“日 사는 척” 유튜버 구독자 기만 논란…1년 반 전 이미 韓 귀국했다

일본 거주 생활을 소개하는 영상으로 인기를 끌어온 유튜버가 사실은 1년 반 전 한국에 귀국한 것으로 알려져 논란이 일고 있다. 인스타그램 캡처

일본 거주 생활을 소개하는 영상으로 인기를 끌어온 유튜버가 사실은 1년 반 전 한국에 귀국한 것으로 알려져 논란이 일고 있다.10일 구독자 17만명을 보유한 유튜버 도쿄규짱은 ‘진심으로 죄송합니다’라는 제목의 사과 영상을 올리고 “일단 저를 믿고 영상을 봐주신 시청자분들께 정말 죄송하다”고 사과했다.그러면서 “저는 한국 귀국 사실을 말하지 않은 채 활동을 이어왔다. 10년 일본 생활 중 새로운 도전을 하고 싶어 비자 신청을 했고 결과적으로 탈락을 했다”고 토로했다.이어 “다시 한번 신청은 가능한 상황이었지만 그때 정신력이 약해져 있는 상태라 그대로 한국에 왔고 그 사실을 알리는 것도 두려운 마음에 저도 모르게 말을 하지 않았다”면서 “하지만 변명의 여지가 없는 저의 잘못된 판단이었다”고 말했다.또한 “이전 영상에서 시종일관 가벼운 말투와 제스처, 책임 전가 부분에 대해서도 정말 죄송하다”면서 “시청자분들에게 진솔한 모습을 전하고자 하는 마음에 잘못된 사고를 한 것 같다. 시청자분들을 기만하거나 거짓말을 하려는 의도는 결코 없었다”고 해명했다.이어 “용기가 부족하고 어리석은 판단을 했고, 그것 역시 모두 제 책임”이라며 “앞으로는 제 상황을 더 투명하게 공유하겠다. 잃어버린 신뢰를 회복할 수 있도록 노력하겠다. 다시 한번 실망하게 한 점 진심으로 사과드린다”고 덧붙였다.도쿄규짱은 지난 9일 올렸다 삭제한 해명 영상에서 일본에 관광을 갔을 때 여러 편의 영상을 찍어 여전히 일본에 사는 척 연기했다고 털어놓았다. 당시 그는 태도 논란이 불거지면서 영상을 삭제했다.그는 “변명하자면 일본이 저의 정체성이라고 생각했다. 일본이 아닌 것들은 철저히 숨기려고 했던 것 같다”며 “일본 체류 당시에도 한국을 왔다 갔다 했는데 한 번도 한국 브이로그를 올린 적이 없다. 일본 이외의 것들은 통일성에 어긋나는 부분이고 곧 실패라고 생각했다”고 말했다.하승연 기자