면 자신이 언니보다 나이가 많아진다며 먼저 세상을 떠난 언니를 향한 그리움을 드러냈다.

서희원은 지난해 2월 일본 여행 중 급성 폐렴으로 세상을 떠났다. 구준엽은 이후 대만에 머물며 아내가 안치된 진바오산 묘소를 꾸준히 찾고 있는 것으로 알려졌다.

온라인뉴스부
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