“소비쿠폰 2차 지급” 문자 눌렀다가…순식간에 통장 털린다

한국인터넷진흥원이 운영하는 카카오톡 ‘보호나라’ 채널 사용법. 한국인터넷진흥원 제공

오는 22일부터 시작되는 정부의 민생회복 소비쿠폰 2차 지급을 앞두고 정부 기관으로 위장한 스미싱(미끼 문자)이 잇따라 당국이 주의를 당부했다.지난 4일 방송통신위원회는 소비쿠폰 지급을 악용해 불법 도박 사이트 등에 접속하도록 유도하는 불법 스팸 전화·메시지 피해 주의보를 발령했다.최근 신고 사례로는 ‘민생회복 쿠폰 도착 안내’, ‘지금 받으러 가기’ 등 허위 안내와 함께 악성 사이트로 이어지는 인터넷주소(URL)가 담긴 문자 메시지가 있었다.이러한 URL은 대체로 정부 기관 등을 사칭한 위장 사이트로 이어진다. 이때 사용자의 개인정보와 금융정보 탈취를 위한 프로그램과 애플리케이션(앱)이 자동 설치돼 무단 송금 및 휴대전화 원격제어 등 피해가 발생할 수 있다.피해 예방을 위해서는 출처가 불분명한 메시지에 포함된 URL은 누르지 않고 전화는 그대로 거절하는 것이 좋다.방통위는 소비쿠폰 2차 지급을 악용한 스미싱에 대응하기 위해 이동통신 3사(SKT·KT·LG U+), 카카오와 협력하고 이용자에게 주의 안내 문자를 발송할 계획이다. 또한 단말기 제조사 등에 지능형 스팸 필터링 강화도 요청했다.만약 출처가 불분명한 URL이 담긴 메시지를 받았다면 한국인터넷진흥원(KISA)이 운영하는 ‘보호나라’ 서비스를 이용하면 된다. 카카오톡에 접속해 ‘보호나라’ 채널을 실행한 뒤, 해당 문자를 복사-붙여넣기 하면 스미싱 여부를 확인할 수 있다.불법 스팸을 받았다면 해당 문자 메시지와 전자메일(e-mail) 등을 간편 신고 앱이나 휴대전화 간편 신고 등을 통해 KISA에 신고할 수 있다. 신고된 정보는 불법 여부 확인을 거쳐 경찰청, 금융위원회 등과 공유해 피해 확산 방지에 활용한다.정회하 인턴기자