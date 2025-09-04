결혼은 반토막, 출산은 3분의 1…늘어난 건 국제결혼뿐

국제결혼을 위해 우즈베키스탄에 간 한국인 남성이 웨딩드레스를 입은 현지인 신부에게 꽃다발을 주는 장면을 연출하며 웨딩 촬영에 임하고 있다. 유튜브 채널 ‘희철리즘’ 캡처

28일 대구 북구 엑스코에서 열린 ‘대구 베이비&키즈페어’를 찾은 시민들이 육아용품을 살펴보고 있다. 2025.8.28 연합뉴스

지난 30년간 우리나라의 결혼 건수는 절반 가까이 줄고 출생아 수는 3분의 1 수준으로 감소했다. 반면 국제결혼은 50% 이상 늘어났다.통계청이 3일 발표한 ‘지난 30년간 우리나라의 혼인·출생 변화’에 따르면 혼인 건수는 1996년 43만 5000건으로 정점을 찍은 뒤 감소세로 돌아서 2022년 19만 2000건까지 줄었다. 이후 2023년(19만 3700건), 2024년(22만 2000건) 2년 연속 증가했지만 30년 전과 비교하면 44.2% 적다.평균 초혼 연령은 1995년 남성 28.4세, 여성 25.3세에서 지난해 각각 33.9세, 31.6세로 5~6세 높아졌다. 남성은 20대 혼인이 급감한 대신 30·40대 이후가 늘었고, 여성도 20대 대신 30대 이후 혼인 비중이 확대됐다. 재혼 비율은 남성 10.0%에서 14.1%, 여성은 같은 기간 10.0%에서 15.4%로 늘었다.외국인과의 혼인은 1995년 전체 혼인의 3.4%였으나 2024년 9.3%까지 증가했다. 한국 남성과 외국 여성의 결혼은 7.0%, 한국 여성과 외국 남성은 2.3%를 차지한다. 외국인과의 결혼은 2005년 정점 후 줄었다가 2022년부터 다시 늘고 있다.지역별로는 1995년 서울이 전체 혼인의 24.7%를 차지했으나 2024년에는 경기(28.2%)가 가장 많고 서울(19.1%)이 뒤를 이었다. 지난해 조혼인율은 대전(5.6건), 세종(4.8건), 경기(4.6건) 순으로 높았다.출생아 수는 1995년 71만 5000명에서 2023년 23만명으로 줄며 역대 최저를 기록한 뒤 지난해 23만 8000명으로 소폭 늘었다. 그러나 30년 전보다 66.7% 감소한 수준이다. 합계출산율은 1.63명에서 0.75명으로 절반 이상 줄었고, 인구 1000명당 출생아 수인 조출생률도 15.7명에서 4.7명으로 급감했다.출산 연령은 늦어지는 추세다. 어머니 평균 출산연령은 27.9세에서 33.7세로, 아버지는 31.1세에서 36.1세로 높아졌다. 20대 출산율은 급감한 대신 30·40대 출산율은 늘었다. 35세 이상 고령 산모 비중은 4.8%에서 35.9%로 급증했다.첫째아 비중은 48.4%에서 61.3%로 커졌지만 둘째와 셋째아 이상은 각각 70% 이상 줄었다. 결혼 후 2년 내 첫째아 출산 비율은 83%에서 52.6%로 떨어졌고, 첫 출산까지 걸리는 기간은 1.5년에서 2.5년으로 늘었다.혼인 외 출생아 비중은 1.2%에서 5.8%로 증가했고, 쌍둥이 등 다태아 출생 비율도 1.3%에서 5.7%로 확대됐다. 지역별 출생아 수 감소율은 경남(-79.9%), 부산(-75.2%), 전북(-75.1%) 순으로 컸으며, 수도권 비중은 확대돼 경기(28.2%), 서울(19.1%), 인천(5.9%) 순으로 나타났다.2024년 기준 한국의 합계출산율은 0.75명으로 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 최저 수준이다. OECD 평균(1.5명 안팎)의 절반에 불과하다.김유민 기자