“치킨 한 마리 2만 6000원” 교촌치킨, 자율가격제 도입…더 비싸지나

교촌치킨 대표 메뉴 ‘허니콤보’ 사진. 교촌치킨 제공

배달앱을 보면 수도권 일부 교촌치킨 매장은 대표 메뉴인 ‘허니콤보’, ‘허니순살’, ‘반반콤보’를 2만 5000원에 판매하고 있다. 배달의민족 캡처

교촌치킨이 자율가격제를 도입해 가맹점주가 배달 치킨 가격을 정할 수 있도록 했다. bhc에 이어 교촌치킨도 자율가격제를 시행하면서 치킨 프랜차이즈 업계에서 이같은 움직임이 확산될지 주목된다.1일 치킨 업계에 따르면 전국 교촌치킨 가맹점 중 일부 매장은 배달의민족, 쿠팡이츠 등의 배달앱에서 판매되는 치킨의 가격을 수천원 올렸다.다만 매장이나 교촌치킨 전용앱에서 판매되는 치킨 가격은 오르지 않았다.배달앱을 보면 수도권 일부 교촌치킨 매장은 대표 메뉴인 ‘허니콤보’, ‘허니순살’, ‘반반콤보’를 2만 5000원에 판매하고 있다. 공식 홈페이지상 권장소비자가격(2만 3000원)보다 2천원 높다. 일부 매장은 2만 6천원에 판매하고 있는 곳도 있는 것으로 전해졌다.가맹사업법에 따르면 가맹본사는 가맹점주에게 상품의 가격을 강제할 수 없다. 이에 대다수 프랜차이즈는 가맹본사가 정해준 권장 판매가를 따르는 방식으로 운영되고 있다.교촌치킨 관계자는“현재 일부 가맹점에서 배달 전용 가격을 운영 중”이라며 “교촌 가맹본부는 배달 전용 가격 도입에 대한 상황을 지켜보며 소비자들에게 부담이 되지 않도록 최선의 협의를 해나갈 예정이다”라고 밝혔다.앞서 지난 6월 bhc치킨은 점주가 배달 치킨 가격을 자율적으로 정할 수 있게 했다. 자담치킨은 치킨 브랜드 중 처음으로 이중가격제(배달가격제)를 도입해 배달 메뉴 가격을 매장보다 2000원 더 비싸게 받고 있다.또 맥도날드, 맘스터치, 롯데리아, 버거킹 등은 배달 메뉴 가격을 더 비싸게 책정해 판매하고 있다.최종범 인턴기자